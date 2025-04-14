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СК расследует атаку дронов на мирных жителей в курской Лебедевке - РИА Новости, 14.04.2025
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11:11 14.04.2025 (обновлено: 11:19 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/bpla-2011105939.html
СК расследует атаку дронов на мирных жителей в курской Лебедевке
СК расследует атаку дронов на мирных жителей в курской Лебедевке - РИА Новости, 14.04.2025
СК расследует атаку дронов на мирных жителей в курской Лебедевке
Следственный комитет России расследует беспилотную атаку ВСУ на людей, тушивших дом после обстрела в курском селе Лебедевка, в результате которой погибли трое... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T11:11:00+03:00
2025-04-14T11:19:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Следственный комитет России расследует беспилотную атаку ВСУ на людей, тушивших дом после обстрела в курском селе Лебедевка, в результате которой погибли трое мирных жителей. сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко."Военные следователи СК России установили новые факты преступлений украинских вооруженных формирований в отношении жителей села Лебедевка Суджанского района Курской области. По сообщению местной жительницы, в феврале 2025 года в селе Лебедевка украинские военнослужащие, используя беспилотный летательный аппарат, целенаправленно сбросили взрывное устройство на ее отца и трех гражданских лиц, которые занимались тушением дома после обстрела вооруженных формирований Украины. В результате ее отец и один мирный житель погибли на месте, еще два человека получили ранения. Позже один из них скончался от полученных травм", - сказала Петренко.Официальный представитель СК РФ отметила, что по указанным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт).Также, по словам Петренко, в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям.
https://ria.ru/20250413/vsu-2011001689.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
СК расследует атаку дронов на мирных жителей в курской Лебедевке

СК расследует атаку БПЛА на мирных жителей, тушивших дом в курской Лебедевке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Следственный комитет России расследует беспилотную атаку ВСУ на людей, тушивших дом после обстрела в курском селе Лебедевка, в результате которой погибли трое мирных жителей. сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"Военные следователи СК России установили новые факты преступлений украинских вооруженных формирований в отношении жителей села Лебедевка Суджанского района Курской области. По сообщению местной жительницы, в феврале 2025 года в селе Лебедевка украинские военнослужащие, используя беспилотный летательный аппарат, целенаправленно сбросили взрывное устройство на ее отца и трех гражданских лиц, которые занимались тушением дома после обстрела вооруженных формирований Украины. В результате ее отец и один мирный житель погибли на месте, еще два человека получили ранения. Позже один из них скончался от полученных травм", - сказала Петренко.
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Вчера, 15:06
Официальный представитель СК РФ отметила, что по указанным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт).
Также, по словам Петренко, в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям.
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ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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