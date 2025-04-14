https://ria.ru/20250414/boevik-2011119151.html

В Херсонской области арестовали боевика украинского нацбата

В Херсонской области арестовали боевика украинского нацбата - РИА Новости, 14.04.2025

В Херсонской области арестовали боевика украинского нацбата

Боевик украинского националистического батальона задержан в Херсонской области, он арестован, ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили журналистам в... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T12:14:00+03:00

2025-04-14T12:14:00+03:00

2025-04-14T12:14:00+03:00

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херсонская область

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

специальная военная операция на украине

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ГЕНИЧЕСК, 14 апр - РИА Новости. Боевик украинского националистического батальона задержан в Херсонской области, он арестован, ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили журналистам в управлении ФСБ по Херсонской области. "УФСБ России по Херсонской области пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1977 года рождения, причастного к деятельности незаконного вооруженного формирования. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция инкриминируемой националисту статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы", - сообщили в ведомстве. Дело расследуется по ч. 2 ст. 208 УК России "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам Российской Федерации". Фигурант с декабря 2015 года добровольно вступил и принимал участие в деятельности функционировавшего на территории Украины незаконного вооруженного формирования, целями которого, помимо осуществления продовольственной, энергетической и водной блокады Крыма со стороны украинской границы, являлось нарушение целостности РФ, а также борьба, в том числе вооруженная, за возвращение полуострова в состав Украины.

https://ria.ru/20250414/vsu-2011070493.html

https://ria.ru/20250412/sk-2010851303.html

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россия, херсонская область , украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)