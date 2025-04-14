https://ria.ru/20250414/beeline-2011179083.html

Beeline cloud прошел международную сертификацию по информбезопасности

Beeline cloud прошел международную сертификацию по информбезопасности - РИА Новости, 14.04.2025

Beeline cloud прошел международную сертификацию по информбезопасности

Beeline cloud успешно прошел сертификацию на соответствие требованиям трех значимых международных стандартов в сфере информационной безопасности и защиты... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T16:46:00+03:00

2025-04-14T16:46:00+03:00

2025-04-14T16:46:00+03:00

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Beeline cloud успешно прошел сертификацию на соответствие требованиям трех значимых международных стандартов в сфере информационной безопасности и защиты данных, сообщает пресс-служба оператора.Отмечается, что это подтвердило зрелость ключевых процессов в компании и приверженность глобальным стандартам безопасности.Сертификация охватывает следующие стандарты:∙ ISO/IEC 27001:2022 "Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements".Сертификат соответствия подтверждает эффективность внедренной системы управления информационной безопасностью (СУИБ) в beeline cloud и ее соответствие требованиям стандарта, основанным на лучших международных практиках.∙ ISO/IEC 27017:2015 "Information technology – Security techniques – Code of practice for information security controls based on ISO/IEC 27002 for cloud services".Сертификат соответствия демонстрирует, что beeline cloud, как поставщик облачных услуг, в своей зоне ответственности внедрил дополнительные рекомендуемые стандартом средства контроля, минимизирующие риски, связанные с использованием облачных сервисов.∙ ISO/IEC 27018:2019 "Information technology — Security techniques — Code of practice for protection of personally identifiable information (PII) in public clouds acting as PII processors").Сертификат соответствия подтверждает, что beeline cloud, как поставщик облачных услуг, обеспечивающих возможность обработки персональных данных (ПДн), в своей зоне ответственности внедрил дополнительные рекомендуемые стандартом средства контроля, гарантирующие конфиденциальность и безопасность информации клиентов."Получение сертификатов ISO/IEC 27001, 27017 и 27018 — это не только формальное признание соответствия наших процессов лучшим международным практикам, но и важный шаг в укреплении доверия наших клиентов. В эпоху цифровой трансформации безопасность облачных платформ становится критическим фактором для бизнеса. Мы гордимся, что наша команда смогла реализовать столь масштабные изменения и продемонстрировать соответствие нашей системы управления информационной безопасностью высоким стандартам защиты информации в облачных решениях", — сообщил директор по информационной безопасности beeline cloud Егор Бигун.Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneRHyWqwrpQ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вымпелком, билайн