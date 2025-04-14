https://ria.ru/20250414/anapa-2011236540.html

Глава Кубани предложил альтернативные варианты отдыха в Анапе

Глава Кубани предложил альтернативные варианты отдыха в Анапе - РИА Новости, 14.04.2025

Глава Кубани предложил альтернативные варианты отдыха в Анапе

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на фоне ликвидации ЧС после крушения танкеров предложил альтернативные варианты отдыха в Анапе и Темрюкском... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T20:07:00+03:00

2025-04-14T20:07:00+03:00

2025-04-14T20:08:00+03:00

туризм

анапа

темрюкский район

краснодарский край

вениамин кондратьев

виталий савельев

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

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КРАСНОДАР, 14 апр - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на фоне ликвидации ЧС после крушения танкеров предложил альтернативные варианты отдыха в Анапе и Темрюкском районе, среди которых винодельни, спортивные мероприятия, а также агро- и гастротуризм. "Решение о возможности открытия пляжей в Анапе и Темрюкском районе будет принято на основании заключения Роспотребнадзора. Но вне зависимости от этого там подготовили альтернативные варианты отдыха. Туристам предлагают экскурсии по винодельням, объектам агротуризма, а также участие в спортивных и гастрономических мероприятиях. Готовы обеспечить интересный и безопасный отдых для всех гостей и жителей края", - написал Кондратьев в Telegram-канале. В понедельник вице-премьер России Виталий Савельев сообщил, что открытие туристического сезона в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае, за исключением Анапы и Темрюкского района, планируется в обычном режиме, по пляжам Анапы и Темрюкского района в ближайшее время ожидается заключение Роспотребнадзора о соответствии проб песка и морской воды санитарным требованиям. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.

https://ria.ru/20250407/rossija-2009735231.html

https://ria.ru/20250312/morozhenoe-2004441256.html

анапа

темрюкский район

краснодарский край

россия

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анапа, темрюкский район, краснодарский край, вениамин кондратьев, виталий савельев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия