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Задержанный в Керчи гражданин Молдавии снимал технику на Крымском мосту

Задержанный в Керчи гражданин Молдавии снимал технику на Крымском мосту - РИА Новости, 14.04.2025

Задержанный в Керчи гражданин Молдавии снимал технику на Крымском мосту

Задержанный в Керчи молдавский агент Киева Евгений Курдоглу признался в видеоролике, опубликованном ФСБ, что снимал передвижение российской военной техники по... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T09:24:00+03:00

2025-04-14T09:24:00+03:00

2025-04-14T09:24:00+03:00

керчь

молдавия

киев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Задержанный в Керчи молдавский агент Киева Евгений Курдоглу признался в видеоролике, опубликованном ФСБ, что снимал передвижение российской военной техники по Крымскому мосту. Ранее ФСБ России сообщила о задержании агента украинских спецслужб гражданина Молдавии Евгения Курдоглу, который передавал Киеву данные о позициях российской военной техники, а также собирался взорвать городскую водонасосную станцию в Керчи. "По его (сотрудника украинских спецслужб - ред.) заданию выполнял, военную базу сфотографировал пару раз отправил ему, военную технику по Крымскому мосту и ПВО. Первое задание было снять прилёт с украинской стороны по ж/д парому", - сказал Курдоглу.

https://ria.ru/20250411/podrostok-2010725196.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

керчь, молдавия, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия