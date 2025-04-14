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Владимира Быкова избрали главой Саранска
Владимира Быкова избрали главой Саранска - РИА Новости, 14.04.2025
Владимира Быкова избрали главой Саранска
Временно исполняющий полномочия главы Саранска Владимир Быков избран главой администрации столицы Мордовии, сообщается в Telegram-канале мэрии. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T22:36:00+03:00
2025-04-14T22:36:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 апр - РИА Новости. Временно исполняющий полномочия главы Саранска Владимир Быков избран главой администрации столицы Мордовии, сообщается в Telegram-канале мэрии. Ранее сообщалось, что в июле 2024 года глава Саранска Игорь Асабин досрочно ушел в отставку по собственному желанию. Быков, занимавший должность директора городского департамента строительства, был назначен исполняющими обязанности мэра. "Сегодня в администрации Саранска состоялась 48-я сессия Совета депутатов седьмого созыва. Открытым голосованием главой городского округа Саранск избран Владимир Викторович Быков", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 2021 году Быков стал победителем республиканского ежегодного конкурса "Лучший муниципальный служащий в Республике Мордовия".
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политика, саранск, владимир быков, республика мордовия, россия
Политика, Саранск, Владимир Быков, Республика Мордовия, Россия
Владимира Быкова избрали главой Саранска
Владимира Быкова избрали главой администрации мордовского Саранска