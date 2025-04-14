https://ria.ru/20250414/bespilotniki-2011198443.html

Над Курской областью и Крымом сбили четыре беспилотника

Над Курской областью и Крымом сбили четыре беспилотника - РИА Новости, 14.04.2025

Над Курской областью и Крымом сбили четыре беспилотника

Дежурные средства российской ПВО уничтожили днём в понедельник три украинских беспилотника над Курской областью и один над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T17:27:00+03:00

2025-04-14T17:27:00+03:00

2025-04-14T17:27:00+03:00

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили днём в понедельник три украинских беспилотника над Курской областью и один над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. "Четырнадцатого апреля т.г. в период с 15.20 до 16.05 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: три БПЛА - над территорией Курской области и один БПЛА – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250414/minoborony-2011075178.html

курская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность