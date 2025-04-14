https://ria.ru/20250414/aktivy-2010750894.html

"Сейчас или никогда". Европа приготовилась отдать миллиарды Москве

"Сейчас или никогда". Европа приготовилась отдать миллиарды Москве - РИА Новости, 14.04.2025

"Сейчас или никогда". Европа приготовилась отдать миллиарды Москве

Переговоры Кремля с Белым домом в активной фазе, ЕС оставили за бортом, обложив вдобавок торговыми пошлинами. В Euroclear до сих пор заморожены российские... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T08:00:00+03:00

2025-04-14T08:00:00+03:00

2025-04-14T11:05:00+03:00

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Переговоры Кремля с Белым домом в активной фазе, ЕС оставили за бортом, обложив вдобавок торговыми пошлинами. В Euroclear до сих пор заморожены российские активы, доходы с которых отдают Киеву. Однако от былой решимости полностью прибрать их к рукам не осталось и следа: юридических и финансовых последствий не избежать.Боятся ответственностиВ 2023 году бельгийский депозитарий заработал на инвестировании российских средств 4,4 миллиарда евро. В 2024-м — больше пяти миллиардов. Все это досталось киевскому режиму.Тем не менее глава расчетно-клиринговой системы Валери Урбен еще в декабре предупредила: Euroclear не собирается нести никакой ответственности, если Брюссель вдруг решит конфисковать замороженные активы.Это понятно: депозитарий гарантирует сохранность вверенных средств. Нарушит это условие — рано или поздно столкнется с исками."Мы не можем оказаться в ситуации, когда через пару лет приходит Россия и стучится в дверь с требованием вернуть свои деньги, которых уже нет", — поясняли в Euroclear.Режим ожиданияЗамораживание активов означает, что вы не можете ими пользоваться, в том числе продавать, но остаетесь их владельцем. В ЕС и США нередко называют российские средства "обездвиженными". Суть от этого не меняется.Европарламент намерен добиваться изъятия российской собственности, подтвердили депутаты в марте. Но решимости у них поубавилось. Юридические и экономические последствия неизбежны. В ЕС это прекрасно понимают.Так, министр финансов Франции Эрик Ломбард отмечал: арест активов ЦБ противоречит международному праву. "Это угрожает европейской финансовой стабильности", — подчеркивал он.Премьер Бельгии Барт де Вевер на мартовском саммите ЕС призвал к "очень большой осторожности" в этом вопросе.Глава эстонского МИД Маргус Цахкна бьет тревогу: если Венгрия выступит против продления санкций в июне, "нам придется вернуть 240 миллиардов евро Путину". Поэтому надо "немедленно все конфисковать".Вряд ли его послушаются. Случись такое — доверие к финансовым институтам Запада утратится в мире безвозвратно, а о евро как о международной резервной валюте можно будет просто забыть, о чем не раз предупреждал Европейский центральный банк (ЕЦБ).Первыми облигации ЕС распродадут крупные держатели, такие как Саудовская Аравия и Китай. Это автоматом увеличит стоимость заимствований для европейских государств, которые и без того погрязли в долгах.И хочется, и колетсяЕС оказался в затруднительном положении. С одной стороны — риски масштабных правовых последствий, репутационного удара и дестабилизации финансовой системы. С другой — смена политического курса США. Поддержка Вашингтоном Киева под вопросом, в Европе растеряны: непонятно, как действовать дальше.С юридической точки зрения нерешительность Запада в отношении ареста (а не просто замораживания) российских денег объясняется одним из ключевых принципов международного права: иммунитет зарубежных активов."Международные судебные органы воспримут конфискацию как кражу у суверенного государства", — объясняет Дмитрий Семенов, юрист-международник.И добавляет: заморозка активов невыгодна и ЕС, поскольку прибыль от реинвестирования уходит на сторону.Возможные сценарииНаблюдатели рассматривают несколько возможных сценариев развития ситуации. Наиболее вероятным пока считают длительное сохранение статус-кво.Также возможна частичная разморозка с переходом в категорию "застрахованных" или иных, менее подверженных санкциям инструментов, полагает Вадим Петров, член Межсессионной финансовой консультативной группы (IFAG) IOC UNESCO."Полная конфискация опасна для международной финансовой системы и резервных валют. Полная разморозка требует кардинальных геополитических изменений. Скорее всего, реализуют промежуточный вариант — частичное использование доходов от активов при сохранении основной суммы в блокированном состоянии", — рассуждает Марчел Кырлан, управляющий партнер исследовательского центра "Аналитика. Бизнес. Право".Золотая стратегияВ таких условиях стратегия диверсификации международных резервов вполне разумна. Долю золота в них Москва наращивала с 2014 года.Сейчас почти абсолютный максимум — 34,4%. Больше было только 1 ноября 1999-го — 39,7%.Стоимость золотого запаса в России в денежном выражении достигла рекордных 228,95 миллиарда долларов. Причем с 2022-го выросла на 72%, или на 96 миллиардов, хотя физический объем драгметалла в хранилищах ЦБ существенно не изменился — около 75 миллионов унций."Это частично компенсирует потери от заморозки активов, если их так и не вернут. Однако регулятор, видимо, не планирует использовать эти средства, поскольку международные резервы служат гарантией финансовой устойчивости страны и поддерживают национальную валюту", — говорит Руслан Спинка, директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle.Если же активы разморозят, Россия тем более получит солидную финансовую подушку безопасности — такую, какой еще никогда не было.

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https://ria.ru/20250403/vklad-2008971625.html

https://ria.ru/20250328/avtoprom-2007739825.html

https://ria.ru/20250322/neft-2006531232.html

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экономика, россия, европа, москва, евросоюз, euroclear