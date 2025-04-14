Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области арестовали боевика украинского нацбата - РИА Новости, 14.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/boevik-2011119151.html
В Херсонской области арестовали боевика украинского нацбата
В Херсонской области арестовали боевика украинского нацбата - РИА Новости, 14.04.2025
В Херсонской области арестовали боевика украинского нацбата
Боевик украинского националистического батальона задержан в Херсонской области, он арестован, ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили журналистам в... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T12:14:00+03:00
2025-04-14T12:14:00+03:00
россия
херсонская область
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0e/2011118664_243:163:2462:1411_1920x0_80_0_0_0ba6a05de1b60e657d70b81a3048c80e.jpg
ГЕНИЧЕСК, 14 апр - РИА Новости. Боевик украинского националистического батальона задержан в Херсонской области, он арестован, ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили журналистам в управлении ФСБ по Херсонской области. "УФСБ России по Херсонской области пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1977 года рождения, причастного к деятельности незаконного вооруженного формирования. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция инкриминируемой националисту статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы", - сообщили в ведомстве. Дело расследуется по ч. 2 ст. 208 УК России "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам Российской Федерации". Фигурант с декабря 2015 года добровольно вступил и принимал участие в деятельности функционировавшего на территории Украины незаконного вооруженного формирования, целями которого, помимо осуществления продовольственной, энергетической и водной блокады Крыма со стороны украинской границы, являлось нарушение целостности РФ, а также борьба, в том числе вооруженная, за возвращение полуострова в состав Украины.
https://ria.ru/20250414/vsu-2011070493.html
https://ria.ru/20250412/sk-2010851303.html
россия
херсонская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0e/2011118664_446:163:2110:1411_1920x0_80_0_0_175a8c08e6e16596940ef208dd5b0d99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, херсонская область , украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Херсонская область , Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Специальная военная операция на Украине
В Херсонской области арестовали боевика украинского нацбата

Боевика украинского нацбата арестовали в Херсонской области

© УФСБ России по Херсонской областиБоевик украинского националистического батальона задержан в Херсонской области
Боевик украинского националистического батальона задержан в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© УФСБ России по Херсонской области
Боевик украинского националистического батальона задержан в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК, 14 апр - РИА Новости. Боевик украинского националистического батальона задержан в Херсонской области, он арестован, ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили журналистам в управлении ФСБ по Херсонской области.
"УФСБ России по Херсонской области пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1977 года рождения, причастного к деятельности незаконного вооруженного формирования. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция инкриминируемой националисту статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы", - сообщили в ведомстве.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Боевики ВСУ угрожали изнасиловать многодетную мать в Курской области
04:50
Дело расследуется по ч. 2 ст. 208 УК России "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам Российской Федерации".
Фигурант с декабря 2015 года добровольно вступил и принимал участие в деятельности функционировавшего на территории Украины незаконного вооруженного формирования, целями которого, помимо осуществления продовольственной, энергетической и водной блокады Крыма со стороны украинской границы, являлось нарушение целостности РФ, а также борьба, в том числе вооруженная, за возвращение полуострова в состав Украины.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
СК предъявил трем украинским боевикам обвинение в совершении теракта
12 апреля, 08:42
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала