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Задержанный в Керчи гражданин Молдавии снимал технику на Крымском мосту
Задержанный в Керчи гражданин Молдавии снимал технику на Крымском мосту - РИА Новости, 14.04.2025
Задержанный в Керчи гражданин Молдавии снимал технику на Крымском мосту
Задержанный в Керчи молдавский агент Киева Евгений Курдоглу признался в видеоролике, опубликованном ФСБ, что снимал передвижение российской военной техники по... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T09:24:00+03:00
2025-04-14T09:24:00+03:00
2025-04-14T09:24:00+03:00
керчь
молдавия
киев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Задержанный в Керчи молдавский агент Киева Евгений Курдоглу признался в видеоролике, опубликованном ФСБ, что снимал передвижение российской военной техники по Крымскому мосту. Ранее ФСБ России сообщила о задержании агента украинских спецслужб гражданина Молдавии Евгения Курдоглу, который передавал Киеву данные о позициях российской военной техники, а также собирался взорвать городскую водонасосную станцию в Керчи. "По его (сотрудника украинских спецслужб - ред.) заданию выполнял, военную базу сфотографировал пару раз отправил ему, военную технику по Крымскому мосту и ПВО. Первое задание было снять прилёт с украинской стороны по ж/д парому", - сказал Курдоглу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керчь, молдавия, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Керчь, Молдавия, Киев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Задержанный в Керчи гражданин Молдавии снимал технику на Крымском мосту
Молдавский агент Киева Курдоглу снимал военную технику на Крымском мосту