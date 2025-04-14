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Из России выдворят четверых граждан Киргизии, задержанных в бане в Москве - РИА Новости, 14.04.2025
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15:25 14.04.2025 (обновлено: 16:26 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/banya-2011170743.html
Из России выдворят четверых граждан Киргизии, задержанных в бане в Москве
Из России выдворят четверых граждан Киргизии, задержанных в бане в Москве - РИА Новости, 14.04.2025
Из России выдворят четверых граждан Киргизии, задержанных в бане в Москве
Из России выдворят четверых из 24 задержанных в московской бане граждан Киргизии, сообщила пресс-служба киргизского Министерства труда, социального обеспечения... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T15:25:00+03:00
2025-04-14T16:26:00+03:00
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киргизия
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БИШКЕК, 14 апр — РИА Новости. Из России выдворят четверых из 24 задержанных в московской бане граждан Киргизии, сообщила пресс-служба киргизского Министерства труда, социального обеспечения и миграции. "Представительство Минтруда в Москве подключилось к защите прав задержанных в Москве кыргызстанцев. &lt;…&gt; Сотрудники представительства ведомства совместно с посольством Кыргызской Республики сразу взяли на контроль данную ситуацию и связались с УВД по Северному административному округу. В настоящее время 20 из 24 задержанных граждан были освобождены, а по четырем гражданам принято решение о выдворении из Российской Федерации", — говорится в релизе. Инцидент произошел 11 апреля в московском банном комплексе "Бодрость". На видео, появившемся в киргизских и русских соцсетях, люди в форме правоохранительных органов проводят жесткое задержание более двух десятков человек.МИД Киргизии вызвал к себе российского посла Сергея Вакунова и вручил ему ноту с просьбой объяснить действия правоохранителей.По информации московского главка МВД, полицейские вместе с коллегами из региональных подразделений ФСБ и Росгвардии проверили баню в Тимирязевском районе в рамках мер по противодействию незаконной миграции. В результате в полицию доставили 59 человек, на 25 из которых составили протоколы за нарушение правил въезда или пребывания в России. Этих людей выдворят за пределы страны.Кроме того, шестеро задержанных работали без трудовых договоров, сейчас решается вопрос о привлечении к административной ответственности их работодателя.
https://ria.ru/20250414/gd-2011092777.html
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москва, киргизия, россия, происшествия
Москва, Киргизия, Россия, Происшествия
Из России выдворят четверых граждан Киргизии, задержанных в бане в Москве

Четверых из 24 задержанных в бане в Москве граждан Киргизии выдворят из России

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСотрудник полиции проверяет паспорт трудового мигранта из Киргизии
Сотрудник полиции проверяет паспорт трудового мигранта из Киргизии - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Сотрудник полиции проверяет паспорт трудового мигранта из Киргизии. Архивное фото
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БИШКЕК, 14 апр — РИА Новости. Из России выдворят четверых из 24 задержанных в московской бане граждан Киргизии, сообщила пресс-служба киргизского Министерства труда, социального обеспечения и миграции.
"Представительство Минтруда в Москве подключилось к защите прав задержанных в Москве кыргызстанцев. <…> Сотрудники представительства ведомства совместно с посольством Кыргызской Республики сразу взяли на контроль данную ситуацию и связались с УВД по Северному административному округу. В настоящее время 20 из 24 задержанных граждан были освобождены, а по четырем гражданам принято решение о выдворении из Российской Федерации", — говорится в релизе.
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МИД Киргизии вызвал к себе российского посла Сергея Вакунова и вручил ему ноту с просьбой объяснить действия правоохранителей.
По информации московского главка МВД, полицейские вместе с коллегами из региональных подразделений ФСБ и Росгвардии проверили баню в Тимирязевском районе в рамках мер по противодействию незаконной миграции. В результате в полицию доставили 59 человек, на 25 из которых составили протоколы за нарушение правил въезда или пребывания в России. Этих людей выдворят за пределы страны.
Кроме того, шестеро задержанных работали без трудовых договоров, сейчас решается вопрос о привлечении к административной ответственности их работодателя.
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