https://ria.ru/20250414/dnr-2011073981.html

Более 300 атак дронов ВСУ по мирным жителям сорвали в ДНР за неделю

Более 300 атак дронов ВСУ по мирным жителям сорвали в ДНР за неделю - РИА Новости, 14.04.2025

Более 300 атак дронов ВСУ по мирным жителям сорвали в ДНР за неделю

Более 300 атак украинских беспилотников по мирным жителям и гражданской инфраструктуре сорвали в ДНР за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T06:34:00+03:00

2025-04-14T06:34:00+03:00

2025-04-14T06:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

макеевка

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Более 300 атак украинских беспилотников по мирным жителям и гражданской инфраструктуре сорвали в ДНР за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по республике. "За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила 317 вражеских БПЛА над Донецком, Макеевкой и Горловкой", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что среди перехваченных были дроны у жилых кварталов Киевского района Донецка. Еще два дрона были подавлены в Горловке, они направлялись на жилые кварталы и молокозавод. Взрывотехники регионального управления ФСБ России отключили органы управления БПЛА с помощью специальных технических средств и уничтожили взрывоопасные предметы на специализированном полигоне.

https://ria.ru/20250414/obstrel-2011058604.html

донецкая народная республика

макеевка

россия

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донецкая народная республика, макеевка, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия