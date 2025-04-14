https://ria.ru/20250414/bpl-2011086151.html
В Орловской области при уничтожении БПЛА повреждены несколько домов
В Орловской области при уничтожении БПЛА повреждены несколько домов - РИА Новости, 14.04.2025
В Орловской области при уничтожении БПЛА повреждены несколько домов
Несколько домов получили незначительные повреждения в Дмитровском районе Орловской области при уничтожении украинских беспилотников минувшей ночью, пострадавших РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T09:27:00+03:00
2025-04-14T09:27:00+03:00
2025-04-14T09:27:00+03:00
происшествия
орловская область
дмитровский район
андрей клычков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Несколько домов получили незначительные повреждения в Дмитровском районе Орловской области при уничтожении украинских беспилотников минувшей ночью, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале. В понедельник Минобороны РФ проинформировало о 10 украинских беспилотниках, уничтоженных за прошедшую ночь средствами ПВО над территорией Орловской области. "Этой ночью Орловская область вновь подверглась вражеской атаке. Нашими силами ПВО уничтожены 10 БПЛА противника. Пострадавших нет, несколько жилых домов в Дмитровском районе получили незначительные повреждения", – написал губернатор. На местах происшествий продолжаются проверки оперативных служб, добавил Клычков.
https://ria.ru/20250413/bespilotnik-2011050233.html
орловская область
дмитровский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, орловская область, дмитровский район, андрей клычков, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Орловская область, Дмитровский район, Андрей Клычков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Орловской области при уничтожении БПЛА повреждены несколько домов
В Орловской области при уничтожении БПЛА ночью были повреждены несколько домов