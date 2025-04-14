Рейтинг@Mail.ru
"Сейчас или никогда". Европа приготовилась отдать миллиарды Москве - РИА Новости, 14.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 14.04.2025 (обновлено: 11:05 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/aktivy-2010750894.html
"Сейчас или никогда". Европа приготовилась отдать миллиарды Москве
"Сейчас или никогда". Европа приготовилась отдать миллиарды Москве - РИА Новости, 14.04.2025
"Сейчас или никогда". Европа приготовилась отдать миллиарды Москве
Переговоры Кремля с Белым домом в активной фазе, ЕС оставили за бортом, обложив вдобавок торговыми пошлинами. В Euroclear до сих пор заморожены российские... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T08:00:00+03:00
2025-04-14T11:05:00+03:00
экономика
россия
европа
москва
евросоюз
euroclear
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0e/2011102046_638:0:2378:979_1920x0_80_0_0_2c545b552065d807b53c12664c67ded2.jpg
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Переговоры Кремля с Белым домом в активной фазе, ЕС оставили за бортом, обложив вдобавок торговыми пошлинами. В Euroclear до сих пор заморожены российские активы, доходы с которых отдают Киеву. Однако от былой решимости полностью прибрать их к рукам не осталось и следа: юридических и финансовых последствий не избежать.Боятся ответственностиВ 2023 году бельгийский депозитарий заработал на инвестировании российских средств 4,4 миллиарда евро. В 2024-м — больше пяти миллиардов. Все это досталось киевскому режиму.Тем не менее глава расчетно-клиринговой системы Валери Урбен еще в декабре предупредила: Euroclear не собирается нести никакой ответственности, если Брюссель вдруг решит конфисковать замороженные активы.Это понятно: депозитарий гарантирует сохранность вверенных средств. Нарушит это условие — рано или поздно столкнется с исками."Мы не можем оказаться в ситуации, когда через пару лет приходит Россия и стучится в дверь с требованием вернуть свои деньги, которых уже нет", — поясняли в Euroclear.Режим ожиданияЗамораживание активов означает, что вы не можете ими пользоваться, в том числе продавать, но остаетесь их владельцем. В ЕС и США нередко называют российские средства "обездвиженными". Суть от этого не меняется.Европарламент намерен добиваться изъятия российской собственности, подтвердили депутаты в марте. Но решимости у них поубавилось. Юридические и экономические последствия неизбежны. В ЕС это прекрасно понимают.Так, министр финансов Франции Эрик Ломбард отмечал: арест активов ЦБ противоречит международному праву. "Это угрожает европейской финансовой стабильности", — подчеркивал он.Премьер Бельгии Барт де Вевер на мартовском саммите ЕС призвал к "очень большой осторожности" в этом вопросе.Глава эстонского МИД Маргус Цахкна бьет тревогу: если Венгрия выступит против продления санкций в июне, "нам придется вернуть 240 миллиардов евро Путину". Поэтому надо "немедленно все конфисковать".Вряд ли его послушаются. Случись такое — доверие к финансовым институтам Запада утратится в мире безвозвратно, а о евро как о международной резервной валюте можно будет просто забыть, о чем не раз предупреждал Европейский центральный банк (ЕЦБ).Первыми облигации ЕС распродадут крупные держатели, такие как Саудовская Аравия и Китай. Это автоматом увеличит стоимость заимствований для европейских государств, которые и без того погрязли в долгах.И хочется, и колетсяЕС оказался в затруднительном положении. С одной стороны — риски масштабных правовых последствий, репутационного удара и дестабилизации финансовой системы. С другой — смена политического курса США. Поддержка Вашингтоном Киева под вопросом, в Европе растеряны: непонятно, как действовать дальше.С юридической точки зрения нерешительность Запада в отношении ареста (а не просто замораживания) российских денег объясняется одним из ключевых принципов международного права: иммунитет зарубежных активов."Международные судебные органы воспримут конфискацию как кражу у суверенного государства", — объясняет Дмитрий Семенов, юрист-международник.И добавляет: заморозка активов невыгодна и ЕС, поскольку прибыль от реинвестирования уходит на сторону.Возможные сценарииНаблюдатели рассматривают несколько возможных сценариев развития ситуации. Наиболее вероятным пока считают длительное сохранение статус-кво.Также возможна частичная разморозка с переходом в категорию "застрахованных" или иных, менее подверженных санкциям инструментов, полагает Вадим Петров, член Межсессионной финансовой консультативной группы (IFAG) IOC UNESCO."Полная конфискация опасна для международной финансовой системы и резервных валют. Полная разморозка требует кардинальных геополитических изменений. Скорее всего, реализуют промежуточный вариант — частичное использование доходов от активов при сохранении основной суммы в блокированном состоянии", — рассуждает Марчел Кырлан, управляющий партнер исследовательского центра "Аналитика. Бизнес. Право".Золотая стратегияВ таких условиях стратегия диверсификации международных резервов вполне разумна. Долю золота в них Москва наращивала с 2014 года.Сейчас почти абсолютный максимум — 34,4%. Больше было только 1 ноября 1999-го — 39,7%.Стоимость золотого запаса в России в денежном выражении достигла рекордных 228,95 миллиарда долларов. Причем с 2022-го выросла на 72%, или на 96 миллиардов, хотя физический объем драгметалла в хранилищах ЦБ существенно не изменился — около 75 миллионов унций."Это частично компенсирует потери от заморозки активов, если их так и не вернут. Однако регулятор, видимо, не планирует использовать эти средства, поскольку международные резервы служат гарантией финансовой устойчивости страны и поддерживают национальную валюту", — говорит Руслан Спинка, директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle.Если же активы разморозят, Россия тем более получит солидную финансовую подушку безопасности — такую, какой еще никогда не было.
https://ria.ru/20250408/poshliny-2009894032.html
https://ria.ru/20250403/vklad-2008971625.html
https://ria.ru/20250328/avtoprom-2007739825.html
https://ria.ru/20250322/neft-2006531232.html
россия
европа
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0e/2011102046_218:0:2947:2047_1920x0_80_0_0_f6c044915e54bdbd89ddc46e41c713f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, европа, москва, евросоюз, euroclear
Экономика, Россия, Европа, Москва, Евросоюз, Euroclear
"Сейчас или никогда". Европа приготовилась отдать миллиарды Москве

Экономист Кырлан: Европа создает опасный прецедент в мировой финансовой системе

© Getty Images / picture alliance/Andreas ArnoldФигурка осьминога, держащего в щупальцах банкноты евро, на статуе "Justitia" возле штаб-квартиры Европейского центрального банка во Франкфурте
Фигурка осьминога, держащего в щупальцах банкноты евро, на статуе Justitia возле штаб-квартиры Европейского центрального банка во Франкфурте - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Getty Images / picture alliance/Andreas Arnold
Фигурка осьминога, держащего в щупальцах банкноты евро, на статуе "Justitia" возле штаб-квартиры Европейского центрального банка во Франкфурте. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Переговоры Кремля с Белым домом в активной фазе, ЕС оставили за бортом, обложив вдобавок торговыми пошлинами. В Euroclear до сих пор заморожены российские активы, доходы с которых отдают Киеву. Однако от былой решимости полностью прибрать их к рукам не осталось и следа: юридических и финансовых последствий не избежать.

Боятся ответственности

В 2023 году бельгийский депозитарий заработал на инвестировании российских средств 4,4 миллиарда евро. В 2024-м — больше пяти миллиардов. Все это досталось киевскому режиму.
Тем не менее глава расчетно-клиринговой системы Валери Урбен еще в декабре предупредила: Euroclear не собирается нести никакой ответственности, если Брюссель вдруг решит конфисковать замороженные активы.
Это понятно: депозитарий гарантирует сохранность вверенных средств. Нарушит это условие — рано или поздно столкнется с исками.
"Мы не можем оказаться в ситуации, когда через пару лет приходит Россия и стучится в дверь с требованием вернуть свои деньги, которых уже нет", — поясняли в Euroclear.
Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита G20 - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
"У Пекина есть козырь". США досрочно проиграли войну пошлин с Китаем
8 апреля, 08:00

Режим ожидания

Замораживание активов означает, что вы не можете ими пользоваться, в том числе продавать, но остаетесь их владельцем. В ЕС и США нередко называют российские средства "обездвиженными". Суть от этого не меняется.
Европарламент намерен добиваться изъятия российской собственности, подтвердили депутаты в марте. Но решимости у них поубавилось. Юридические и экономические последствия неизбежны. В ЕС это прекрасно понимают.
Так, министр финансов Франции Эрик Ломбард отмечал: арест активов ЦБ противоречит международному праву. "Это угрожает европейской финансовой стабильности", — подчеркивал он.
Посетитель кладет деньги на банковский счет в банкомате - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Неочевидный способ: россияне смогут заработать триллионы
3 апреля, 08:00
Премьер Бельгии Барт де Вевер на мартовском саммите ЕС призвал к "очень большой осторожности" в этом вопросе.
Глава эстонского МИД Маргус Цахкна бьет тревогу: если Венгрия выступит против продления санкций в июне, "нам придется вернуть 240 миллиардов евро Путину". Поэтому надо "немедленно все конфисковать".
Вряд ли его послушаются. Случись такое — доверие к финансовым институтам Запада утратится в мире безвозвратно, а о евро как о международной резервной валюте можно будет просто забыть, о чем не раз предупреждал Европейский центральный банк (ЕЦБ).
Первыми облигации ЕС распродадут крупные держатели, такие как Саудовская Аравия и Китай. Это автоматом увеличит стоимость заимствований для европейских государств, которые и без того погрязли в долгах.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Центрального европейского банка во Франкфурте
Логотип Центрального европейского банка во Франкфурте - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип Центрального европейского банка во Франкфурте

И хочется, и колется

ЕС оказался в затруднительном положении. С одной стороны — риски масштабных правовых последствий, репутационного удара и дестабилизации финансовой системы. С другой — смена политического курса США. Поддержка Вашингтоном Киева под вопросом, в Европе растеряны: непонятно, как действовать дальше.
С юридической точки зрения нерешительность Запада в отношении ареста (а не просто замораживания) российских денег объясняется одним из ключевых принципов международного права: иммунитет зарубежных активов.
Фольксваген и Порше - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Пошли вразнос: в Европе обвалилась ключевая отрасль экономики
28 марта, 08:00
"Международные судебные органы воспримут конфискацию как кражу у суверенного государства", — объясняет Дмитрий Семенов, юрист-международник.
И добавляет: заморозка активов невыгодна и ЕС, поскольку прибыль от реинвестирования уходит на сторону.
© AP Photo / Omar HavanaСотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© AP Photo / Omar Havana
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель

Возможные сценарии

Наблюдатели рассматривают несколько возможных сценариев развития ситуации. Наиболее вероятным пока считают длительное сохранение статус-кво.
Также возможна частичная разморозка с переходом в категорию "застрахованных" или иных, менее подверженных санкциям инструментов, полагает Вадим Петров, член Межсессионной финансовой консультативной группы (IFAG) IOC UNESCO.
"Полная конфискация опасна для международной финансовой системы и резервных валют. Полная разморозка требует кардинальных геополитических изменений. Скорее всего, реализуют промежуточный вариант — частичное использование доходов от активов при сохранении основной суммы в блокированном состоянии", — рассуждает Марчел Кырлан, управляющий партнер исследовательского центра "Аналитика. Бизнес. Право".
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Флаг на здании Центрального банка России

Золотая стратегия

В таких условиях стратегия диверсификации международных резервов вполне разумна. Долю золота в них Москва наращивала с 2014 года.
Сейчас почти абсолютный максимум — 34,4%. Больше было только 1 ноября 1999-го — 39,7%.
Наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Саудиты замахнулись на "азиатский пирог". Москва дала отпор
22 марта, 08:00
Стоимость золотого запаса в России в денежном выражении достигла рекордных 228,95 миллиарда долларов. Причем с 2022-го выросла на 72%, или на 96 миллиардов, хотя физический объем драгметалла в хранилищах ЦБ существенно не изменился — около 75 миллионов унций.
"Это частично компенсирует потери от заморозки активов, если их так и не вернут. Однако регулятор, видимо, не планирует использовать эти средства, поскольку международные резервы служат гарантией финансовой устойчивости страны и поддерживают национальную валюту", — говорит Руслан Спинка, директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle.
Если же активы разморозят, Россия тем более получит солидную финансовую подушку безопасности — такую, какой еще никогда не было.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗолотые слитки
Золотые слитки - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Золотые слитки
 
ЭкономикаРоссияЕвропаМоскваЕвросоюзEuroclear
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала