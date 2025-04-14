https://ria.ru/20250414/akter-2011175905.html

Актер Дель не имеет претензий к подруге, ранившей его ножом

Актер Дель не имеет претензий к подруге, ранившей его ножом - РИА Новости, 14.04.2025

Актер Дель не имеет претензий к подруге, ранившей его ножом

Актер Илья Дель, который находится в больнице после того, как его в ссоре ранила ножом подруга Александра Дроздова, сообщил РИА Новости, что не имеет к ней... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T15:42:00+03:00

2025-04-14T15:42:00+03:00

2025-04-14T17:11:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр — РИА Новости. Актер Илья Дель, который находится в больнице после того, как его в ссоре ранила ножом подруга Александра Дроздова, сообщил РИА Новости, что не имеет к ней претензий.Ранее полиция сообщала, что в ночь на субботу 40-летний петербуржец получил ножевые ранения в грудь и руку, поссорившись дома со своей 26-летней сожительницей. Мужчину госпитализировали, а его подругу доставили в полицию. В понедельник Куйбышевский райсуд отправил его подругу Александру Дроздову под домашний арест, она имеет статус обвиняемой по уголовному делу. "К Александре никаких претензий не имею, никакого заявления я не подавал на нее", — прокомментировал он.Как уточнил Дель, дело возбудили не по его заявлению. Актер добавил, что считает домашний арест слишком суровой мерой пресечения."Я просил, чтобы ее отпустили", — пояснил он.Дель пока не стал делать прогнозов относительно своей выписки, сообщив, что продолжает лечение. В субботу Театр имени Ленсовета, где служит Дель, сообщал, что он остается в больнице в удовлетворительном состоянии. На замену актера на премьере спектакля "Театральный роман" в субботу вышел его коллега.Дель служил в Театре имени Ленсовета в 2013-2017 годах и вернулся в 2022 году. Помимо театральных работ, он снимается в фильмах и сериалах, включая картины "Пророк. История Александра Пушкина" и "Цой".

https://ria.ru/20241111/moskva-1983136006.html

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