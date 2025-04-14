https://ria.ru/20250414/britaniya-2011058866.html

СМИ: власти Британии обратились к армии из-за забастовок мусорщиков

СМИ: власти Британии обратились к армии из-за забастовок мусорщиков - РИА Новости, 14.04.2025

СМИ: власти Британии обратились к армии из-за забастовок мусорщиков

Британские власти привлекли военных, чтобы справиться с забастовками мусорщиков Бирмингема в Британии, которые выступают против изменений условий труда, пишет... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T00:22:00+03:00

2025-04-14T00:22:00+03:00

2025-04-14T10:10:00+03:00

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Британские власти привлекли военных, чтобы справиться с забастовками мусорщиков Бирмингема в Британии, которые выступают против изменений условий труда, пишет газета Telegraph со ссылкой на источники. По информации издания, заместитель премьера страны Анджела Рэйнер воспользовалась полномочиями "военная помощь гражданским властям" для привлечения экспертов армии в целях решения проблемы. "Небольшое количество военнослужащих, обладающих опытом оперативного планирования, оказывают материально-техническую поддержку в целях преодоления кризиса", — говорится в материале газеты. Правительственный источник сообщил изданию, что военные будут оказывать властям помощь в течение короткого ограниченного периода времени, чтобы поддержать городской совет в обеспечении максимально быстрой реакции на продолжающийся риск для здоровья населения. По информации издания, военные будут работать в офисе. По словам источников, в случае необходимости число задействованных военных может быть увеличено. Ранее британские СМИ сообщали, что крысы размером с кошку и горы мусора на улицах стали нормой для жителей Бирмингема на фоне продолжающейся забастовки мусорщиков, а горожанам приходится платить сотни фунтов стерлингов, чтобы частные компании вывозили хоть какую-то часть отходов у их домов. Сборщики мусора в Бирмингеме 11 марта начали бессрочную забастовку. Они протестуют против планов отменить ряд должностных обязанностей, в результате чего, как утверждает профсоюз Unite, зарплата 150 работников будет сокращена на сумму до 8 тысяч фунтов стерлингов. В городском совете Бирмингема утверждают, что у работников есть возможности сохранить текущий уровень зарплаты, так как им была предложена альтернативная работа. В конце марта городской совет Бирмингема сообщил, что на улицах города из-за забастовки мусорщиков скопилось более 17 тысяч тонн отходов. Местные власти объявили в городе режим "крупного инцидента".

https://ria.ru/20250413/rab-2010998767.html

https://ria.ru/20250413/britaniya-2010959229.html

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