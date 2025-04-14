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ВСУ за сутки восемь раз атаковали объекты энергетики в России - РИА Новости, 14.04.2025
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12:20 14.04.2025 (обновлено: 12:56 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/ataki-2011124795.html
ВСУ за сутки восемь раз атаковали объекты энергетики в России
ВСУ за сутки восемь раз атаковали объекты энергетики в России - РИА Новости, 14.04.2025
ВСУ за сутки восемь раз атаковали объекты энергетики в России
За минувшие сутки украинские войска восемь раз атаковали объекты энергетической инфраструктуры на территории России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T12:20:00+03:00
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россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. За минувшие сутки украинские войска восемь раз атаковали объекты энергетической инфраструктуры на территории России, сообщили в Минобороны."Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта текущего года на 30 дней ударов по энергообъектам продолжает односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. Зафиксировано восемь атак ВСУ на объекты российской энергетики", — говорится в сводке.Ударам подверглись объекты в пяти регионах:Президент Владимир Путин 18 марта в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал военным соответствующую команду. Владимир Зеленский также заявлял, что Киев поддержит это предложение.Затем, 24 марта, в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых стороны договорились разработать механизм запрета таких ударов. Позже Кремль опубликовал перечень энергообъектов, в который вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций. Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности.
https://ria.ru/20250412/moratoriy-2010853805.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ за сутки восемь раз атаковали объекты энергетики в России

Минобороны сообщило о восьми атаках ВСУ на энергообъекты в России

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. За минувшие сутки украинские войска восемь раз атаковали объекты энергетической инфраструктуры на территории России, сообщили в Минобороны.
«
"Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта текущего года на 30 дней ударов по энергообъектам продолжает односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. Зафиксировано восемь атак ВСУ на объекты российской энергетики", — говорится в сводке.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Россия передает США данные о нарушении Украиной моратория на удары
12 апреля, 09:12
Ударам подверглись объекты в пяти регионах:
  • В Белгородской области из-за удара отключилась высоковольтная линия, без света остались 735 потребителей Грайвороновского района.
  • В Брянской области зафиксировали три атаки: повреждение линий и трансформаторов оставило без электроснабжения тысячи человек в Севском, Суземском и Погарском районах.
  • В Курской области отключились две высоковольтные линии.
  • В Запорожской области обстрел со стороны ВСУ оборвал провода, лишив электроснабжения жителей города Каменка-Днепровская.
  • В ЛНР беспилотник атаковал электроподстанцию "Троицкая", из-за отключения высоковольтной линии Сватово — Троицкая без света остались около 36,6 тысячи человек в Троицком, Сватовском и Кременском районах.
Президент Владимир Путин 18 марта в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал военным соответствующую команду. Владимир Зеленский также заявлял, что Киев поддержит это предложение.
Затем, 24 марта, в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых стороны договорились разработать механизм запрета таких ударов. Позже Кремль опубликовал перечень энергообъектов, в который вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций. Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
В МИД рассказали, почему Киев нарушает мораторий на удары по энергообъектам
12 апреля, 08:34
 
РоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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