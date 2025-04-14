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Алжир высылает 12 французских дипломатов - РИА Новости, 14.04.2025
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12:29 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/barro-2011115829.html
Алжир высылает 12 французских дипломатов
Алжир высылает 12 французских дипломатов - РИА Новости, 14.04.2025
Алжир высылает 12 французских дипломатов
Власти Алжира потребовали от 12 сотрудников французского посольства покинуть страну в течение двух дней на фоне ухудшения двусторонних отношений, заявил в... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T12:29:00+03:00
2025-04-14T12:29:00+03:00
в мире
франция
париж
жан-ноэль барро
эммануэль макрон
алжир (республика)
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ПАРИЖ, 14 апр – РИА Новости. Власти Алжира потребовали от 12 сотрудников французского посольства покинуть страну в течение двух дней на фоне ухудшения двусторонних отношений, заявил в понедельник глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в интервью газете Figaro. Ранее Франция и Алжир договорились перезапустить сотрудничество во всех сферах. "Власти Алжира потребовали от 12 наших сотрудников покинуть территорию страны в течение 48 часов", - приводит слова министра газета Figaro. По информации издания, речь идет о дипломатических и административных сотрудниках, связанных с французским МВД. Сам Барро сообщил, что действия Алжира стали ответом на задержание во Франции "трёх алжирских граждан, подозреваемых в совершении серьёзных правонарушений на французской территории". Министр назвал решение алжирских властей необоснованным и потребовал отказаться от таких мер, в противном же случае Париж примет ответные меры. В последнее время отношения Парижа и Алжира резко ухудшились. В конце 2024 года в Алжире был задержан писатель Буалем Сансаль, награжденный Французской академией за свою книгу в 2015 году и получивший гражданство Франции. Причины его задержания неизвестны, но, по информации СМИ, поводом могли стать его заявления французскому СМИ Frontières. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Алжир освободить Сансаля, заявив, что африканская страна "бесчестит" себя, лишая его свободы. МИД Алжира на это заявил, что слова Макрона являются вмешательством во внутренние дела. Кризис в отношениях двух стран возник после того, как Париж признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой, в то время как Алжир требует провести референдум по самоопределению территории. Издание Firgaro сообщало, что в начале октября выдающее лицензии на экспорт и импорт в Алжире агентство Algex предупредило фирмы, что больше не будет выдавать разрешения на импортируемые из Франции продукты и призвало их искать других поставщиков.
https://ria.ru/20250406/frantsija-2009683035.html
https://ria.ru/20250414/barro-2011092596.html
франция
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в мире, франция, париж, жан-ноэль барро, эммануэль макрон, алжир (республика)
В мире, Франция, Париж, Жан-Ноэль Барро, Эммануэль Макрон, Алжир (республика)
Алжир высылает 12 французских дипломатов

Алжир потребовал от 12 французских дипломатов покинуть страну в течение 2 дней

© AP Photo / Aurelien MorissardМинистр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Aurelien Morissard
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ПАРИЖ, 14 апр – РИА Новости. Власти Алжира потребовали от 12 сотрудников французского посольства покинуть страну в течение двух дней на фоне ухудшения двусторонних отношений, заявил в понедельник глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в интервью газете Figaro.
Ранее Франция и Алжир договорились перезапустить сотрудничество во всех сферах.
"Власти Алжира потребовали от 12 наших сотрудников покинуть территорию страны в течение 48 часов", - приводит слова министра газета Figaro.
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Франция и Алжир договорились о перезапуске сотрудничества
6 апреля, 20:08
По информации издания, речь идет о дипломатических и административных сотрудниках, связанных с французским МВД. Сам Барро сообщил, что действия Алжира стали ответом на задержание во Франции "трёх алжирских граждан, подозреваемых в совершении серьёзных правонарушений на французской территории".
Министр назвал решение алжирских властей необоснованным и потребовал отказаться от таких мер, в противном же случае Париж примет ответные меры.
В последнее время отношения Парижа и Алжира резко ухудшились. В конце 2024 года в Алжире был задержан писатель Буалем Сансаль, награжденный Французской академией за свою книгу в 2015 году и получивший гражданство Франции. Причины его задержания неизвестны, но, по информации СМИ, поводом могли стать его заявления французскому СМИ Frontières. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Алжир освободить Сансаля, заявив, что африканская страна "бесчестит" себя, лишая его свободы. МИД Алжира на это заявил, что слова Макрона являются вмешательством во внутренние дела.
Кризис в отношениях двух стран возник после того, как Париж признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой, в то время как Алжир требует провести референдум по самоопределению территории. Издание Firgaro сообщало, что в начале октября выдающее лицензии на экспорт и импорт в Алжире агентство Algex предупредило фирмы, что больше не будет выдавать разрешения на импортируемые из Франции продукты и призвало их искать других поставщиков.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Глава МИД Франции призвал ввести новые санкции в отношении России
10:31
 
В миреФранцияПарижЖан-Ноэль БарроЭммануэль МакронАлжир (республика)
 
 
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