Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане арестовали чиновника, подозреваемого в хищении земли - РИА Новости, 14.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:38 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/dagestan-2011251812.html
В Дагестане арестовали чиновника, подозреваемого в хищении земли
В Дагестане арестовали чиновника, подозреваемого в хищении земли - РИА Новости, 14.04.2025
В Дагестане арестовали чиновника, подозреваемого в хищении земли
Суд арестовал начальника управления имущественных отношений администрации дагестанского Каспийска Гаджакая Гусейнгаджиева, который подозревается в покушении на... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T21:38:00+03:00
2025-04-14T21:38:00+03:00
происшествия
каспийск
махачкала
дагдизель
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_a7d3bd9e5c317e64a1ae858579d6257b.jpg
МАХАЧКАЛА, 14 апр - РИА Новости. Суд арестовал начальника управления имущественных отношений администрации дагестанского Каспийска Гаджакая Гусейнгаджиева, который подозревается в покушении на хищение земельного участка стоимостью 70 миллионов рублей рядом с оборонным заводом, сообщается объединенной пресс-службой судов общей юрисдикции республики. Ранее МВД по Дагестану сообщило о задержании Гусейнгаджиева в рамках ранее возбужденного уголовного дела. По данным следствия, он, вступив в преступный сговор с третьими лицами, планировал похитить земельный участок рыночной стоимостью 70 миллионов рублей, расположенный рядом с оборонным заводом АО "Дагдизель". Участок планировалось реализовать под проект по строительству многоквартирных домов. "В Кировский районный суд города Махачкалы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении должностного лица, подозреваемого в покушении на мошенничество… Суд, рассмотрев ходатайство следствия, постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком 1 месяц 27 суток". – говорится в сообщении. Согласно материалам дела, чиновник, "действуя в сговоре с неустановленными лицами, используя свое служебное положение", способствовал оформлению права собственности на земельный участок возле завода "Дагдизель" площадью 0,32 гектара.
https://realty.ria.ru/20250414/sagirjan-2011146237.html
https://ria.ru/20250409/belgorod-2010236834.html
каспийск
махачкала
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:784:588_1920x0_80_0_0_a5cc2d59ed00a24e821338e962ebbab7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, каспийск, махачкала, дагдизель, россия
Происшествия, Каспийск, Махачкала, Дагдизель, Россия
В Дагестане арестовали чиновника, подозреваемого в хищении земли

Суд арестовал главу управления имущественных отношений администрации Каспийска

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 14 апр - РИА Новости. Суд арестовал начальника управления имущественных отношений администрации дагестанского Каспийска Гаджакая Гусейнгаджиева, который подозревается в покушении на хищение земельного участка стоимостью 70 миллионов рублей рядом с оборонным заводом, сообщается объединенной пресс-службой судов общей юрисдикции республики.
Ранее МВД по Дагестану сообщило о задержании Гусейнгаджиева в рамках ранее возбужденного уголовного дела. По данным следствия, он, вступив в преступный сговор с третьими лицами, планировал похитить земельный участок рыночной стоимостью 70 миллионов рублей, расположенный рядом с оборонным заводом АО "Дагдизель". Участок планировалось реализовать под проект по строительству многоквартирных домов.
Строительство жилого комплекса - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Сагирян и ранее обвиняемый в хищениях топ-менеджер ПИКа учредили девелопера
Вчера, 13:43
«
"В Кировский районный суд города Махачкалы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении должностного лица, подозреваемого в покушении на мошенничество… Суд, рассмотрев ходатайство следствия, постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком 1 месяц 27 суток". – говорится в сообщении.
Согласно материалам дела, чиновник, "действуя в сговоре с неустановленными лицами, используя свое служебное положение", способствовал оформлению права собственности на земельный участок возле завода "Дагдизель" площадью 0,32 гектара.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
В Белгороде задержали бывшего депутата за хищение бюджетных средств
9 апреля, 14:15
 
ПроисшествияКаспийскМахачкалаДагдизельРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала