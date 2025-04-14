https://ria.ru/20250414/chelyabinsk--2011167486.html

Жителя Челябинска заподозрили в повреждении стены Памяти ВОВ

Жителя Челябинска заподозрили в повреждении стены Памяти ВОВ - РИА Новости, 14.04.2025

Жителя Челябинска заподозрили в повреждении стены Памяти ВОВ

Нетрезвый житель Челябинска повредил стену Памяти с фотографиями участников Великой Отечественной войны в местном парке, возбуждено уголовное дело, сообщило... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T15:17:00+03:00

2025-04-14T15:17:00+03:00

2025-04-14T15:22:00+03:00

происшествия

россия

челябинск

челябинская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 14 апр – РИА Новости. Нетрезвый житель Челябинска повредил стену Памяти с фотографиями участников Великой Отечественной войны в местном парке, возбуждено уголовное дело, сообщило следственное управление СК РФ по региону. По данным следствия, 11 апреля 19-летний подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения в парке "Металлург" имени Тищенко в Челябинске повредил мемориальную стену Памяти с фотографиями участников Великой Отечественной войны, посвященную Дню воинской славы России. "Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны)", - говорится в сообщении. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения фигуранту, уточняет СУСК.

https://ria.ru/20250410/chelyabinsk-2010434261.html

https://ria.ru/20250308/draka-2003853172.html

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