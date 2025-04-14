https://ria.ru/20250414/agent-2011081859.html

Задержанный в Керчи гражданин Молдавии признался в работе на Украину

Задержанный в Керчи гражданин Молдавии признался в работе на Украину - РИА Новости, 14.04.2025

Задержанный в Керчи гражданин Молдавии признался в работе на Украину

Задержанный в Керчи молдавский агент Киева рассказал в видеоролике, опубликованном ФСБ, как нашёл по указанию украинских кураторов тайник с взрывным устройством РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T09:05:00+03:00

2025-04-14T09:05:00+03:00

2025-04-14T09:33:00+03:00

керчь

молдавия

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Задержанный в Керчи молдавский агент Киева рассказал в видеоролике, опубликованном ФСБ, как нашёл по указанию украинских кураторов тайник с взрывным устройством и планировал взорвать водонасосную станцию.Ранее ФСБ России сообщила о задержании агента украинских спецслужб, гражданина Молдавии Евгения Курдоглу, который передавал Киеву данные о позициях российской военной техники, а также собиравшегося взорвать городскую водонасосную станцию в Керчи.Сначала Курдоглу снимал для своих кураторов военную технику и позиции ПВО. После этого ему позвонили и сказали, что "надо сделать серьёзное задание". По полученным координатам Курдоглу нашёл тайник – он был прикрыт чёрным тазом. Раскопав землю под тазом, Курдоглу достал чёрный пакет, замотанный изолентой, внутри которого он обнаружил электрический щиток "с каким-то механизмом".Задержанный рассказал, что в тот момент понял, что это взрывное устройство и зарыл всё обратно. Далее куратор сказал ему, что позвонит по видеосвязи и объяснит, как работать с взрывным устройством."Надо будет отнести эту бомбу на насосную станцию и положить её под мост, и нажать на кнопку", - сказал Курдоглу.Он отметил, что куратор пообещал ему, что у него будет шесть часов на то, чтобы уехать из Керчи. Кроме того, куратор направил его на ж/д вокзал в Симферополе, чтобы там посмотреть на "скопление военной техники", сделать снимки и отправить ему. Как признался Курдоглу, сотрудники ФСБ задержали его, когда он выходил из автобуса, на котором приехал в Симферополь.

https://ria.ru/20250409/voronezh-2010271269.html

https://ria.ru/20250411/prigovor-2010689573.html

керчь

молдавия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

керчь, молдавия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия