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В Белгородской области сбили два украинских БПЛА
В Белгородской области сбили два украинских БПЛА - РИА Новости, 14.04.2025
В Белгородской области сбили два украинских БПЛА
Дежурные средства российской ПВО уничтожили утром в понедельник два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T12:09:00+03:00
2025-04-14T12:09:00+03:00
2025-04-14T12:15:00+03:00
безопасность
белгородская область
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили утром в понедельник два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Четырнадцатого апреля текущего года в период с 8.40 до 10.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250412/bespilotnik-2010846782.html
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безопасность, белгородская область, общество, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Белгородская область, Общество, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине
В Белгородской области сбили два украинских БПЛА
В понедельник над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника