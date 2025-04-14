"Сейчас или никогда". Европа приготовилась отдать миллиарды Москве
Экономист Кырлан: Европа создает опасный прецедент в мировой финансовой системе
© Getty Images / picture alliance/Andreas ArnoldФигурка осьминога, держащего в щупальцах банкноты евро, на статуе "Justitia" возле штаб-квартиры Европейского центрального банка во Франкфурте
© Getty Images / picture alliance/Andreas Arnold
Фигурка осьминога, держащего в щупальцах банкноты евро, на статуе "Justitia" возле штаб-квартиры Европейского центрального банка во Франкфурте. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Переговоры Кремля с Белым домом в активной фазе, ЕС оставили за бортом, обложив вдобавок торговыми пошлинами. В Euroclear до сих пор заморожены российские активы, доходы с которых отдают Киеву. Однако от былой решимости полностью прибрать их к рукам не осталось и следа: юридических и финансовых последствий не избежать.
Боятся ответственности
В 2023 году бельгийский депозитарий заработал на инвестировании российских средств 4,4 миллиарда евро. В 2024-м — больше пяти миллиардов. Все это досталось киевскому режиму.
Тем не менее глава расчетно-клиринговой системы Валери Урбен еще в декабре предупредила: Euroclear не собирается нести никакой ответственности, если Брюссель вдруг решит конфисковать замороженные активы.
Это понятно: депозитарий гарантирует сохранность вверенных средств. Нарушит это условие — рано или поздно столкнется с исками.
"Мы не можем оказаться в ситуации, когда через пару лет приходит Россия и стучится в дверь с требованием вернуть свои деньги, которых уже нет", — поясняли в Euroclear.
Режим ожидания
Замораживание активов означает, что вы не можете ими пользоваться, в том числе продавать, но остаетесь их владельцем. В ЕС и США нередко называют российские средства "обездвиженными". Суть от этого не меняется.
Европарламент намерен добиваться изъятия российской собственности, подтвердили депутаты в марте. Но решимости у них поубавилось. Юридические и экономические последствия неизбежны. В ЕС это прекрасно понимают.
Так, министр финансов Франции Эрик Ломбард отмечал: арест активов ЦБ противоречит международному праву. "Это угрожает европейской финансовой стабильности", — подчеркивал он.
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Премьер Бельгии Барт де Вевер на мартовском саммите ЕС призвал к "очень большой осторожности" в этом вопросе.
Глава эстонского МИД Маргус Цахкна бьет тревогу: если Венгрия выступит против продления санкций в июне, "нам придется вернуть 240 миллиардов евро Путину". Поэтому надо "немедленно все конфисковать".
Вряд ли его послушаются. Случись такое — доверие к финансовым институтам Запада утратится в мире безвозвратно, а о евро как о международной резервной валюте можно будет просто забыть, о чем не раз предупреждал Европейский центральный банк (ЕЦБ).
Первыми облигации ЕС распродадут крупные держатели, такие как Саудовская Аравия и Китай. Это автоматом увеличит стоимость заимствований для европейских государств, которые и без того погрязли в долгах.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Центрального европейского банка во Франкфурте
Логотип Центрального европейского банка во Франкфурте
И хочется, и колется
ЕС оказался в затруднительном положении. С одной стороны — риски масштабных правовых последствий, репутационного удара и дестабилизации финансовой системы. С другой — смена политического курса США. Поддержка Вашингтоном Киева под вопросом, в Европе растеряны: непонятно, как действовать дальше.
С юридической точки зрения нерешительность Запада в отношении ареста (а не просто замораживания) российских денег объясняется одним из ключевых принципов международного права: иммунитет зарубежных активов.
"Международные судебные органы воспримут конфискацию как кражу у суверенного государства", — объясняет Дмитрий Семенов, юрист-международник.
И добавляет: заморозка активов невыгодна и ЕС, поскольку прибыль от реинвестирования уходит на сторону.
© AP Photo / Omar HavanaСотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель
© AP Photo / Omar Havana
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель
Возможные сценарии
Наблюдатели рассматривают несколько возможных сценариев развития ситуации. Наиболее вероятным пока считают длительное сохранение статус-кво.
Также возможна частичная разморозка с переходом в категорию "застрахованных" или иных, менее подверженных санкциям инструментов, полагает Вадим Петров, член Межсессионной финансовой консультативной группы (IFAG) IOC UNESCO.
"Полная конфискация опасна для международной финансовой системы и резервных валют. Полная разморозка требует кардинальных геополитических изменений. Скорее всего, реализуют промежуточный вариант — частичное использование доходов от активов при сохранении основной суммы в блокированном состоянии", — рассуждает Марчел Кырлан, управляющий партнер исследовательского центра "Аналитика. Бизнес. Право".
Флаг на здании Центрального банка России
Золотая стратегия
В таких условиях стратегия диверсификации международных резервов вполне разумна. Долю золота в них Москва наращивала с 2014 года.
Сейчас почти абсолютный максимум — 34,4%. Больше было только 1 ноября 1999-го — 39,7%.
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Стоимость золотого запаса в России в денежном выражении достигла рекордных 228,95 миллиарда долларов. Причем с 2022-го выросла на 72%, или на 96 миллиардов, хотя физический объем драгметалла в хранилищах ЦБ существенно не изменился — около 75 миллионов унций.
"Это частично компенсирует потери от заморозки активов, если их так и не вернут. Однако регулятор, видимо, не планирует использовать эти средства, поскольку международные резервы служат гарантией финансовой устойчивости страны и поддерживают национальную валюту", — говорит Руслан Спинка, директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle.
Если же активы разморозят, Россия тем более получит солидную финансовую подушку безопасности — такую, какой еще никогда не было.
Золотые слитки