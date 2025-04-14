https://ria.ru/20250414/asmus-2011163269.html

"Пинком под зад с позором": Канделаки выставила Асмус со съемочной площадки

"Пинком под зад с позором": Канделаки выставила Асмус со съемочной площадки - РИА Новости, 14.04.2025

"Пинком под зад с позором": Канделаки выставила Асмус со съемочной площадки

Громкий скандал разгорелся вокруг Кристины Асмус — звезду "Интернов" с позором отстранили от съемок амбициозного проекта "Склиф", где ей досталась главная роль. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T19:10:00+03:00

2025-04-14T19:10:00+03:00

2025-04-14T19:10:00+03:00

шоубиз

кристина асмус

тина канделаки

гарик харламов (игорь)

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Громкий скандал разгорелся вокруг Кристины Асмус — звезду "Интернов" с позором отстранили от съемок амбициозного проекта "Склиф", где ей досталась главная роль. Что стоит за внезапным увольнением 36-летней актрисы? Почему коллеги не выдержали работы с бывшей женой Гарика Харламова? И есть ли в этой истории второе дно — возможно, все это лишь искусный пиар-ход? Разбираемся в деталях самого громкого скандала российского кинопроизводства этой весны.Что случилось на съемочной площадкеШокирующая новость прогремела в информационном пространстве — Кристину Асмус отстранили от работы в сериале "Склиф", где она исполняла роль талантливого врача-травматолога Евгении Покровской. Источники, близкие к производству, сообщили телеграм-каналу Mash о невыносимой атмосфере, которую создавала актриса."Асмус постоянно не укладывалась в график, просила менять сцены, вмешивалась в сценарий. А когда режиссеры шли на уступки, требовала вписать ее имя в титры как креативного продюсера", — рассказывают инсайдеры со съемочной площадки.Но больше всего коллег возмутило не желание актрисы править сценарий, а ее откровенное хамство. По словам источников, Кристина грубила партнерам и "ни во что не ставила" Матвея Лыкова, исполнителя главной мужской роли."Это клевета"Сама Кристина отреагировала на обвинения молниеносно и лаконично: "Это клевета. Берегите себя", — написала актриса в своем телеграм-канале, не вдаваясь в подробности.Однако точку в этом вопросе поставила генеральный директор ТНТ Тина Канделаки, подтвердившая информацию об отстранении актрисы: "Нам искренне жаль, потому что проект получается сильным и амбициозным. Но, к сожалению, определенное поведение Кристины сделало дальнейшую работу невозможной. Это был непростой, но необходимый шаг".Подобное публичное заявление от руководителя такого уровня — случай беспрецедентный для российской киноиндустрии, что только подчеркивает серьезность конфликта.Что на кону"Склиф" (не путать с популярным сериалом "Склифосовский") — совместное производство ТНТ и Кинопоиска, где один эпизод равен одной смене в больнице. Съемки начались летом прошлого года.Сюжет строится вокруг талантливого врача-травматолога Евгении Покровской, которая не только спасает пациентов, но и "выступает против гендерных стереотипов". Помимо Асмус и Лыкова, в проекте задействованы Иван Охлобыстин, Борис Хвошнянский и Семен Серзин.Режиссером выступает Мария Агранович, а одним из продюсеров, как уже стало ясно, сама Тина Канделаки.Звездная болезнь или черная полоса?Слухи о тяжелом характере Кристины Асмус ходят в киноиндустрии давно, но, видимо, не на пустом месте. Светские хроникеры уже давно шепчутся о "звездной болезни" актрисы, которая имеет за плечами всего "два заметных проекта" — сериал "Интерны" и скандальный фильм "Текст" с откровенными сценами.Последние месяцы для Асмус выдались особенно сложными: помимо провала со "Склифом", она рассталась с продюсером Ильей Бурцем и восстанавливалась после серьезной травмы ноги."Когда это все закончится?! Я не ожидала, что это настолько долго и серьезно", — жаловалась актриса несколько месяцев назад, рассказывая о разрыве передней крестообразной связки колена и порванном мениске.Жалобная книга АсмусИнтересно, что незадолго до скандала Асмус публично высказывалась о "токсичных отношениях" в своей жизни: "Вырвалась из токсичных отношений, где меня не ценили и говорили, что я не прекрасна. И делала из себя кого-то, кого хотели видеть".Хотя актриса не уточняла, о ком именно идет речь, многие связали эти слова с ее бывшими партнерами — и Гариком Харламовым, и недавним бойфрендом Ильей Бурцем. Примечательно, что роман с последним начался как раз в период активных съемок "Склифа".Пиар-ход или реальный скандал?Главная интрига этой истории заключается в том, действительно ли поведение Асмус было настолько невыносимым или мы имеем дело с хорошо продуманным пиар-ходом?Агент актрисы Мария Нисанова уверяет, что "все запланированные сцены с Асмус были отсняты", и Кристина даже получила цветы в конце съемок."Если бы дело касалось другой актрисы, то можно было бы заподозрить своеобразный пиар-ход для привлечения внимания к новому проекту. Но если речь об Асмус, то в индустрии не удивлены такой развязке", — комментирует ситуацию один из источников.Что дальше: карьера на граниОтстранение от проекта такого масштаба может нанести серьезный репутационный удар по карьере Асмус. Если сериал выйдет без нее или с переснятыми сценами, это будет означать не только финансовые потери для создателей, но и болезненный удар по имиджу актрисы.Впрочем, Кристина уже переживала серьезные репутационные скандалы, связанные с фильмом "Текст", и сумела восстановить карьеру. Сейчас она продолжает работу в Театре им. Ермоловой, где задействована в нескольких постановках, и готовится к премьере фильма "Письмо Деду Морозу".А вот судьба "Склифа" остается под вопросом: то ли вырежут Асмус из кадра, то ли вернут — пока это загадка. Но первое промо получилось настолько громким, что сериал уже ждут — хотя бы из любопытства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кристина асмус, тина канделаки, гарик харламов (игорь), кинопоиск