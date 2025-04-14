"Пинком под зад с позором": Канделаки выставила Асмус со съемочной площадки
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Громкий скандал разгорелся вокруг Кристины Асмус — звезду "Интернов" с позором отстранили от съемок амбициозного проекта "Склиф", где ей досталась главная роль. Что стоит за внезапным увольнением 36-летней актрисы? Почему коллеги не выдержали работы с бывшей женой Гарика Харламова? И есть ли в этой истории второе дно — возможно, все это лишь искусный пиар-ход? Разбираемся в деталях самого громкого скандала российского кинопроизводства этой весны.
Что случилось на съемочной площадке
Шокирующая новость прогремела в информационном пространстве — Кристину Асмус отстранили от работы в сериале "Склиф", где она исполняла роль талантливого врача-травматолога Евгении Покровской. Источники, близкие к производству, сообщили телеграм-каналу Mash о невыносимой атмосфере, которую создавала актриса.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАктриса Кристина Асмус на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Актриса Кристина Асмус на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля в Москве
"Асмус постоянно не укладывалась в график, просила менять сцены, вмешивалась в сценарий. А когда режиссеры шли на уступки, требовала вписать ее имя в титры как креативного продюсера", — рассказывают инсайдеры со съемочной площадки.
Но больше всего коллег возмутило не желание актрисы править сценарий, а ее откровенное хамство. По словам источников, Кристина грубила партнерам и "ни во что не ставила" Матвея Лыкова, исполнителя главной мужской роли.
РИА Новости. Екатерина Чеснокова
РИА Новости. Екатерина Чеснокова
"Это клевета"
Сама Кристина отреагировала на обвинения молниеносно и лаконично: "Это клевета. Берегите себя", — написала актриса в своем телеграм-канале, не вдаваясь в подробности.
Однако точку в этом вопросе поставила генеральный директор ТНТ Тина Канделаки, подтвердившая информацию об отстранении актрисы: "Нам искренне жаль, потому что проект получается сильным и амбициозным. Но, к сожалению, определенное поведение Кристины сделало дальнейшую работу невозможной. Это был непростой, но необходимый шаг".
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкГенеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки во время интервью
Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки во время интервью
Подобное публичное заявление от руководителя такого уровня — случай беспрецедентный для российской киноиндустрии, что только подчеркивает серьезность конфликта.
Что на кону
"Склиф" (не путать с популярным сериалом "Склифосовский") — совместное производство ТНТ и Кинопоиска, где один эпизод равен одной смене в больнице. Съемки начались летом прошлого года.
Сюжет строится вокруг талантливого врача-травматолога Евгении Покровской, которая не только спасает пациентов, но и "выступает против гендерных стереотипов". Помимо Асмус и Лыкова, в проекте задействованы Иван Охлобыстин, Борис Хвошнянский и Семен Серзин.
Иван Охлобыстин
Режиссером выступает Мария Агранович, а одним из продюсеров, как уже стало ясно, сама Тина Канделаки.
Звездная болезнь или черная полоса?
Слухи о тяжелом характере Кристины Асмус ходят в киноиндустрии давно, но, видимо, не на пустом месте. Светские хроникеры уже давно шепчутся о "звездной болезни" актрисы, которая имеет за плечами всего "два заметных проекта" — сериал "Интерны" и скандальный фильм "Текст" с откровенными сценами.
Последние месяцы для Асмус выдались особенно сложными: помимо провала со "Склифом", она рассталась с продюсером Ильей Бурцем и восстанавливалась после серьезной травмы ноги.
© 7 Арт Медиа (2010 - 2016) Кадр из сериала "Интерны"
© 7 Арт Медиа (2010 - 2016)
Кадр из сериала "Интерны"
"Когда это все закончится?! Я не ожидала, что это настолько долго и серьезно", — жаловалась актриса несколько месяцев назад, рассказывая о разрыве передней крестообразной связки колена и порванном мениске.
Жалобная книга Асмус
Интересно, что незадолго до скандала Асмус публично высказывалась о "токсичных отношениях" в своей жизни: "Вырвалась из токсичных отношений, где меня не ценили и говорили, что я не прекрасна. И делала из себя кого-то, кого хотели видеть".
Хотя актриса не уточняла, о ком именно идет речь, многие связали эти слова с ее бывшими партнерами — и Гариком Харламовым, и недавним бойфрендом Ильей Бурцем. Примечательно, что роман с последним начался как раз в период активных съемок "Склифа".
Гарик Харламов
Пиар-ход или реальный скандал?
Главная интрига этой истории заключается в том, действительно ли поведение Асмус было настолько невыносимым или мы имеем дело с хорошо продуманным пиар-ходом?
Агент актрисы Мария Нисанова уверяет, что "все запланированные сцены с Асмус были отсняты", и Кристина даже получила цветы в конце съемок.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Кристина Асмус на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве
Актриса Кристина Асмус на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве
"Если бы дело касалось другой актрисы, то можно было бы заподозрить своеобразный пиар-ход для привлечения внимания к новому проекту. Но если речь об Асмус, то в индустрии не удивлены такой развязке", — комментирует ситуацию один из источников.
Что дальше: карьера на грани
Отстранение от проекта такого масштаба может нанести серьезный репутационный удар по карьере Асмус. Если сериал выйдет без нее или с переснятыми сценами, это будет означать не только финансовые потери для создателей, но и болезненный удар по имиджу актрисы.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Кристина Асмус на премьере сериала "Сансара" режиссера Марии Агранович в кинотеатре "Художественный" в Москве
Актриса Кристина Асмус на премьере сериала "Сансара" режиссера Марии Агранович в кинотеатре "Художественный" в Москве
Впрочем, Кристина уже переживала серьезные репутационные скандалы, связанные с фильмом "Текст", и сумела восстановить карьеру. Сейчас она продолжает работу в Театре им. Ермоловой, где задействована в нескольких постановках, и готовится к премьере фильма "Письмо Деду Морозу".
А вот судьба "Склифа" остается под вопросом: то ли вырежут Асмус из кадра, то ли вернут — пока это загадка. Но первое промо получилось настолько громким, что сериал уже ждут — хотя бы из любопытства.