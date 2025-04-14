https://ria.ru/20250414/bespilotniki-2011066131.html

В Белгородской области женщина пострадала после атаки беспилотника

В Белгородской области женщина пострадала после атаки беспилотника - РИА Новости, 14.04.2025

В Белгородской области женщина пострадала после атаки беспилотника

Женщина получила ранения при атаке беспилотника в Волоконовском районе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T03:13:00+03:00

2025-04-14T03:13:00+03:00

2025-04-14T03:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Женщина получила ранения при атаке беспилотника в Волоконовском районе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Хутор Бочанка Волоконовского района подвергся атаке беспилотника ВСУ. Ранен мирный житель. В результате сбросов взрывных устройств с беспилотника по территории домовладения ранена женщина", - написал он в своем Telegram-канале.Гладков отметил, что пострадавшую со множественными осколочными ранениями правой руки бойцы самообороны вывезли и передали бригаде скорой помощи. В настоящее время её доставляют в Валуйскую ЦРБ, вся необходимая помощь оказывается."Кроме того, частично разрушен частный дом и полностью уничтожен огнём находящийся во дворе легковой автомобиль", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20250413/aleksandrovka-2011049187.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины