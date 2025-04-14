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В Башкирии осудили блогера за призыв взрывать жителей Москвы - РИА Новости, 14.04.2025
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15:01 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/bloger-2011165402.html
В Башкирии осудили блогера за призыв взрывать жителей Москвы
В Башкирии осудили блогера за призыв взрывать жителей Москвы - РИА Новости, 14.04.2025
В Башкирии осудили блогера за призыв взрывать жителей Москвы
Центральный окружной военный суд приговорил к 3 годам лишения свободы YouTube-блогера из башкирского Стерлитамака, призывавшего подписчиков взрывать жителей... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T15:01:00+03:00
2025-04-14T15:01:00+03:00
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УФА, 14 апр - РИА Новости. Центральный окружной военный суд приговорил к 3 годам лишения свободы YouTube-блогера из башкирского Стерлитамака, призывавшего подписчиков взрывать жителей Москвы, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону. "УФСБ России по Республике Башкортостан пресечена незаконная деятельность жителя г. Стерлитамака Абсалямова Рустама Ульфатовича, 1980 г.р., осуществившего публичное оправдание терроризма с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет", - говорится в релизе. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 44-летний мужчина с августа 2022 года по август 2023 года на своём профиле на видеохостинге YouTube вел прямые эфиры, побуждая к уничтожению жителей Москвы посредством взрывов. "Экспертами признано наличие в данных высказываниях лингвистических и психологических признаков побуждения к насильственным, разрушительным действиям. Центральный окружной военный суд приговорил Абсалямова к лишению свободы на срок 3 года в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет", - сообщила пресс-служба.
https://ria.ru/20250411/prigovor-2010731492.html
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происшествия, москва, стерлитамак, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), youtube
Происшествия, Москва, Стерлитамак, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), YouTube
В Башкирии осудили блогера за призыв взрывать жителей Москвы

Блогер из Башкирии получил три года колонии за призыв взрывать жителей Москвы

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗале заседаний в суде
Зале заседаний в суде - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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УФА, 14 апр - РИА Новости. Центральный окружной военный суд приговорил к 3 годам лишения свободы YouTube-блогера из башкирского Стерлитамака, призывавшего подписчиков взрывать жителей Москвы, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону.
"УФСБ России по Республике Башкортостан пресечена незаконная деятельность жителя г. Стерлитамака Абсалямова Рустама Ульфатовича, 1980 г.р., осуществившего публичное оправдание терроризма с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет", - говорится в релизе.
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В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 44-летний мужчина с августа 2022 года по август 2023 года на своём профиле на видеохостинге YouTube вел прямые эфиры, побуждая к уничтожению жителей Москвы посредством взрывов.
"Экспертами признано наличие в данных высказываниях лингвистических и психологических признаков побуждения к насильственным, разрушительным действиям. Центральный окружной военный суд приговорил Абсалямова к лишению свободы на срок 3 года в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет", - сообщила пресс-служба.
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ПроисшествияМоскваСтерлитамакРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)YouTube
 
 
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