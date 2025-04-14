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Актер Дель не имеет претензий к подруге, ранившей его ножом - РИА Новости, 14.04.2025
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Культура
 
15:42 14.04.2025 (обновлено: 17:11 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/akter-2011175905.html
Актер Дель не имеет претензий к подруге, ранившей его ножом
Актер Дель не имеет претензий к подруге, ранившей его ножом - РИА Новости, 14.04.2025
Актер Дель не имеет претензий к подруге, ранившей его ножом
Актер Илья Дель, который находится в больнице после того, как его в ссоре ранила ножом подруга Александра Дроздова, сообщил РИА Новости, что не имеет к ней... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T15:42:00+03:00
2025-04-14T17:11:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр — РИА Новости. Актер Илья Дель, который находится в больнице после того, как его в ссоре ранила ножом подруга Александра Дроздова, сообщил РИА Новости, что не имеет к ней претензий.Ранее полиция сообщала, что в ночь на субботу 40-летний петербуржец получил ножевые ранения в грудь и руку, поссорившись дома со своей 26-летней сожительницей. Мужчину госпитализировали, а его подругу доставили в полицию. В понедельник Куйбышевский райсуд отправил его подругу Александру Дроздову под домашний арест, она имеет статус обвиняемой по уголовному делу. "К Александре никаких претензий не имею, никакого заявления я не подавал на нее", — прокомментировал он.Как уточнил Дель, дело возбудили не по его заявлению. Актер добавил, что считает домашний арест слишком суровой мерой пресечения."Я просил, чтобы ее отпустили", — пояснил он.Дель пока не стал делать прогнозов относительно своей выписки, сообщив, что продолжает лечение. В субботу Театр имени Ленсовета, где служит Дель, сообщал, что он остается в больнице в удовлетворительном состоянии. На замену актера на премьере спектакля "Театральный роман" в субботу вышел его коллега.Дель служил в Театре имени Ленсовета в 2013-2017 годах и вернулся в 2022 году. Помимо театральных работ, он снимается в фильмах и сериалах, включая картины "Пророк. История Александра Пушкина" и "Цой".
https://ria.ru/20241111/moskva-1983136006.html
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россия, происшествия
Культура, Россия, Происшествия
Актер Дель не имеет претензий к подруге, ранившей его ножом

Актер Илья Дель заявил, что не имеет претензий к подруге, ранившей его ножом

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАктер Илья Дель
Актер Илья Дель - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Актер Илья Дель. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр — РИА Новости. Актер Илья Дель, который находится в больнице после того, как его в ссоре ранила ножом подруга Александра Дроздова, сообщил РИА Новости, что не имеет к ней претензий.
Ранее полиция сообщала, что в ночь на субботу 40-летний петербуржец получил ножевые ранения в грудь и руку, поссорившись дома со своей 26-летней сожительницей. Мужчину госпитализировали, а его подругу доставили в полицию. В понедельник Куйбышевский райсуд отправил его подругу Александру Дроздову под домашний арест, она имеет статус обвиняемой по уголовному делу.
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"К Александре никаких претензий не имею, никакого заявления я не подавал на нее", — прокомментировал он.
Как уточнил Дель, дело возбудили не по его заявлению. Актер добавил, что считает домашний арест слишком суровой мерой пресечения.
"Я просил, чтобы ее отпустили", — пояснил он.
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Дель пока не стал делать прогнозов относительно своей выписки, сообщив, что продолжает лечение.
В субботу Театр имени Ленсовета, где служит Дель, сообщал, что он остается в больнице в удовлетворительном состоянии. На замену актера на премьере спектакля "Театральный роман" в субботу вышел его коллега.
Дель служил в Театре имени Ленсовета в 2013-2017 годах и вернулся в 2022 году. Помимо театральных работ, он снимается в фильмах и сериалах, включая картины "Пророк. История Александра Пушкина" и "Цой".
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