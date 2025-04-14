https://ria.ru/20250414/dagestan-2011251812.html

В Дагестане арестовали чиновника, подозреваемого в хищении земли

В Дагестане арестовали чиновника, подозреваемого в хищении земли - РИА Новости, 14.04.2025

В Дагестане арестовали чиновника, подозреваемого в хищении земли

Суд арестовал начальника управления имущественных отношений администрации дагестанского Каспийска Гаджакая Гусейнгаджиева, который подозревается в покушении на... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T21:38:00+03:00

2025-04-14T21:38:00+03:00

2025-04-14T21:38:00+03:00

происшествия

каспийск

махачкала

дагдизель

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_a7d3bd9e5c317e64a1ae858579d6257b.jpg

МАХАЧКАЛА, 14 апр - РИА Новости. Суд арестовал начальника управления имущественных отношений администрации дагестанского Каспийска Гаджакая Гусейнгаджиева, который подозревается в покушении на хищение земельного участка стоимостью 70 миллионов рублей рядом с оборонным заводом, сообщается объединенной пресс-службой судов общей юрисдикции республики. Ранее МВД по Дагестану сообщило о задержании Гусейнгаджиева в рамках ранее возбужденного уголовного дела. По данным следствия, он, вступив в преступный сговор с третьими лицами, планировал похитить земельный участок рыночной стоимостью 70 миллионов рублей, расположенный рядом с оборонным заводом АО "Дагдизель". Участок планировалось реализовать под проект по строительству многоквартирных домов. "В Кировский районный суд города Махачкалы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении должностного лица, подозреваемого в покушении на мошенничество… Суд, рассмотрев ходатайство следствия, постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком 1 месяц 27 суток". – говорится в сообщении. Согласно материалам дела, чиновник, "действуя в сговоре с неустановленными лицами, используя свое служебное положение", способствовал оформлению права собственности на земельный участок возле завода "Дагдизель" площадью 0,32 гектара.

https://realty.ria.ru/20250414/sagirjan-2011146237.html

https://ria.ru/20250409/belgorod-2010236834.html

каспийск

махачкала

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, каспийск, махачкала, дагдизель, россия