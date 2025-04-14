https://ria.ru/20250414/bpla-2011105939.html

СК расследует атаку дронов на мирных жителей в курской Лебедевке

СК расследует атаку дронов на мирных жителей в курской Лебедевке - РИА Новости, 14.04.2025

СК расследует атаку дронов на мирных жителей в курской Лебедевке

Следственный комитет России расследует беспилотную атаку ВСУ на людей, тушивших дом после обстрела в курском селе Лебедевка, в результате которой погибли трое... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T11:11:00+03:00

2025-04-14T11:11:00+03:00

2025-04-14T11:19:00+03:00

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Следственный комитет России расследует беспилотную атаку ВСУ на людей, тушивших дом после обстрела в курском селе Лебедевка, в результате которой погибли трое мирных жителей. сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко."Военные следователи СК России установили новые факты преступлений украинских вооруженных формирований в отношении жителей села Лебедевка Суджанского района Курской области. По сообщению местной жительницы, в феврале 2025 года в селе Лебедевка украинские военнослужащие, используя беспилотный летательный аппарат, целенаправленно сбросили взрывное устройство на ее отца и трех гражданских лиц, которые занимались тушением дома после обстрела вооруженных формирований Украины. В результате ее отец и один мирный житель погибли на месте, еще два человека получили ранения. Позже один из них скончался от полученных травм", - сказала Петренко.Официальный представитель СК РФ отметила, что по указанным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт).Также, по словам Петренко, в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям.

https://ria.ru/20250413/vsu-2011001689.html

https://ria.ru/20250409/tribunal-2010277132.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины