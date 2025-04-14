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БПЛА пополнили арсенал лесной охраны Хабаровского края по нацпроекту - РИА Новости, 14.04.2025
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Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
11:49 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/bpla-2011116755.html
БПЛА пополнили арсенал лесной охраны Хабаровского края по нацпроекту
БПЛА пополнили арсенал лесной охраны Хабаровского края по нацпроекту - РИА Новости, 14.04.2025
БПЛА пополнили арсенал лесной охраны Хабаровского края по нацпроекту
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), закупленные по федеральному национальному проекту, пополнили арсенал лесной охраны Хабаровского края, 43 квадрокоптера... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T11:49:00+03:00
2025-04-14T11:49:00+03:00
хабаровский край
хабаровский край
хабаровский район
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ХАБАРОВСК, 14 апр - РИА Новости. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), закупленные по федеральному национальному проекту, пополнили арсенал лесной охраны Хабаровского края, 43 квадрокоптера усилят мониторинг лесов, сообщает правительство региона. "Министерство лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края получило партию современных БПЛА. 43 современных квадрокоптера были закуплены в рамках регионального проекта "Стимулирование спроса на отечественные БПЛА" нацпроекта "Беспилотные авиационные системы". Они помогут усилить мониторинг лесов и еще эффективнее обнаруживать пожары, а также бороться с поджигателями", - говорится в сообщении на официальном сайте краевого правительства. Отмечается, что ранее специалисты использовали беспилотники зарубежных моделей DJI Phantom и DJI Mavic, которые уступают по своим характеристикам приобретенным аппаратам. Новые беспилотники "Геоскан 801" – российского производства, обладают более широкими возможностями. Они оснащены камерами высокого разрешения, тепловизорами и могут работать как в ручном, так и в автоматическом режимах. Их ключевые преимущества – дальность полета до 10 километров и время работы до 40 минут. Для сравнения уже имеющиеся модели могли находиться в воздухе меньшее время. По данным заместителя министра лесного хозяйства и лесопереработки края Семена Шутенко, на закупку "Геоскан 801" из федерального бюджета было выделено 72 миллиона рублей. До конца года планируется приобрести еще дополнительно пять аппаратов. Наличие в арсенале лесной охраны современной техники будет способствовать решению задачи сокращения площади лесных пожаров. По нацпроекту "Экологическое благополучие" этот показатель необходимо уменьшить на 42,9%. Первый лесной пожар обнаружили недалеко от села Новокуровка в Хабаровском районе 10 апреля, сообщало ранее правительство региона. Возгорание оперативно потушили в течение суток. Угрозы населенному пункту не было. Пожароопасный сезон уже открыт в трех лесничествах: Аванском в Вяземском районе, Бикинском в Бикинском округе и в Уликанском в Хабаровском районе. Первые три пожара в лесах региона в 2024 году возникли 27 марта в Солнечном районе. С начала пожароопасного сезона в прошлом году, как сообщал минлесхоз края, в регионе произошло 402 пожара на общей площади в 288,3 тысячи гектаров. Максимальная площадь леса, охваченная огнем, составляла в регионе более 52,7 тысячи гектаров 11 мая. По сравнению с 2023 годом количество лесных пожаров было сокращено в два раза, а их площадь - в три раза, сообщал начальник управления сохранения лесов Хабаровского края Максим Таранов. В сезоне 2023 года, уточняло министерство, 29 июля площадь возгораний в регионе достигала максимума в 335,3 тысячи гектаров. Прошлый пожароопасный сезон в регионе завершился 21 ноября, сообщало правительство региона.
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хабаровский край, хабаровский район, вяземский район
Хабаровский край, Хабаровский край, Хабаровский район, Вяземский район

БПЛА пополнили арсенал лесной охраны Хабаровского края по нацпроекту

© Фото : Официальный сайт Хабаровского края, Губернатора и Правительства Хабаровского краяБеспилотные летательные аппараты пополнили арсенал лесной охраны Хабаровского края
Беспилотные летательные аппараты пополнили арсенал лесной охраны Хабаровского края - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Фото : Официальный сайт Хабаровского края, Губернатора и Правительства Хабаровского края
Беспилотные летательные аппараты пополнили арсенал лесной охраны Хабаровского края
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ХАБАРОВСК, 14 апр - РИА Новости. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), закупленные по федеральному национальному проекту, пополнили арсенал лесной охраны Хабаровского края, 43 квадрокоптера усилят мониторинг лесов, сообщает правительство региона.
"Министерство лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края получило партию современных БПЛА. 43 современных квадрокоптера были закуплены в рамках регионального проекта "Стимулирование спроса на отечественные БПЛА" нацпроекта "Беспилотные авиационные системы". Они помогут усилить мониторинг лесов и еще эффективнее обнаруживать пожары, а также бороться с поджигателями", - говорится в сообщении на официальном сайте краевого правительства.
Отмечается, что ранее специалисты использовали беспилотники зарубежных моделей DJI Phantom и DJI Mavic, которые уступают по своим характеристикам приобретенным аппаратам. Новые беспилотники "Геоскан 801" – российского производства, обладают более широкими возможностями. Они оснащены камерами высокого разрешения, тепловизорами и могут работать как в ручном, так и в автоматическом режимах. Их ключевые преимущества – дальность полета до 10 километров и время работы до 40 минут. Для сравнения уже имеющиеся модели могли находиться в воздухе меньшее время.
По данным заместителя министра лесного хозяйства и лесопереработки края Семена Шутенко, на закупку "Геоскан 801" из федерального бюджета было выделено 72 миллиона рублей. До конца года планируется приобрести еще дополнительно пять аппаратов. Наличие в арсенале лесной охраны современной техники будет способствовать решению задачи сокращения площади лесных пожаров. По нацпроекту "Экологическое благополучие" этот показатель необходимо уменьшить на 42,9%.
Первый лесной пожар обнаружили недалеко от села Новокуровка в Хабаровском районе 10 апреля, сообщало ранее правительство региона. Возгорание оперативно потушили в течение суток. Угрозы населенному пункту не было. Пожароопасный сезон уже открыт в трех лесничествах: Аванском в Вяземском районе, Бикинском в Бикинском округе и в Уликанском в Хабаровском районе.
Первые три пожара в лесах региона в 2024 году возникли 27 марта в Солнечном районе. С начала пожароопасного сезона в прошлом году, как сообщал минлесхоз края, в регионе произошло 402 пожара на общей площади в 288,3 тысячи гектаров. Максимальная площадь леса, охваченная огнем, составляла в регионе более 52,7 тысячи гектаров 11 мая. По сравнению с 2023 годом количество лесных пожаров было сокращено в два раза, а их площадь - в три раза, сообщал начальник управления сохранения лесов Хабаровского края Максим Таранов. В сезоне 2023 года, уточняло министерство, 29 июля площадь возгораний в регионе достигала максимума в 335,3 тысячи гектаров. Прошлый пожароопасный сезон в регионе завершился 21 ноября, сообщало правительство региона.
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