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Жителя Челябинска заподозрили в повреждении стены Памяти ВОВ - РИА Новости, 14.04.2025
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15:17 14.04.2025 (обновлено: 15:22 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/chelyabinsk--2011167486.html
Жителя Челябинска заподозрили в повреждении стены Памяти ВОВ
Жителя Челябинска заподозрили в повреждении стены Памяти ВОВ - РИА Новости, 14.04.2025
Жителя Челябинска заподозрили в повреждении стены Памяти ВОВ
Нетрезвый житель Челябинска повредил стену Памяти с фотографиями участников Великой Отечественной войны в местном парке, возбуждено уголовное дело, сообщило... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T15:17:00+03:00
2025-04-14T15:22:00+03:00
происшествия
россия
челябинск
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 апр – РИА Новости. Нетрезвый житель Челябинска повредил стену Памяти с фотографиями участников Великой Отечественной войны в местном парке, возбуждено уголовное дело, сообщило следственное управление СК РФ по региону. По данным следствия, 11 апреля 19-летний подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения в парке "Металлург" имени Тищенко в Челябинске повредил мемориальную стену Памяти с фотографиями участников Великой Отечественной войны, посвященную Дню воинской славы России. "Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны)", - говорится в сообщении. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения фигуранту, уточняет СУСК.
https://ria.ru/20250410/chelyabinsk-2010434261.html
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происшествия, россия, челябинск, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Челябинск, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Челябинска заподозрили в повреждении стены Памяти ВОВ

СК РФ: мужчину из Челябинска заподозрили в повреждении стены Памяти ВОВ

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 апр – РИА Новости. Нетрезвый житель Челябинска повредил стену Памяти с фотографиями участников Великой Отечественной войны в местном парке, возбуждено уголовное дело, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
По данным следствия, 11 апреля 19-летний подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения в парке "Металлург" имени Тищенко в Челябинске повредил мемориальную стену Памяти с фотографиями участников Великой Отечественной войны, посвященную Дню воинской славы России.
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"Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны)", - говорится в сообщении.
Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения фигуранту, уточняет СУСК.
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ПроисшествияРоссияЧелябинскЧелябинская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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