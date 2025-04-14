https://ria.ru/20250414/dnepr-2011159116.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 14.04.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"

Подразделения российской группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 55 военных Украины, бронетранспортер М113 и боевую бронированную машину HMMWV производства... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T14:26:00+03:00

2025-04-14T14:26:00+03:00

2025-04-14T16:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Подразделения российской группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 55 военных Украины, бронетранспортер М113 и боевую бронированную машину HMMWV производства США, семь автомобилей, 155-миллиметровую американскую гаубицу М777, станцию радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию RADA производства Израиля и четыре склада боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка, Павловка Запорожской области, Понятовка, Антоновка и Никольское Херсонской области. Уничтожены до 55 военнослужащих, бронетранспортер М113 и боевая бронированная машина HMMWV производства США, семь автомобилей, 155-миллиметровая американская гаубица М777, станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция RADA производства Израиля и четыре склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20250414/vsu-2011158627.html

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