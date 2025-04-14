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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 14.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:26 14.04.2025 (обновлено: 16:16 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/dnepr-2011159116.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 14.04.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Подразделения российской группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 55 военных Украины, бронетранспортер М113 и боевую бронированную машину HMMWV производства... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T14:26:00+03:00
2025-04-14T16:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Подразделения российской группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 55 военных Украины, бронетранспортер М113 и боевую бронированную машину HMMWV производства США, семь автомобилей, 155-миллиметровую американскую гаубицу М777, станцию радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию RADA производства Израиля и четыре склада боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка, Павловка Запорожской области, Понятовка, Антоновка и Никольское Херсонской области. Уничтожены до 55 военнослужащих, бронетранспортер М113 и боевая бронированная машина HMMWV производства США, семь автомобилей, 155-миллиметровая американская гаубица М777, станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция RADA производства Израиля и четыре склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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сша, израиль, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, США, Израиль, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"

Подразделения "Днепра" уничтожили до 55 украинских военных за сутки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Подразделения российской группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 55 военных Украины, бронетранспортер М113 и боевую бронированную машину HMMWV производства США, семь автомобилей, 155-миллиметровую американскую гаубицу М777, станцию радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию RADA производства Израиля и четыре склада боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка, Павловка Запорожской области, Понятовка, Антоновка и Никольское Херсонской области. Уничтожены до 55 военнослужащих, бронетранспортер М113 и боевая бронированная машина HMMWV производства США, семь автомобилей, 155-миллиметровая американская гаубица М777, станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция RADA производства Израиля и четыре склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
В зоне действий "Севера" ВСУ потеряли почти сто боевиков
Вчера, 14:24
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАИзраильУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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