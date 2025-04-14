https://ria.ru/20250414/bespilotniki-2011066223.html

ПВО ночью уничтожила БПЛА в Тульской области

ПВО ночью уничтожила БПЛА в Тульской области - РИА Новости, 14.04.2025

ПВО ночью уничтожила БПЛА в Тульской области

Средства ПВО ночью уничтожили беспилотники в Тульской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T03:14:00+03:00

2025-04-14T03:14:00+03:00

2025-04-14T11:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

тульская область

дмитрий миляев

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Средства ПВО ночью уничтожили беспилотники в Тульской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев. "Ночью киевский режим совершил атаку БПЛА по территории региона. В результате работы дежурных средств ПВО Минобороны России уничтожены БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. Все специальные службы работают на месте", — написал он Губернатор отметил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется. Он призвал граждан соблюдать спокойствие и заверил, что ситуация находится под контролем.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250414/bespilotniki-2011066131.html

тульская область

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тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)