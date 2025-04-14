https://ria.ru/20250414/danija-2011135464.html

СМИ: Дания может расторгнуть соглашение с США, если они выйдут из НАТО

СМИ: Дания может расторгнуть соглашение с США, если они выйдут из НАТО - РИА Новости, 14.04.2025

СМИ: Дания может расторгнуть соглашение с США, если они выйдут из НАТО

Копенгаген может расторгнуть оборонное соглашение с Вашингтоном о пребывании американских войск на датской территории, если США выйдут из НАТО, сообщает датский РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T12:53:00+03:00

2025-04-14T12:53:00+03:00

2025-04-14T12:53:00+03:00

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дональд трамп

ларс лёкке расмуссен

энтони блинкен

нато

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Копенгаген может расторгнуть оборонное соглашение с Вашингтоном о пребывании американских войск на датской территории, если США выйдут из НАТО, сообщает датский телеканал TV2 со ссылкой на заявление главы МИД страны Ларса Лёкке Расмуссена. В декабре 2023 года экс-госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Дании подписали соглашение между двумя странами о сотрудничестве в оборонной сфере. Датский МИД позднее уточнил, что Вашингтон в соответствии с соглашением получит доступ к трем авиабазам на территории королевства: Ольборг, Скрюдструп и Каруп. Соглашение не затрагивает Гренландию и Фарерские острова. Как сообщал телеканал TV2 11 апреля, датский парламент провёл первое обсуждение законопроекта о ратификации соглашения. "Если США выйдут из альянса НАТО, Дания может аннулировать соглашение о пребывании американских войск на датской земле", - говорится в сообщении TV2 в понедельник. По данным телеканала, глава МИД Дании считает, что нет никаких признаков, указывающих на предстоящий выход США из НАТО. Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из НАТО в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность. Как ранее показало исследование, проведенное компанией Megafon для TV2, мнения о размещении американского контингента на датской земле разделились. Так, 47% опрошенных выступают против этого, еще 41% высказались за. Наконец, 12% респондентов затруднились с ответом. Исследование проводилось среди 1036 датчан, погрешность не приводится. В марте Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.

https://ria.ru/20250403/danija-2009211328.html

https://ria.ru/20250414/grenlandiya-2011124621.html

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в мире, сша, дания, гренландия, дональд трамп, ларс лёкке расмуссен, энтони блинкен, нато