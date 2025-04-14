https://ria.ru/20250414/alihanov-2011234323.html

Алиханов доложил Путину об инвестпроектах в лесопромышленном комплексе

Алиханов доложил Путину об инвестпроектах в лесопромышленном комплексе - РИА Новости, 14.04.2025

Алиханов доложил Путину об инвестпроектах в лесопромышленном комплексе

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством в понедельник проинформирует главу государства о... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T19:49:00+03:00

2025-04-14T19:49:00+03:00

2025-04-14T19:49:00+03:00

экономика

россия

антон алиханов

владимир путин

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством в понедельник проинформирует главу государства о реализации инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе, сообщила пресс-служба Кремля. "Отдельно будет обсуждаться развитие лесной промышленности. С докладом о реализации инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе выступит министр промышленности и торговли Антон Алиханов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Кремля.

https://ria.ru/20250414/putin-2011217379.html

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экономика, россия, антон алиханов, владимир путин