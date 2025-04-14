СК расследует атаку дронов на мирных жителей в курской Лебедевке
СК расследует атаку БПЛА на мирных жителей, тушивших дом в курской Лебедевке
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Следственный комитет России расследует беспилотную атаку ВСУ на людей, тушивших дом после обстрела в курском селе Лебедевка, в результате которой погибли трое мирных жителей. сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"Военные следователи СК России установили новые факты преступлений украинских вооруженных формирований в отношении жителей села Лебедевка Суджанского района Курской области. По сообщению местной жительницы, в феврале 2025 года в селе Лебедевка украинские военнослужащие, используя беспилотный летательный аппарат, целенаправленно сбросили взрывное устройство на ее отца и трех гражданских лиц, которые занимались тушением дома после обстрела вооруженных формирований Украины. В результате ее отец и один мирный житель погибли на месте, еще два человека получили ранения. Позже один из них скончался от полученных травм", - сказала Петренко.
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Официальный представитель СК РФ отметила, что по указанным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт).
Также, по словам Петренко, в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям.