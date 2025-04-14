https://ria.ru/20250414/bryussel-2011079899.html

Вулин рассказал о целях своей поездки в Брюссель

Вулин рассказал о целях своей поездки в Брюссель - РИА Новости, 14.04.2025

Вулин рассказал о целях своей поездки в Брюссель

Вице-премьер Сербии Александр Вулин рассказал в интервью РИА Новости, что ездил в Брюссель для отстаивания сербской политической позиции в Европарламенте и... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T08:42:00+03:00

2025-04-14T08:42:00+03:00

2025-04-14T08:42:00+03:00

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Вице-премьер Сербии Александр Вулин рассказал в интервью РИА Новости, что ездил в Брюссель для отстаивания сербской политической позиции в Европарламенте и защиты традиционных ценностей. "Я был в Брюсселе по приглашению суверенистов, то есть тех, которые верят в союз свободных суверенных народов, государств, которые живут независимо, а не по диктату ЛГБТ* (движение признано экстремистским и запрещено в РФ – ред.). Я туда поехал, чтобы рассказать нашу сербскую правду. Это очень редкая возможность, чтобы в Европарламенте был услышан голос тех, кто выступает против войны с Россией, кто выступает против признания Косово, и кто выступает за естественные ценности государства, Бога, семьи и нации. Я всегда говорю о сербской позиции и всегда говорю правду, и так я говорил и в Брюсселе", - сказал он. Как отметил сербский вице-премьер, администрация в Брюсселе "не любит слышать правду о себе, особенно, если эта правда звучит со стороны сербов". "Никто не оспорил, что Евросоюз признал Косово, что участвовал в бомбардировках Сербии, что ЕС настаивает на введении санкции против России несмотря на то, что знает, что это уничтожит нас. Никто не ответил мне на вопрос, как это возможно, чтобы украинские границы считались святыми, а сербские - нет. Никто не ответил ни на один мой вопрос и не оспорил ни одно истинное заявление, которое я сделал", - добавил он. Ранее замглавы сербского правительства принял участие в конференции "Путь Сербии в ЕС" в Европейском парламенте по приглашению группы евродепутатов-суверенистов. В мероприятии участвовали представители "Альтернативы для Германии", австрийской "Партии свободы", венгерского ФИДЕС, чешской "Партии свободы и прямой демократии" и парламентарии из Словакии. * Признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20250414/vulin-2011076217.html

https://ria.ru/20250412/serbija-2010925138.html

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