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Над Курской областью и Крымом сбили четыре беспилотника
Над Курской областью и Крымом сбили четыре беспилотника - РИА Новости, 14.04.2025
Над Курской областью и Крымом сбили четыре беспилотника
Дежурные средства российской ПВО уничтожили днём в понедельник три украинских беспилотника над Курской областью и один над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T17:27:00+03:00
2025-04-14T17:27:00+03:00
2025-04-14T17:27:00+03:00
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили днём в понедельник три украинских беспилотника над Курской областью и один над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. "Четырнадцатого апреля т.г. в период с 15.20 до 16.05 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: три БПЛА - над территорией Курской области и один БПЛА – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250414/minoborony-2011075178.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Над Курской областью и Крымом сбили четыре беспилотника
ПВО уничтожила четыре беспилотника над Курской областью и Крымом