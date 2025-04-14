БПЛА пополнили арсенал лесной охраны Хабаровского края по нацпроекту
© Фото : Официальный сайт Хабаровского края, Губернатора и Правительства Хабаровского краяБеспилотные летательные аппараты пополнили арсенал лесной охраны Хабаровского края
Беспилотные летательные аппараты пополнили арсенал лесной охраны Хабаровского края
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ХАБАРОВСК, 14 апр - РИА Новости. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), закупленные по федеральному национальному проекту, пополнили арсенал лесной охраны Хабаровского края, 43 квадрокоптера усилят мониторинг лесов, сообщает правительство региона.
"Министерство лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края получило партию современных БПЛА. 43 современных квадрокоптера были закуплены в рамках регионального проекта "Стимулирование спроса на отечественные БПЛА" нацпроекта "Беспилотные авиационные системы". Они помогут усилить мониторинг лесов и еще эффективнее обнаруживать пожары, а также бороться с поджигателями", - говорится в сообщении на официальном сайте краевого правительства.
Отмечается, что ранее специалисты использовали беспилотники зарубежных моделей DJI Phantom и DJI Mavic, которые уступают по своим характеристикам приобретенным аппаратам. Новые беспилотники "Геоскан 801" – российского производства, обладают более широкими возможностями. Они оснащены камерами высокого разрешения, тепловизорами и могут работать как в ручном, так и в автоматическом режимах. Их ключевые преимущества – дальность полета до 10 километров и время работы до 40 минут. Для сравнения уже имеющиеся модели могли находиться в воздухе меньшее время.
По данным заместителя министра лесного хозяйства и лесопереработки края Семена Шутенко, на закупку "Геоскан 801" из федерального бюджета было выделено 72 миллиона рублей. До конца года планируется приобрести еще дополнительно пять аппаратов. Наличие в арсенале лесной охраны современной техники будет способствовать решению задачи сокращения площади лесных пожаров. По нацпроекту "Экологическое благополучие" этот показатель необходимо уменьшить на 42,9%.
Первый лесной пожар обнаружили недалеко от села Новокуровка в Хабаровском районе 10 апреля, сообщало ранее правительство региона. Возгорание оперативно потушили в течение суток. Угрозы населенному пункту не было. Пожароопасный сезон уже открыт в трех лесничествах: Аванском в Вяземском районе, Бикинском в Бикинском округе и в Уликанском в Хабаровском районе.
Первые три пожара в лесах региона в 2024 году возникли 27 марта в Солнечном районе. С начала пожароопасного сезона в прошлом году, как сообщал минлесхоз края, в регионе произошло 402 пожара на общей площади в 288,3 тысячи гектаров. Максимальная площадь леса, охваченная огнем, составляла в регионе более 52,7 тысячи гектаров 11 мая. По сравнению с 2023 годом количество лесных пожаров было сокращено в два раза, а их площадь - в три раза, сообщал начальник управления сохранения лесов Хабаровского края Максим Таранов. В сезоне 2023 года, уточняло министерство, 29 июля площадь возгораний в регионе достигала максимума в 335,3 тысячи гектаров. Прошлый пожароопасный сезон в регионе завершился 21 ноября, сообщало правительство региона.