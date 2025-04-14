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ПВО ночью уничтожила БПЛА в Тульской области - РИА Новости, 14.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:14 14.04.2025 (обновлено: 11:27 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/bespilotniki-2011066223.html
ПВО ночью уничтожила БПЛА в Тульской области
ПВО ночью уничтожила БПЛА в Тульской области - РИА Новости, 14.04.2025
ПВО ночью уничтожила БПЛА в Тульской области
Средства ПВО ночью уничтожили беспилотники в Тульской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T03:14:00+03:00
2025-04-14T11:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
тульская область
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Средства ПВО ночью уничтожили беспилотники в Тульской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев. &quot;Ночью киевский режим совершил атаку БПЛА по территории региона. В результате работы дежурных средств ПВО Минобороны России уничтожены БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. Все специальные службы работают на месте&quot;, — написал он Губернатор отметил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется. Он призвал граждан соблюдать спокойствие и заверил, что ситуация находится под контролем.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250414/bespilotniki-2011066131.html
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тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО ночью уничтожила БПЛА в Тульской области

Миляев: силы ПВО ночью уничтожили БПЛА в Тульской области, пострадавших нет

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук"
Зенитный ракетный комплекс Бук - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Средства ПВО ночью уничтожили беспилотники в Тульской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.
«

"Ночью киевский режим совершил атаку БПЛА по территории региона. В результате работы дежурных средств ПВО Минобороны России уничтожены БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. Все специальные службы работают на месте", — написал он

Губернатор отметил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется. Он призвал граждан соблюдать спокойствие и заверил, что ситуация находится под контролем.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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Специальная военная операция на УкраинеТульская областьДмитрий МиляевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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