США планируют сократить бюджет госдепа почти наполовину, пишет WP
WP: США сократят бюджет госдепа за счет отказа от финансирования ООН и НАТО
© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Luis M. Alvarez
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа планирует сократить бюджет государственного департамента Соединенных Штатов почти наполовину, в том числе за счет отказа от финансирования ООН и НАТО, сообщает газета Washington Post на со ссылкой на меморандум госдепа, имеющийся в распоряжении издания.
Служебная записка, распространенная среди сотрудников госдепа на прошлой неделе, утверждает, что сокращения бюджета, предложенные ранее Управлением административно-бюджетной политики (OMB) на следующий финансовый год, составят 28,4 миллиарда долларов на всю деятельность госдепа и Агентства по международному развитию (USAID). Это на 27 миллиардов (48%) меньше, чем одобренный конгрессом уровень финансирования на 2025 год, пишет газета. Согласно предложенному проекту бюджета, USAID, которое ранее было отдельным агентством, целиком становится частью госдепа.
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Согласно меморандуму, гуманитарная помощь сократится на 54%, а глобальное финансирования здравоохранения - на 55%. Финансовую поддержку международных организаций предлагается сократить почти на 90%. Это включает прекращение финансирования ООН, НАТО и 20 других организаций. При этом продолжатся целевые взносы для ряда других организаций, включая Международное агентство по атомной энергии и Международную организацию гражданской авиации. В то же время полностью сокращено будет финансирование международных миротворческих миссий.
В меморандуме также предлагается закрыть ряд подразделений, а также все образовательные и культурные программы, включая программу Фулбрайта, которая спонсирует образовательный обмен между США и другими странами.
Документ датирован 10 апреля и подписан главой бюро бюджета и планирования госдепа Дугласом Питкином, а также главой бюро иностранной помощи госдепа Питом Марокко, который, по сообщению газеты Wall Street Journal, к настоящему моменту уже покинул свой пост. В записке говорится, что у главы госдепа Марко Рубио есть время до вторника, чтобы ответить на предложения OMB.
Washington Post пишет, что неясно, одобрит ли контролируемый республиканцами Конгресс такие серьезные сокращения.
В марте Рубио заявил, что США проведут реорганизацию USAID к 1 июля. Она включает в себя передачу части функций USAID в ведение департамента, а оставшиеся будут прекращены, если не соответствуют приоритетам действующей американской администрации.
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