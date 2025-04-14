https://ria.ru/20250414/amerikanka-2010706192.html

"Не могла терпеть эту ложь". Что сподвигло американку перебраться в Россию

"Не могла терпеть эту ложь". Что сподвигло американку перебраться в Россию - РИА Новости, 14.04.2025

"Не могла терпеть эту ложь". Что сподвигло американку перебраться в Россию

"На своей родине я больше не чувствую себя в безопасности" — независимая журналистка с гражданством США и Канады Ева Бартлет попросила российское гражданство... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T08:00:00+03:00

2025-04-14T08:00:00+03:00

2025-04-14T08:08:00+03:00

в мире

россия

канада

сирия

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости, Виктор Званцев. "На своей родине я больше не чувствую себя в безопасности" — независимая журналистка с гражданством США и Канады Ева Бартлет попросила российское гражданство. Она работала в Сирии, секторе Газа и Донбассе, а с 2021 года живет в Подмосковье. О том, почему ей не хочется возвращаться домой, — в материале РИА Новости.Двойные стандартыВпервые Россию Ева посетила в 2019-м. Ей понравились люди, культура, а также климат, очень напоминающий родную Канаду. До этого она на протяжении нескольких лет готовила материалы для российских медиа, вещающих на западную аудиторию, за что подвергалась жесткой травле соотечественников."Меня обвиняли в том, что я — часть так называемой сетки кремлевской пропаганды, — объясняет Ева РИА Новости. — Причем не только в личной переписке, но и в СМИ. Уверяли, что мне платит чуть ли не лично Путин".Журналистка не обращала на это внимание — к тотальной лжи, лицемерию и двойным стандартам, царящим в западных медиа, она привыкла еще во времена работы в Палестине и Сирии."На Западный берег я приехала в 2007 году, — вспоминает Ева. — Хотела своими глазами увидеть, как живут люди на оккупированной Израилем территории. Провела там восемь месяцев и стала свидетелем жестокости солдат ЦАХАЛ по отношению к мирному населению".Потом по морю с Кипра добралась до сектора Газа, где в конце декабря 2008-го Тель-Авив устроил трехнедельную войну."До этого в зоне боевых действий я не бывала, — продолжает она. — Вместе с медиками отправилась в машине скорой помощи задокументировать количество раненых и убитых гражданских. И нас обстрелял израильский снайпер. Хотя действовал режим прекращения огня".Пополнение в "Миротворце"В Газе Ева провела в общей сложности три года и стала свидетелем двух войн: 2008-2009-го и 2012-го. Затем — гражданская война в Сирии."Западные медиа утверждали, что там, как и в других странах Ближнего Востока, "не вооруженная, а мирная революция", — говорит журналистка. — Потом было еще много лжи с их стороны, в том числе с участием "Белых касок", обвинявших власти в применении химического оружия. Я старалась все это опровергать и доносить до американцев другую точку зрения".А в России, в 2019-м, Ева прежде всего поехала в Крым, чтобы пообщаться с местными жителями и узнать их мнение по поводу присоединения к России. Потом — в Донбасс, постоянно обстреливаемый ВСУ. Делала материалы о военных преступлениях киевского режима.Тут же попала в пресловутый "Миротворец", от живущих в Канаде украинцев посыпались угрозы. По словам Евы, канадское государственное медиа CBC тоже не осталось в стороне и, основываясь на данных украинского сайта, всячески пыталось опорочить ее имя. В итоге в 2021 году Ева поселилась в Подмосковье и взяла из приюта двух собак. Продолжала рассказывать о Донбассе в своем телеграм-канале и разных СМИ. В частности, о том, что ВСУ закидывают Донецк противопехотными минами "Лепесток", на которых подорвались 174 мирных жителя, трое — скончались.Недавно в беседе с влиятельным американским репортером Такером Карлсоном Еву Бартлет упомянул известный телеведущий Клэйтон Моррис.Она не раз попадала под обстрелы, но это ее не останавливает. "В Донбассе погибли более 30 журналистов, — говорит она. — Один из них — мой хороший знакомый Никита Цицаги, убитый украинским дроном прошлым летом под Угледаром. Однако западные медиа и международные наблюдатели все это игнорируют".Нестабильный ЗападСпустя пять лет после отъезда из Канады Ева решила проведать пожилую маму и братьев. В аэропорту Торонто ее уже ждали сотрудники CSIS — службы госбезопасности."Перетрясли весь багаж, проверяя каждую вещь. Спрашивали про мои отношения с Кремлем, на что я ответила: "Каждую субботу пью кофе с российским президентом". Продержали несколько часов, но в итоге отпустили. По сути, им просто не нравится, что я показываю западной аудитории альтернативную точку зрения, а канадское государственное медиа CBC, основываясь на данных "Миротворца", и вовсе всячески пыталось опорочить мое имя. Я просто больше не чувствую себя в Канаде в безопасности", — подчеркивает журналистка.На днях она обратилась к Владимиру Путину с просьбой о российском гражданстве. Объясняет: "Мне нравится жить в этой стране. Знакомиться с богатейшей культурой, традициями и обычаями, языком. На Западе сейчас все очень нестабильно. Я же хочу донести до иностранной аудитории российскую точку зрения на события, в том числе на Украине, и попробовать искоренить тотальную русофобию".В ближайших планах — купить дом с участком, чтобы выращивать фрукты и овощи. А также открыть приют для бездомных собак. И конечно, продолжать основную работу — рассказывать правду о происходящем.

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канада

сирия

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Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

в мире, россия, канада, сирия, владимир путин, вооруженные силы украины