Рейтинг@Mail.ru
Задержанный в Керчи гражданин Молдавии снимал технику на Крымском мосту - РИА Новости, 14.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:24 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/agent-2011085893.html
Задержанный в Керчи гражданин Молдавии снимал технику на Крымском мосту
Задержанный в Керчи гражданин Молдавии снимал технику на Крымском мосту - РИА Новости, 14.04.2025
Задержанный в Керчи гражданин Молдавии снимал технику на Крымском мосту
Задержанный в Керчи молдавский агент Киева Евгений Курдоглу признался в видеоролике, опубликованном ФСБ, что снимал передвижение российской военной техники по... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T09:24:00+03:00
2025-04-14T09:24:00+03:00
керчь
молдавия
киев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994152478_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f770d0a187be19586da2c4735c2caa4b.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Задержанный в Керчи молдавский агент Киева Евгений Курдоглу признался в видеоролике, опубликованном ФСБ, что снимал передвижение российской военной техники по Крымскому мосту. Ранее ФСБ России сообщила о задержании агента украинских спецслужб гражданина Молдавии Евгения Курдоглу, который передавал Киеву данные о позициях российской военной техники, а также собирался взорвать городскую водонасосную станцию в Керчи. "По его (сотрудника украинских спецслужб - ред.) заданию выполнял, военную базу сфотографировал пару раз отправил ему, военную технику по Крымскому мосту и ПВО. Первое задание было снять прилёт с украинской стороны по ж/д парому", - сказал Курдоглу.
https://ria.ru/20250411/podrostok-2010725196.html
керчь
молдавия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994152478_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_246beba3cc652ce1e2cc0272d1961dca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
керчь, молдавия, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Керчь, Молдавия, Киев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Задержанный в Керчи гражданин Молдавии снимал технику на Крымском мосту

Молдавский агент Киева Курдоглу снимал военную технику на Крымском мосту

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на Крымский мост через Керченский пролив
Вид на Крымский мост через Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Вид на Крымский мост через Керченский пролив. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Задержанный в Керчи молдавский агент Киева Евгений Курдоглу признался в видеоролике, опубликованном ФСБ, что снимал передвижение российской военной техники по Крымскому мосту.
Ранее ФСБ России сообщила о задержании агента украинских спецслужб гражданина Молдавии Евгения Курдоглу, который передавал Киеву данные о позициях российской военной техники, а также собирался взорвать городскую водонасосную станцию в Керчи.
"По его (сотрудника украинских спецслужб - ред.) заданию выполнял, военную базу сфотографировал пару раз отправил ему, военную технику по Крымскому мосту и ПВО. Первое задание было снять прилёт с украинской стороны по ж/д парому", - сказал Курдоглу.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
В Орловской области подростку вынесли приговор за диверсию и госизмену
11 апреля, 14:24
 
КерчьМолдавияКиевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала