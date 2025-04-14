https://ria.ru/20250414/chechnya-2011235692.html

В Чечне три человека погибли при взрыве цистерны с топливом

В Чечне три человека погибли при взрыве цистерны с топливом - РИА Новости, 14.04.2025

В Чечне три человека погибли при взрыве цистерны с топливом

Три человека погибли в результате взрыва цистерны с топливом на газонаполнительной станции в чеченском селе Новотерское, сообщил региональный главк СК РФ. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T20:01:00+03:00

2025-04-14T20:01:00+03:00

2025-04-14T20:14:00+03:00

происшествия

россия

наурский район

следственный комитет россии (ск рф)

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ГРОЗНЫЙ, 14 апр - РИА Новости. Три человека погибли в результате взрыва цистерны с топливом на газонаполнительной станции в чеченском селе Новотерское, сообщил региональный главк СК РФ. "Сегодня, примерно 16 часов, на газонаполнительной станции (ГНС) в селе Новотерское Наурского района произошел хлопок газа в цистерне с топливом без возгорания, в результате которого погибли три человека, находившиеся на территории объекта", - сообщает ведомство. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц). Уточняется, что в настоящее время следователями и криминалистами проводится осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, выполняются иные следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и виновных лиц.

https://ria.ru/20250114/ataka-1993576698.html

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происшествия, россия, наурский район, следственный комитет россии (ск рф), чеченская республика (чечня)