https://ria.ru/20250414/ataki-2011124795.html

ВСУ за сутки восемь раз атаковали объекты энергетики в России

ВСУ за сутки восемь раз атаковали объекты энергетики в России - РИА Новости, 14.04.2025

ВСУ за сутки восемь раз атаковали объекты энергетики в России

За минувшие сутки украинские войска восемь раз атаковали объекты энергетической инфраструктуры на территории России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T12:20:00+03:00

2025-04-14T12:20:00+03:00

2025-04-14T12:56:00+03:00

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. За минувшие сутки украинские войска восемь раз атаковали объекты энергетической инфраструктуры на территории России, сообщили в Минобороны."Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта текущего года на 30 дней ударов по энергообъектам продолжает односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. Зафиксировано восемь атак ВСУ на объекты российской энергетики", — говорится в сводке.Ударам подверглись объекты в пяти регионах:Президент Владимир Путин 18 марта в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал военным соответствующую команду. Владимир Зеленский также заявлял, что Киев поддержит это предложение.Затем, 24 марта, в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых стороны договорились разработать механизм запрета таких ударов. Позже Кремль опубликовал перечень энергообъектов, в который вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций. Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности.

https://ria.ru/20250412/moratoriy-2010853805.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность