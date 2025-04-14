https://ria.ru/20250414/boepripasy-2011081158.html
Глава дипломатии ЕС рассказала о поставках боеприпасов Украине
Глава дипломатии ЕС рассказала о поставках боеприпасов Украине - РИА Новости, 14.04.2025
Глава дипломатии ЕС рассказала о поставках боеприпасов Украине
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны союза уже на две трети реализовали инициативу по предоставлению Украине 2 миллионов боеприпасов. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T08:56:00+03:00
2025-04-14T08:56:00+03:00
2025-04-14T09:13:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны союза уже на две трети реализовали инициативу по предоставлению Украине 2 миллионов боеприпасов."Совершенно ясно, что мы должны поддерживать Украину, и я рада, что у нас уже есть две трети в рамках моей инициативы по боеприпасам. Но нам необходимо делать больше", - сказала она перед началом в Люксембурге заседания глав МИД стран Евросоюза.По ее мнению, страны сообщества также должны "оказывать максимальное давление на Россию" для успеха мирного урегулирования.Ранее Каллас выступила с инициативой предоставления Киеву 2 миллионов боеприпасов и отчиталась о выполнении половины от поставленной задачи.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250325/ukraina-2007121017.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, евросоюз
В мире, Украина, Евросоюз
Глава дипломатии ЕС рассказала о поставках боеприпасов Украине
Каллас: ЕС уже на две трети выполнил инициативу по поставкам боеприпасов Украине