В Дагестане арестовали чиновника, подозреваемого в хищении земли
Суд арестовал главу управления имущественных отношений администрации Каспийска
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 14 апр - РИА Новости. Суд арестовал начальника управления имущественных отношений администрации дагестанского Каспийска Гаджакая Гусейнгаджиева, который подозревается в покушении на хищение земельного участка стоимостью 70 миллионов рублей рядом с оборонным заводом, сообщается объединенной пресс-службой судов общей юрисдикции республики.
Ранее МВД по Дагестану сообщило о задержании Гусейнгаджиева в рамках ранее возбужденного уголовного дела. По данным следствия, он, вступив в преступный сговор с третьими лицами, планировал похитить земельный участок рыночной стоимостью 70 миллионов рублей, расположенный рядом с оборонным заводом АО "Дагдизель". Участок планировалось реализовать под проект по строительству многоквартирных домов.
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"В Кировский районный суд города Махачкалы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении должностного лица, подозреваемого в покушении на мошенничество… Суд, рассмотрев ходатайство следствия, постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком 1 месяц 27 суток". – говорится в сообщении.
Согласно материалам дела, чиновник, "действуя в сговоре с неустановленными лицами, используя свое служебное положение", способствовал оформлению права собственности на земельный участок возле завода "Дагдизель" площадью 0,32 гектара.