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В Москве задержали почти 60 мигрантов после рейда силовиков в бане - РИА Новости, 14.04.2025
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15:52 14.04.2025 (обновлено: 16:29 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/banya-2011178454.html
В Москве задержали почти 60 мигрантов после рейда силовиков в бане
В Москве задержали почти 60 мигрантов после рейда силовиков в бане - РИА Новости, 14.04.2025
В Москве задержали почти 60 мигрантов после рейда силовиков в бане
Почти 60 мигрантов были доставлены в отделение полиции после рейда силовиков в бане на севере Москвы, 25 из них грозит выдворение из России, сообщили в... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T15:52:00+03:00
2025-04-14T16:29:00+03:00
россия
москва
киргизия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
происшествия
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Почти 60 мигрантов были доставлены в отделение полиции после рейда силовиков в бане на севере Москвы, 25 из них грозит выдворение из России, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.В четверг столичные полицейские совместно с коллегами из региональных подразделений ФСБ России и Росгвардии проверили баню в Тимирязевском районе в рамках комплекса мероприятий, направленных на противодействие незаконной миграции. "В результате для разбирательства в ОВД доставлены 59 иностранных граждан, которые были проверены по информационным ресурсам МВД России. В отношении 25 из них составлены административные материалы по статье 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в Российской Федерации"). Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа с административным выдворением за пределы страны", — говорится в сообщении.Следствие также установило, что шестеро из них осуществляли трудовую деятельность без заключения трудовых договоров. В отношении их работодателя решается вопрос о привлечении к административной ответственности по статье 18.15 КоАП РФ. В ведомстве подчеркнули, что какие-либо противоправные действия в отношении вышеуказанных лиц полицейскими не совершались, обращений от них в отделение МВД не поступало. Ранее МИД Киргизии вручил российской стороне ноту с просьбой объяснить задержание граждан республики в банном комплексе "Бодрость" на севере Москвы.
https://ria.ru/20250414/banya-2011170743.html
https://ria.ru/20250414/kirgizija-2011106752.html
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россия, москва, киргизия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия
Россия, Москва, Киргизия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Происшествия
В Москве задержали почти 60 мигрантов после рейда силовиков в бане

Полиция выявила в бане в Москве 25 мигрантов, которых могут выдворить из России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полицейский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Почти 60 мигрантов были доставлены в отделение полиции после рейда силовиков в бане на севере Москвы, 25 из них грозит выдворение из России, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
В четверг столичные полицейские совместно с коллегами из региональных подразделений ФСБ России и Росгвардии проверили баню в Тимирязевском районе в рамках комплекса мероприятий, направленных на противодействие незаконной миграции.
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"В результате для разбирательства в ОВД доставлены 59 иностранных граждан, которые были проверены по информационным ресурсам МВД России. В отношении 25 из них составлены административные материалы по статье 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в Российской Федерации"). Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа с административным выдворением за пределы страны", — говорится в сообщении.
Следствие также установило, что шестеро из них осуществляли трудовую деятельность без заключения трудовых договоров. В отношении их работодателя решается вопрос о привлечении к административной ответственности по статье 18.15 КоАП РФ.
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В ведомстве подчеркнули, что какие-либо противоправные действия в отношении вышеуказанных лиц полицейскими не совершались, обращений от них в отделение МВД не поступало.
Ранее МИД Киргизии вручил российской стороне ноту с просьбой объяснить задержание граждан республики в банном комплексе "Бодрость" на севере Москвы.
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