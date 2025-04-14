https://ria.ru/20250414/arest-2011166103.html

Суд не удовлетворил апелляцию юристов экс-мэра Стамбула об отмене ареста

Суд не удовлетворил апелляцию юристов экс-мэра Стамбула об отмене ареста - РИА Новости, 14.04.2025

Суд не удовлетворил апелляцию юристов экс-мэра Стамбула об отмене ареста

Суд не удовлетворил апелляцию юристов экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу, требовавших освободить его из-под ареста, передает в понедельник телеканал AHaber. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T14:56:00+03:00

2025-04-14T14:56:00+03:00

2025-04-14T15:12:00+03:00

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СТАМБУЛ, 14 апр - РИА Новости. Суд не удовлетворил апелляцию юристов экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу, требовавших освободить его из-под ареста, передает в понедельник телеканал AHaber.Адвокаты отстраненного от должности мэра Стамбула Экрема Имамоглу подали апелляцию на его арест 7 апреля, заявив о незаконной процедуре при расследовании, и потребовали освободить их подзащитного."Суд оценил апелляцию юристов, требовавших освобождения Имамоглу и директора компании İBB Medya Мурата Онгуна, и отклонил апелляцию", - передает канал.Крупнейшая турецкая оппозиционная Народно-республиканская партия (CHP) утверждает, что собрала более 10 миллионов подписей своих сторонников, требующих досрочных президентских выборов и освобождения арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Кампания по сбору подписей стартовала в конце марта, участники требуют досрочных выборов президента и освобождения Имамоглу из-под стражи на время следствия.Член CHP Имамоглу возглавлял мэрию мегаполиса с 2019 года, в 2024 году он был переизбран на этот пост с отрывом в почти 12% от конкурента от правящей партии. С 23 марта арестованный мэр находится под стражей в тюрьме в стамбульском пригороде Силиври по обвинению в коррупции, прошение прокуратуры об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено. Эрдоган на фоне акций протеста в стране ранее призвал оппозицию "не играть на нервах" турецкого народа.

https://ria.ru/20250413/turtsiya-2011033002.html

https://ria.ru/20250326/mer-2007480338.html

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экрем имамоглу, стамбул, в мире, турция