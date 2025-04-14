Из России выдворят четверых граждан Киргизии, задержанных в бане в Москве
Четверых из 24 задержанных в бане в Москве граждан Киргизии выдворят из России
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСотрудник полиции проверяет паспорт трудового мигранта из Киргизии
Сотрудник полиции проверяет паспорт трудового мигранта из Киргизии. Архивное фото
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БИШКЕК, 14 апр — РИА Новости. Из России выдворят четверых из 24 задержанных в московской бане граждан Киргизии, сообщила пресс-служба киргизского Министерства труда, социального обеспечения и миграции.
"Представительство Минтруда в Москве подключилось к защите прав задержанных в Москве кыргызстанцев. <…> Сотрудники представительства ведомства совместно с посольством Кыргызской Республики сразу взяли на контроль данную ситуацию и связались с УВД по Северному административному округу. В настоящее время 20 из 24 задержанных граждан были освобождены, а по четырем гражданам принято решение о выдворении из Российской Федерации", — говорится в релизе.
Инцидент произошел 11 апреля в московском банном комплексе "Бодрость". На видео, появившемся в киргизских и русских соцсетях, люди в форме правоохранительных органов проводят жесткое задержание более двух десятков человек.
МИД Киргизии вызвал к себе российского посла Сергея Вакунова и вручил ему ноту с просьбой объяснить действия правоохранителей.
По информации московского главка МВД, полицейские вместе с коллегами из региональных подразделений ФСБ и Росгвардии проверили баню в Тимирязевском районе в рамках мер по противодействию незаконной миграции. В результате в полицию доставили 59 человек, на 25 из которых составили протоколы за нарушение правил въезда или пребывания в России. Этих людей выдворят за пределы страны.
Кроме того, шестеро задержанных работали без трудовых договоров, сейчас решается вопрос о привлечении к административной ответственности их работодателя.
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