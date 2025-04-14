https://ria.ru/20250414/bpl-2011086151.html

В Орловской области при уничтожении БПЛА повреждены несколько домов

В Орловской области при уничтожении БПЛА повреждены несколько домов - РИА Новости, 14.04.2025

В Орловской области при уничтожении БПЛА повреждены несколько домов

Несколько домов получили незначительные повреждения в Дмитровском районе Орловской области при уничтожении украинских беспилотников минувшей ночью, пострадавших РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T09:27:00+03:00

2025-04-14T09:27:00+03:00

2025-04-14T09:27:00+03:00

происшествия

орловская область

дмитровский район

андрей клычков

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Несколько домов получили незначительные повреждения в Дмитровском районе Орловской области при уничтожении украинских беспилотников минувшей ночью, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале. В понедельник Минобороны РФ проинформировало о 10 украинских беспилотниках, уничтоженных за прошедшую ночь средствами ПВО над территорией Орловской области. "Этой ночью Орловская область вновь подверглась вражеской атаке. Нашими силами ПВО уничтожены 10 БПЛА противника. Пострадавших нет, несколько жилых домов в Дмитровском районе получили незначительные повреждения", – написал губернатор. На местах происшествий продолжаются проверки оперативных служб, добавил Клычков.

https://ria.ru/20250413/bespilotnik-2011050233.html

орловская область

дмитровский район

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Варвара Скокшина

происшествия, орловская область, дмитровский район, андрей клычков, министерство обороны рф (минобороны рф)