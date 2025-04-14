В Херсонской области арестовали боевика украинского нацбата
Боевика украинского нацбата арестовали в Херсонской области
© УФСБ России по Херсонской областиБоевик украинского националистического батальона задержан в Херсонской области
© УФСБ России по Херсонской области
Боевик украинского националистического батальона задержан в Херсонской области. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 14 апр - РИА Новости. Боевик украинского националистического батальона задержан в Херсонской области, он арестован, ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили журналистам в управлении ФСБ по Херсонской области.
"УФСБ России по Херсонской области пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1977 года рождения, причастного к деятельности незаконного вооруженного формирования. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция инкриминируемой националисту статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы", - сообщили в ведомстве.
Дело расследуется по ч. 2 ст. 208 УК России "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам Российской Федерации".
Фигурант с декабря 2015 года добровольно вступил и принимал участие в деятельности функционировавшего на территории Украины незаконного вооруженного формирования, целями которого, помимо осуществления продовольственной, энергетической и водной блокады Крыма со стороны украинской границы, являлось нарушение целостности РФ, а также борьба, в том числе вооруженная, за возвращение полуострова в состав Украины.
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