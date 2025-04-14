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В Красноярском крае мать убила троих детей топором - РИА Новости, 14.04.2025
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14:33 14.04.2025 (обновлено: 16:14 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/deti-2011160970.html
В Красноярском крае мать убила троих детей топором
В Красноярском крае мать убила троих детей топором - РИА Новости, 14.04.2025
В Красноярском крае мать убила троих детей топором
Жительница Канска Красноярского края задержана за убийство топором троих ее детей, старшему из которых было восемь лет, сообщает региональный СК. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T14:33:00+03:00
2025-04-14T16:14:00+03:00
происшествия
красноярский край
канск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 14 апр – РИА Новости. Жительница Канска Красноярского края задержана за убийство топором троих ее детей, старшему из которых было восемь лет, сообщает региональный СК.По данным ведомства, убийство произошло в понедельник. В частном доме на улице Герцена города Канска были обнаружены трое погибших детей с рублеными ранами в области головы и других частей тела: 4-летней девочки и мальчиков в возрасте 7 месяцев и 8 лет."Следственным отделом по Канскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 29-летней матери погибших детей по признакам преступления, предусмотренного пп. "а", "д", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство трех малолетних, совершенное с особой жестокостью). Женщина задержана, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.В телеграм-канале ведомства есть фотом топора, которым, предположительно, было совершено преступление.
https://ria.ru/20250408/sarov-2010096261.html
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происшествия, красноярский край, канск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Канск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярском крае мать убила троих детей топором

Жительницу красноярского Канска задержали за убийство троих своих детей топором

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КРАСНОЯРСК, 14 апр – РИА Новости. Жительница Канска Красноярского края задержана за убийство топором троих ее детей, старшему из которых было восемь лет, сообщает региональный СК.
По данным ведомства, убийство произошло в понедельник. В частном доме на улице Герцена города Канска были обнаружены трое погибших детей с рублеными ранами в области головы и других частей тела: 4-летней девочки и мальчиков в возрасте 7 месяцев и 8 лет.
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"Следственным отделом по Канскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 29-летней матери погибших детей по признакам преступления, предусмотренного пп. "а", "д", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство трех малолетних, совершенное с особой жестокостью). Женщина задержана, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
В телеграм-канале ведомства есть фотом топора, которым, предположительно, было совершено преступление.
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ПроисшествияКрасноярский крайКанскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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