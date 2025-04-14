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Алиханов доложил Путину об инвестпроектах в лесопромышленном комплексе - РИА Новости, 14.04.2025
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19:49 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/alihanov-2011234323.html
Алиханов доложил Путину об инвестпроектах в лесопромышленном комплексе
Алиханов доложил Путину об инвестпроектах в лесопромышленном комплексе - РИА Новости, 14.04.2025
Алиханов доложил Путину об инвестпроектах в лесопромышленном комплексе
Министр промышленности и торговли Антон Алиханов на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством в понедельник проинформирует главу государства о... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T19:49:00+03:00
2025-04-14T19:49:00+03:00
экономика
россия
антон алиханов
владимир путин
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством в понедельник проинформирует главу государства о реализации инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе, сообщила пресс-служба Кремля. "Отдельно будет обсуждаться развитие лесной промышленности. С докладом о реализации инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе выступит министр промышленности и торговли Антон Алиханов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Кремля.
https://ria.ru/20250414/putin-2011217379.html
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экономика, россия, антон алиханов, владимир путин
Экономика, Россия, Антон Алиханов, Владимир Путин
Алиханов доложил Путину об инвестпроектах в лесопромышленном комплексе

Алиханов доложил Путину о реализации инвестпроектов в лесопромышленном комплексе

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством в понедельник проинформирует главу государства о реализации инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе, сообщила пресс-служба Кремля.
"Отдельно будет обсуждаться развитие лесной промышленности. С докладом о реализации инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе выступит министр промышленности и торговли Антон Алиханов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Кремля.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Путин поручил правительству сотрудничать с лесопромышленниками
Вчера, 18:45
 
ЭкономикаРоссияАнтон АлихановВладимир Путин
 
 
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