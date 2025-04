https://ria.ru/20250414/armiya-2011052861.html

Мировой скандал и позор: русскую армию обвинили в трусости

Когда гопник от души получает по физиономии, первый аргумент обычно бывает "это нечестно!". Вчера американское издание The Wall Street Journal вдруг возомнило себя моральным ориентиром в украинском конфликте и обвинило русские войска в том, что они воюют, оказывается, не по-джентльменски.По версии американцев, вместо того чтобы заранее в письменном виде предупреждать о своих намерениях и потом маршировать красивыми колоннами по чистому полю, чтобы удобнее было в них целиться, наши подразделения массово используют нехорошую и неправильную тактику. Сначала наши беспилотники обнаруживают цели, на которые затем обрушивается мощь ВКС и артиллерии, что, в свою очередь, прокладывает путь нашим штурмовикам. При этом каждый этап атаки поддерживает другие, а сами атаки происходят волнами, что создает "эффект снежного кома", заставляющий украинцев умирать или бросать позиции. В итоге — "изнурительное наступление на разрушенные города и села, которое приводит к тысячам погибших и раненых (у ВСУ) в неделю". Иными словами, благородства от этих русских не дождешься.Несколько дней назад по чистому совпадению (на самом деле — нет) в этом же обвинил наших бойцов военный колумнист немецкого издания Bild Юлиан Рёпке: "Неспособная победить украинскую армию в открытом и прямом бою, российская армия обходит города и села, чтобы отрезать логистику, заставляя украинцев отступать, чтобы не попасть в окружение". Это настолько возмутительно, что не обойтись без письма в "Спортлото".К хору общественных обвинителей присоединился так называемый Институт изучения войны (ISW), который возмущенно сообщил, что трусливые русские, отказывающиеся умирать, чтобы угодить Западу, теперь используют специальную тактику, обнуляющую украинскую ПВО. Ранее атаки "Гераней" были в большинстве распределенными, а теперь "российские силы запускают группы из десяти-пятнадцати дронов за пределами города, накапливают их в плотные формации и направляют разом по заданному маршруту для синхронного удара. Это позволяет преодолевать украинские системы ПВО".В свою очередь, на прошлой неделе мозговой центр CEPA (The Center for European Policy Analysis) заявил, что благодаря эффективному совместному использованию дронов, недорогих одноразовых планирующих боеприпасов (вроде "Ланцета") и систем связи гадкие русские кардинально ускорили связку "обнаружение — поражение" (kill chain) и динамичное развитие этого направления русской армией "создает вызовы и риски для США и их союзников по НАТО", в связи с чем "США и НАТО должны драматически масштабировать эксперименты в этом направлении".Но главным военным прокурором для наших войск стал британский (а чей же еще) мозговой центр RUSI (The Royal United Services Institute), который обвинил армию России в циничном использовании "наступательного треугольника", который вынуждает ВСУ терять территории. В рамках "треугольника" Россия применяет комбинированную систему из трех взаимодополняющих элементов, создающую неразрешимую дилемму для ВСУ: сначала украинские позиции от души трамбуются планирующими бомбами с УМПК, которые уничтожают тяжелую технику и заглубленные укрепления; далее эстафету принимают FPV-дроны и "Ланцеты", которые добивают уцелевшие цели, а затем после финалочки-артподготовки штурмовики занимают размолоченные и зачищенные дронами позиции. Это позволяет резко снизить потери, что сильно печалит западных экспертов и ставит ВСУ перед выбором — "удерживать статичные позиции или сохранять мобильность" (то есть попытаться выжить).На самом деле фиксируемый Западом список русских подлостей чрезвычайно обширен — вот лишь несколько пунктов "для Гааги":В общем и целом главная вина России — "объединение грубой силы Красной армии с современными технологиями". Наших непосредственных и опосредованных противников крайне беспокоит и печалит, что российская армия быстро развивает новые методы ведения боевых действий, сочетающие традиционные подходы с технологическими инновациями. Это позволяет минимизировать потери при сохранении оперативной эффективности, что противоречит первоначальным прогнозам и надеждам западных военных стратегов.Впрочем, в бочку обвинительного меда добавил ложку отрезвляющего дегтя известный военный мозговой центр CHACR (Center for Historical Analysis and Conflict Research): "Характер боевых действий изменился, и Россия адаптировалась к этим изменениям. Российские подразделения теперь в столкновениях с украинскими войсками действуют быстро и эффективно. Это имеет важное значение для британской армии и ее союзников, поскольку имеющиеся данные свидетельствуют, что Россия (окончательно) отошла от советских методов, перейдя к более точным, смертоносным и масштабируемым подходам. Эти изменения, вероятно, сохранятся, прочно укоренившись в сознании российских командиров и солдат, которые решительно способствовали перелому ситуации на Украине в пользу России".В недавнем меморандуме аналитических центров The Global Eye и AMVETS было заявлено, что "российская армия близится к пику своего военного могущества, становясь одной из наиболее боеспособных и опытных армий мира".Возможно, это было сделано специально, чтобы нам стало стыдно, но почему-то не становится.

