Рейтинг@Mail.ru
Вулин рассказал о целях своей поездки в Брюссель - РИА Новости, 14.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:42 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/bryussel-2011079899.html
Вулин рассказал о целях своей поездки в Брюссель
Вулин рассказал о целях своей поездки в Брюссель - РИА Новости, 14.04.2025
Вулин рассказал о целях своей поездки в Брюссель
Вице-премьер Сербии Александр Вулин рассказал в интервью РИА Новости, что ездил в Брюссель для отстаивания сербской политической позиции в Европарламенте и... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T08:42:00+03:00
2025-04-14T08:42:00+03:00
в мире
брюссель
россия
косово
александр вулин
европарламент
евросоюз
партия свободы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/87/1552998759_0:112:2631:1591_1920x0_80_0_0_6c50a6e874fbb0df48e2754a17d7e900.jpg
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Вице-премьер Сербии Александр Вулин рассказал в интервью РИА Новости, что ездил в Брюссель для отстаивания сербской политической позиции в Европарламенте и защиты традиционных ценностей. "Я был в Брюсселе по приглашению суверенистов, то есть тех, которые верят в союз свободных суверенных народов, государств, которые живут независимо, а не по диктату ЛГБТ* (движение признано экстремистским и запрещено в РФ – ред.). Я туда поехал, чтобы рассказать нашу сербскую правду. Это очень редкая возможность, чтобы в Европарламенте был услышан голос тех, кто выступает против войны с Россией, кто выступает против признания Косово, и кто выступает за естественные ценности государства, Бога, семьи и нации. Я всегда говорю о сербской позиции и всегда говорю правду, и так я говорил и в Брюсселе", - сказал он. Как отметил сербский вице-премьер, администрация в Брюсселе "не любит слышать правду о себе, особенно, если эта правда звучит со стороны сербов". "Никто не оспорил, что Евросоюз признал Косово, что участвовал в бомбардировках Сербии, что ЕС настаивает на введении санкции против России несмотря на то, что знает, что это уничтожит нас. Никто не ответил мне на вопрос, как это возможно, чтобы украинские границы считались святыми, а сербские - нет. Никто не ответил ни на один мой вопрос и не оспорил ни одно истинное заявление, которое я сделал", - добавил он. Ранее замглавы сербского правительства принял участие в конференции "Путь Сербии в ЕС" в Европейском парламенте по приглашению группы евродепутатов-суверенистов. В мероприятии участвовали представители "Альтернативы для Германии", австрийской "Партии свободы", венгерского ФИДЕС, чешской "Партии свободы и прямой демократии" и парламентарии из Словакии. * Признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20250414/vulin-2011076217.html
https://ria.ru/20250412/serbija-2010925138.html
брюссель
россия
косово
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/87/1552998759_0:0:2591:1943_1920x0_80_0_0_540bb340715689f5ee91020995b598cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, брюссель, россия, косово, александр вулин, европарламент, евросоюз, партия свободы, беспорядки в белграде, сербия
В мире, Брюссель, Россия, Косово, Александр Вулин, Европарламент, Евросоюз, Партия Свободы, Беспорядки в Белграде, Сербия
Вулин рассказал о целях своей поездки в Брюссель

Вулин ездил в Брюссель для отстаивания политической позиции Сербии

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВице-премьер Сербии Александр Вулин
Вице-премьер Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Вице-премьер Сербии Александр Вулин . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Вице-премьер Сербии Александр Вулин рассказал в интервью РИА Новости, что ездил в Брюссель для отстаивания сербской политической позиции в Европарламенте и защиты традиционных ценностей.
"Я был в Брюсселе по приглашению суверенистов, то есть тех, которые верят в союз свободных суверенных народов, государств, которые живут независимо, а не по диктату ЛГБТ* (движение признано экстремистским и запрещено в РФ – ред.). Я туда поехал, чтобы рассказать нашу сербскую правду. Это очень редкая возможность, чтобы в Европарламенте был услышан голос тех, кто выступает против войны с Россией, кто выступает против признания Косово, и кто выступает за естественные ценности государства, Бога, семьи и нации. Я всегда говорю о сербской позиции и всегда говорю правду, и так я говорил и в Брюсселе", - сказал он.
Вице-премьер Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Вулин поделился ожиданиями от нового правительства Сербии
07:37
Как отметил сербский вице-премьер, администрация в Брюсселе "не любит слышать правду о себе, особенно, если эта правда звучит со стороны сербов".
"Никто не оспорил, что Евросоюз признал Косово, что участвовал в бомбардировках Сербии, что ЕС настаивает на введении санкции против России несмотря на то, что знает, что это уничтожит нас. Никто не ответил мне на вопрос, как это возможно, чтобы украинские границы считались святыми, а сербские - нет. Никто не ответил ни на один мой вопрос и не оспорил ни одно истинное заявление, которое я сделал", - добавил он.
Ранее замглавы сербского правительства принял участие в конференции "Путь Сербии в ЕС" в Европейском парламенте по приглашению группы евродепутатов-суверенистов. В мероприятии участвовали представители "Альтернативы для Германии", австрийской "Партии свободы", венгерского ФИДЕС, чешской "Партии свободы и прямой демократии" и парламентарии из Словакии.
* Признано экстремистским и запрещено в России.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
В Сербии назвали цель нового движения в поддержку Вучича
12 апреля, 19:37
 
В миреБрюссельРоссияКосовоАлександр ВулинЕвропарламентЕвросоюзПартия СвободыБеспорядки в БелградеСербия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала