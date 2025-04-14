https://ria.ru/20250414/barro-2011092596.html

Глава МИД Франции призвал ввести новые санкции в отношении России

Глава МИД Франции призвал ввести новые санкции в отношении России - РИА Новости, 14.04.2025

Глава МИД Франции призвал ввести новые санкции в отношении России

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро призвал Евросоюз ввести в отношении России "самые тяжелые санкции", обвинив Москву в якобы нежелании добиться урегулирования... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T10:31:00+03:00

2025-04-14T10:31:00+03:00

2025-04-14T11:29:00+03:00

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ПАРИЖ, 14 апр – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро призвал Евросоюз ввести в отношении России "самые тяжелые санкции", обвинив Москву в якобы нежелании добиться урегулирования конфликта на Украине. Трансляция выступления велась на сайте Еврокомиссии."Я призываю Евросоюз ввести самые тяжелые санкции в отношении России, чтобы задушить её экономику и помешать ей подкреплять свои военные усилия", - сказал он по прибытии на встречу министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге. Вместе с этим Барро заявил, что США, которые "вложили много" усилий и времени, чтобы добиться прекращения огня, также могут использовать "готовые" санкции, чтобы "заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров". Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 16 пакетов санкций против РФ. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250413/makron-2011041076.html

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