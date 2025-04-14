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Более 300 атак дронов ВСУ по мирным жителям сорвали в ДНР за неделю - РИА Новости, 14.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:34 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/dnr-2011073981.html
Более 300 атак дронов ВСУ по мирным жителям сорвали в ДНР за неделю
Более 300 атак дронов ВСУ по мирным жителям сорвали в ДНР за неделю - РИА Новости, 14.04.2025
Более 300 атак дронов ВСУ по мирным жителям сорвали в ДНР за неделю
Более 300 атак украинских беспилотников по мирным жителям и гражданской инфраструктуре сорвали в ДНР за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T06:34:00+03:00
2025-04-14T06:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
макеевка
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Более 300 атак украинских беспилотников по мирным жителям и гражданской инфраструктуре сорвали в ДНР за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по республике. "За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила 317 вражеских БПЛА над Донецком, Макеевкой и Горловкой", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что среди перехваченных были дроны у жилых кварталов Киевского района Донецка. Еще два дрона были подавлены в Горловке, они направлялись на жилые кварталы и молокозавод. Взрывотехники регионального управления ФСБ России отключили органы управления БПЛА с помощью специальных технических средств и уничтожили взрывоопасные предметы на специализированном полигоне.
https://ria.ru/20250414/obstrel-2011058604.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, макеевка, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Макеевка, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия
Более 300 атак дронов ВСУ по мирным жителям сорвали в ДНР за неделю

ФСБ: более 300 атак дронов ВСУ по мирным жителям сорвали в ДНР за неделю

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Более 300 атак украинских беспилотников по мирным жителям и гражданской инфраструктуре сорвали в ДНР за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по республике.
"За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила 317 вражеских БПЛА над Донецком, Макеевкой и Горловкой", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что среди перехваченных были дроны у жилых кварталов Киевского района Донецка. Еще два дрона были подавлены в Горловке, они направлялись на жилые кварталы и молокозавод.
Взрывотехники регионального управления ФСБ России отключили органы управления БПЛА с помощью специальных технических средств и уничтожили взрывоопасные предметы на специализированном полигоне.
Следователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда на месте пострадавшего в результате обстрела со стороны ВСУ здания городской администрации в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМакеевкаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Россия
 
 
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