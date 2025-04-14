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Владимира Быкова избрали главой Саранска - РИА Новости, 14.04.2025
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22:36 14.04.2025 (обновлено: 22:37 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/bykov-2011256205.html
Владимира Быкова избрали главой Саранска
Владимира Быкова избрали главой Саранска - РИА Новости, 14.04.2025
Владимира Быкова избрали главой Саранска
Временно исполняющий полномочия главы Саранска Владимир Быков избран главой администрации столицы Мордовии, сообщается в Telegram-канале мэрии. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T22:36:00+03:00
2025-04-14T22:37:00+03:00
политика
саранск
владимир быков
республика мордовия
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 апр - РИА Новости. Временно исполняющий полномочия главы Саранска Владимир Быков избран главой администрации столицы Мордовии, сообщается в Telegram-канале мэрии. Ранее сообщалось, что в июле 2024 года глава Саранска Игорь Асабин досрочно ушел в отставку по собственному желанию. Быков, занимавший должность директора городского департамента строительства, был назначен исполняющими обязанности мэра. "Сегодня в администрации Саранска состоялась 48-я сессия Совета депутатов седьмого созыва. Открытым голосованием главой городского округа Саранск избран Владимир Викторович Быков", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 2021 году Быков стал победителем республиканского ежегодного конкурса "Лучший муниципальный служащий в Республике Мордовия".
https://ria.ru/20250404/melitopol-2009432220.html
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политика, саранск, владимир быков, республика мордовия, россия
Политика, Саранск, Владимир Быков, Республика Мордовия, Россия
Владимира Быкова избрали главой Саранска

Владимира Быкова избрали главой администрации мордовского Саранска

© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на Саранск
Вид на Саранск - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Вид на Саранск. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 апр - РИА Новости. Временно исполняющий полномочия главы Саранска Владимир Быков избран главой администрации столицы Мордовии, сообщается в Telegram-канале мэрии.
Ранее сообщалось, что в июле 2024 года глава Саранска Игорь Асабин досрочно ушел в отставку по собственному желанию. Быков, занимавший должность директора городского департамента строительства, был назначен исполняющими обязанности мэра.
Сергей Золотарев - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
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4 апреля, 19:58
"Сегодня в администрации Саранска состоялась 48-я сессия Совета депутатов седьмого созыва. Открытым голосованием главой городского округа Саранск избран Владимир Викторович Быков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2021 году Быков стал победителем республиканского ежегодного конкурса "Лучший муниципальный служащий в Республике Мордовия".
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