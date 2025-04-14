Рейтинг@Mail.ru
ЕС вряд ли конфискует замороженные активы России, считают в Росконгрессе - РИА Новости, 14.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:25 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/aktivy-2011059033.html
ЕС вряд ли конфискует замороженные активы России, считают в Росконгрессе
ЕС вряд ли конфискует замороженные активы России, считают в Росконгрессе - РИА Новости, 14.04.2025
ЕС вряд ли конфискует замороженные активы России, считают в Росконгрессе
Страны Евросоюза вряд ли решатся конфисковать замороженные российские активы, но продолжат использовать доходы от них, говорится в исследовании Росконгресса... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T00:25:00+03:00
2025-04-14T00:25:00+03:00
экономика
россия
бельгия
европа
евросоюз
euroclear
g7
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Страны Евросоюза вряд ли решатся конфисковать замороженные российские активы, но продолжат использовать доходы от них, говорится в исследовании Росконгресса "Перевооружение Европы: как планы Еврокомиссии соотносятся с бюджетной реальностью и возможностями ВПК", с которым ознакомилось РИА Новости. "Теоретически государства-члены ЕС могли бы одобрить конфискацию российских активов. Однако, учитывая степень риска для финансовой репутации Европы, более вероятно, что Евросоюз продолжит использовать проценты с российских активов напрямую или будет выпускать облигации, обеспеченные этими процентами", - говорится в исследовании. Авторы отмечают, что Евросоюз, США и их союзники заморозили российские активы на общую сумму более 300 миллиардов долларов (275 миллиардов евро). В частности, по данным экспертов, замороженные активы на сумму около 210 миллиардов евро находятся в ЕС, причем большая часть - около 183 миллиардов евро - в Euroclear, международной расчетно-клиринговой организации, которая базируется в Бельгии. "Значительная часть этих средств была вложена в краткосрочные государственные облигации, которые хранились в качестве резервов Центрального банка России. К настоящему времени срок погашения большинства облигаций истек, и они превратились в наличные деньги, хранящиеся в банках", – говорится в документе. Авторы отмечают, что до сих пор страны G7 использовали проценты с замороженных денежных средств. Так, в июле 2024 года ЕС направил на финансовую помощь Украине первый транш в размере 1,5 миллиарда евро в виде процентов, полученных от российских активов. Однако некоторые европейские государства, такие как Польша, Великобритания, Литва, Латвия и Эстония, хотят пойти дальше, забрав также и основную сумму. Бельгия, Франция и Германия, напротив, опасаются, что конфискация может нарушить предусмотренный международным правом принцип иммунитета государства и повлиять на евро. "Аргументом против конфискации для стран ЕС может служить то, что в будущем другие государства и инвесторы могут воздерживаться от использования европейских финансовых институтов, если будут опасаться, что их активы также могут быть конфискованы. Это подорвет роль евро как международной валюты для государственных резервов", – говорится в документе. В частности, отмечают авторы, такие страны, как Саудовская Аравия и Китай, могут отреагировать продажей европейских государственных облигаций. "В результате повысится стоимость заимствований для правительств, многие из которых обременены долгами, хотя Европейский центральный банк (ЕЦБ) может частично смягчить этот удар, покупая государственные облигации", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250410/kreml-2010461571.html
https://ria.ru/20250331/es-2008500695.html
https://ria.ru/20250405/evropa-2009548269.html
россия
бельгия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, бельгия, европа, евросоюз, euroclear, g7, санкции в отношении россии, замороженные российские активы
Экономика, Россия, Бельгия, Европа, Евросоюз, Euroclear, G7, Санкции в отношении России, Замороженные российские активы
ЕС вряд ли конфискует замороженные активы России, считают в Росконгрессе

Росконгресс: страны ЕС вряд ли решатся конфисковать замороженные активы России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Страны Евросоюза вряд ли решатся конфисковать замороженные российские активы, но продолжат использовать доходы от них, говорится в исследовании Росконгресса "Перевооружение Европы: как планы Еврокомиссии соотносятся с бюджетной реальностью и возможностями ВПК", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Теоретически государства-члены ЕС могли бы одобрить конфискацию российских активов. Однако, учитывая степень риска для финансовой репутации Европы, более вероятно, что Евросоюз продолжит использовать проценты с российских активов напрямую или будет выпускать облигации, обеспеченные этими процентами", - говорится в исследовании.
Москва - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
В Кремле прокомментировали позицию ЕС по российским активам
10 апреля, 13:31
Авторы отмечают, что Евросоюз, США и их союзники заморозили российские активы на общую сумму более 300 миллиардов долларов (275 миллиардов евро). В частности, по данным экспертов, замороженные активы на сумму около 210 миллиардов евро находятся в ЕС, причем большая часть - около 183 миллиардов евро - в Euroclear, международной расчетно-клиринговой организации, которая базируется в Бельгии.
"Значительная часть этих средств была вложена в краткосрочные государственные облигации, которые хранились в качестве резервов Центрального банка России. К настоящему времени срок погашения большинства облигаций истек, и они превратились в наличные деньги, хранящиеся в банках", – говорится в документе.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
В ЕС выступили за замораживание российских активов до прекращения конфликта
31 марта, 19:32
Авторы отмечают, что до сих пор страны G7 использовали проценты с замороженных денежных средств. Так, в июле 2024 года ЕС направил на финансовую помощь Украине первый транш в размере 1,5 миллиарда евро в виде процентов, полученных от российских активов. Однако некоторые европейские государства, такие как Польша, Великобритания, Литва, Латвия и Эстония, хотят пойти дальше, забрав также и основную сумму. Бельгия, Франция и Германия, напротив, опасаются, что конфискация может нарушить предусмотренный международным правом принцип иммунитета государства и повлиять на евро.
"Аргументом против конфискации для стран ЕС может служить то, что в будущем другие государства и инвесторы могут воздерживаться от использования европейских финансовых институтов, если будут опасаться, что их активы также могут быть конфискованы. Это подорвет роль евро как международной валюты для государственных резервов", – говорится в документе.
В частности, отмечают авторы, такие страны, как Саудовская Аравия и Китай, могут отреагировать продажей европейских государственных облигаций. "В результате повысится стоимость заимствований для правительств, многие из которых обременены долгами, хотя Европейский центральный банк (ЕЦБ) может частично смягчить этот удар, покупая государственные облигации", - говорится в документе.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
"Вернуть Путину". На Западе рассказали, что ждет Европу этим летом
5 апреля, 17:33
 
ЭкономикаРоссияБельгияЕвропаЕвросоюзEuroclearG7Санкции в отношении РоссииЗамороженные российские активы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала