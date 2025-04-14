https://ria.ru/20250414/dnr-2011073981.html
Более 300 атак дронов ВСУ по мирным жителям сорвали в ДНР за неделю
Более 300 атак дронов ВСУ по мирным жителям сорвали в ДНР за неделю - РИА Новости, 14.04.2025
Более 300 атак дронов ВСУ по мирным жителям сорвали в ДНР за неделю
Более 300 атак украинских беспилотников по мирным жителям и гражданской инфраструктуре сорвали в ДНР за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T06:34:00+03:00
2025-04-14T06:34:00+03:00
2025-04-14T06:34:00+03:00
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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Более 300 атак украинских беспилотников по мирным жителям и гражданской инфраструктуре сорвали в ДНР за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по республике. "За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила 317 вражеских БПЛА над Донецком, Макеевкой и Горловкой", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что среди перехваченных были дроны у жилых кварталов Киевского района Донецка. Еще два дрона были подавлены в Горловке, они направлялись на жилые кварталы и молокозавод. Взрывотехники регионального управления ФСБ России отключили органы управления БПЛА с помощью специальных технических средств и уничтожили взрывоопасные предметы на специализированном полигоне.
https://ria.ru/20250414/obstrel-2011058604.html
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донецкая народная республика, макеевка, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Макеевка, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия
Более 300 атак дронов ВСУ по мирным жителям сорвали в ДНР за неделю
ФСБ: более 300 атак дронов ВСУ по мирным жителям сорвали в ДНР за неделю