Рейтинг@Mail.ru
В Чечне три человека погибли при взрыве цистерны с топливом - РИА Новости, 14.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:01 14.04.2025 (обновлено: 20:14 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/chechnya-2011235692.html
В Чечне три человека погибли при взрыве цистерны с топливом
В Чечне три человека погибли при взрыве цистерны с топливом - РИА Новости, 14.04.2025
В Чечне три человека погибли при взрыве цистерны с топливом
Три человека погибли в результате взрыва цистерны с топливом на газонаполнительной станции в чеченском селе Новотерское, сообщил региональный главк СК РФ. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T20:01:00+03:00
2025-04-14T20:14:00+03:00
происшествия
россия
наурский район
следственный комитет россии (ск рф)
чеченская республика (чечня)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0e/2011237884_0:50:533:350_1920x0_80_0_0_29dcfce9506de43d786d6b845437ab0a.jpg
ГРОЗНЫЙ, 14 апр - РИА Новости. Три человека погибли в результате взрыва цистерны с топливом на газонаполнительной станции в чеченском селе Новотерское, сообщил региональный главк СК РФ. "Сегодня, примерно 16 часов, на газонаполнительной станции (ГНС) в селе Новотерское Наурского района произошел хлопок газа в цистерне с топливом без возгорания, в результате которого погибли три человека, находившиеся на территории объекта", - сообщает ведомство. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц). Уточняется, что в настоящее время следователями и криминалистами проводится осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, выполняются иные следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и виновных лиц.
https://ria.ru/20250114/ataka-1993576698.html
россия
наурский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0e/2011237884_0:0:533:400_1920x0_80_0_0_e73f2762a1c995a9a0b82450f5c1e2eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, наурский район, следственный комитет россии (ск рф), чеченская республика (чечня)
Происшествия, Россия, Наурский район, Следственный комитет России (СК РФ), Чеченская республика (Чечня)
В Чечне три человека погибли при взрыве цистерны с топливом

В чеченском селе Новотерское три человека погибли при взрыве цистерны с топливом

© Фото : СУ СКР по Чеченской РеспубликеПоследствия взрыва цистерны с топливом на газонаполнительной станции в чеченском селе Новотерское. 14 апреля 2025
Последствия взрыва цистерны с топливом на газонаполнительной станции в чеченском селе Новотерское. 14 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Фото : СУ СКР по Чеченской Республике
Последствия взрыва цистерны с топливом на газонаполнительной станции в чеченском селе Новотерское. 14 апреля 2025
Читать ria.ru в
Дзен
ГРОЗНЫЙ, 14 апр - РИА Новости. Три человека погибли в результате взрыва цистерны с топливом на газонаполнительной станции в чеченском селе Новотерское, сообщил региональный главк СК РФ.
"Сегодня, примерно 16 часов, на газонаполнительной станции (ГНС) в селе Новотерское Наурского района произошел хлопок газа в цистерне с топливом без возгорания, в результате которого погибли три человека, находившиеся на территории объекта", - сообщает ведомство.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц). Уточняется, что в настоящее время следователями и криминалистами проводится осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, выполняются иные следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и виновных лиц.
Пожар после атаки БПЛА в Казани. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
В Казани после атаки БПЛА загорелась газовая цистерна
14 января, 07:48
 
ПроисшествияРоссияНаурский районСледственный комитет России (СК РФ)Чеченская республика (Чечня)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала