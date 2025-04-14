https://ria.ru/20250414/banya-2011178454.html

В Москве задержали почти 60 мигрантов после рейда силовиков в бане

В Москве задержали почти 60 мигрантов после рейда силовиков в бане - РИА Новости, 14.04.2025

В Москве задержали почти 60 мигрантов после рейда силовиков в бане

Почти 60 мигрантов были доставлены в отделение полиции после рейда силовиков в бане на севере Москвы, 25 из них грозит выдворение из России, сообщили в... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T15:52:00+03:00

2025-04-14T15:52:00+03:00

2025-04-14T16:29:00+03:00

россия

москва

киргизия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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происшествия

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Почти 60 мигрантов были доставлены в отделение полиции после рейда силовиков в бане на севере Москвы, 25 из них грозит выдворение из России, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.В четверг столичные полицейские совместно с коллегами из региональных подразделений ФСБ России и Росгвардии проверили баню в Тимирязевском районе в рамках комплекса мероприятий, направленных на противодействие незаконной миграции. "В результате для разбирательства в ОВД доставлены 59 иностранных граждан, которые были проверены по информационным ресурсам МВД России. В отношении 25 из них составлены административные материалы по статье 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в Российской Федерации"). Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа с административным выдворением за пределы страны", — говорится в сообщении.Следствие также установило, что шестеро из них осуществляли трудовую деятельность без заключения трудовых договоров. В отношении их работодателя решается вопрос о привлечении к административной ответственности по статье 18.15 КоАП РФ. В ведомстве подчеркнули, что какие-либо противоправные действия в отношении вышеуказанных лиц полицейскими не совершались, обращений от них в отделение МВД не поступало. Ранее МИД Киргизии вручил российской стороне ноту с просьбой объяснить задержание граждан республики в банном комплексе "Бодрость" на севере Москвы.

https://ria.ru/20250414/banya-2011170743.html

https://ria.ru/20250414/kirgizija-2011106752.html

https://ria.ru/20250410/rossija-2010573133.html

россия

москва

киргизия

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россия, москва, киргизия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия