https://ria.ru/20250414/aktivy-2011059033.html

ЕС вряд ли конфискует замороженные активы России, считают в Росконгрессе

ЕС вряд ли конфискует замороженные активы России, считают в Росконгрессе - РИА Новости, 14.04.2025

ЕС вряд ли конфискует замороженные активы России, считают в Росконгрессе

Страны Евросоюза вряд ли решатся конфисковать замороженные российские активы, но продолжат использовать доходы от них, говорится в исследовании Росконгресса... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T00:25:00+03:00

2025-04-14T00:25:00+03:00

2025-04-14T00:25:00+03:00

экономика

россия

бельгия

европа

евросоюз

euroclear

g7

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Страны Евросоюза вряд ли решатся конфисковать замороженные российские активы, но продолжат использовать доходы от них, говорится в исследовании Росконгресса "Перевооружение Европы: как планы Еврокомиссии соотносятся с бюджетной реальностью и возможностями ВПК", с которым ознакомилось РИА Новости. "Теоретически государства-члены ЕС могли бы одобрить конфискацию российских активов. Однако, учитывая степень риска для финансовой репутации Европы, более вероятно, что Евросоюз продолжит использовать проценты с российских активов напрямую или будет выпускать облигации, обеспеченные этими процентами", - говорится в исследовании. Авторы отмечают, что Евросоюз, США и их союзники заморозили российские активы на общую сумму более 300 миллиардов долларов (275 миллиардов евро). В частности, по данным экспертов, замороженные активы на сумму около 210 миллиардов евро находятся в ЕС, причем большая часть - около 183 миллиардов евро - в Euroclear, международной расчетно-клиринговой организации, которая базируется в Бельгии. "Значительная часть этих средств была вложена в краткосрочные государственные облигации, которые хранились в качестве резервов Центрального банка России. К настоящему времени срок погашения большинства облигаций истек, и они превратились в наличные деньги, хранящиеся в банках", – говорится в документе. Авторы отмечают, что до сих пор страны G7 использовали проценты с замороженных денежных средств. Так, в июле 2024 года ЕС направил на финансовую помощь Украине первый транш в размере 1,5 миллиарда евро в виде процентов, полученных от российских активов. Однако некоторые европейские государства, такие как Польша, Великобритания, Литва, Латвия и Эстония, хотят пойти дальше, забрав также и основную сумму. Бельгия, Франция и Германия, напротив, опасаются, что конфискация может нарушить предусмотренный международным правом принцип иммунитета государства и повлиять на евро. "Аргументом против конфискации для стран ЕС может служить то, что в будущем другие государства и инвесторы могут воздерживаться от использования европейских финансовых институтов, если будут опасаться, что их активы также могут быть конфискованы. Это подорвет роль евро как международной валюты для государственных резервов", – говорится в документе. В частности, отмечают авторы, такие страны, как Саудовская Аравия и Китай, могут отреагировать продажей европейских государственных облигаций. "В результате повысится стоимость заимствований для правительств, многие из которых обременены долгами, хотя Европейский центральный банк (ЕЦБ) может частично смягчить этот удар, покупая государственные облигации", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250410/kreml-2010461571.html

https://ria.ru/20250331/es-2008500695.html

https://ria.ru/20250405/evropa-2009548269.html

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экономика, россия, бельгия, европа, евросоюз, euroclear, g7, санкции в отношении россии, замороженные российские активы