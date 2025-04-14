https://ria.ru/20250414/1597014618.html

Сводки победы: войска 1-го Белорусского фронта ворвались в Берлин

Сводки победы: войска 1-го Белорусского фронта ворвались в Берлин - РИА Новости, 14.04.2025

Сводки победы: войска 1-го Белорусского фронта ворвались в Берлин

23 Апреля 1945

2025-04-14T13:00:00+03:00

2025-04-14T13:00:00+03:00

2025-04-14T13:00:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

сводки победы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0e/2011107099_32:0:855:463_1920x0_80_0_0_5164f59d70513c2e661192a7ec60adb5.jpg

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, перейдя в наступление с плацдармов на западном берегу ОДЕРА, при поддержке массированных ударов артиллерии и авиации, прорвали сильно укреплённую, глубоко эшелонированную оборону немцев, прикрывавшую БЕРЛИН с востока, продвинулись вперёд от 60 до 100 километров, овладели городами ФРАНКФУРТ-на-ОДЕРЕ, ВАНДЛИТЦ, ОРАНИЕНБУРГ, БИРКЕНВЕРДЕР, ГЕННИГСДОРФ, ПАНКОВ, ФРИДРИХСФЕЛЬДЕ, КАРЛСХОРСТ, КЕПЕНИК и ворвались в столицу Германии БЕРЛИН. В боях за 22 апреля войска фронта взяли в плен свыше 4.000 немецких солдат и офицеров и захватили 85 полевых орудий, 3.100 автомашин, 67 паровозов, 1.800 железнодорожных вагонов и 30 складов с различным военным имуществом.Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, перейдя в наступление, прорвали при поддержке массированных ударов артиллерии и авиации сильно укреплённую и глубоко эшелонированную оборону немцев на реке НЕЙСЕ, продвинулись вперёд от 80 до 160 километров, овладели городами КОТТБУС, ЛЮББЕН, ЦОССЕН, БЕЕЛИТЦ, ЛУКЕНВАЛЬДЕ, ТРОЙЕНБРИТЦЕН, ЦАНА, МАРИЕНФЕЛЬДЕ, ТРЕББИН, РАНГСДОРФ, ДИДЕРСДОРФ, ТЕЛЬТОВ и ворвались с юга в столицу Германии БЕРЛИН.Одновременно на ДРЕЗДЕНСКОМ направлении войска фронта с боями заняли города ЭССЕН, КИРХХАЙН, ФАЛЬКЕНБЕРГ, МЮЛЬБЕРГ, ПУЛЬСНИТЦ и вышли на реку ЭЛЬБА северо-западнее ДРЕЗДЕНА.В боях за 22 апреля войска фронта взяли в плен более 7.000 немецких солдат и офицеров и захватили 200 танков, 105 полевых орудий и 3.000 автомашин.Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, к исходу 22 апреля на территории Чехословакии штурмом овладели городом ОПАВА (ТРОППАУ) — важным узлом дорог и сильным опорным пунктом обороны немцев.На территории Чехословакии юго-западнее ГОДОНИНА войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта с боями заняли город МИКУЛОВ и населённые пункты ЛЕДНИЦЕ, ПУЛГАРИ, ПАВЛОВ, ПЕРНА, ПРАТЛСБРУН, ДОЛЬНЫЕ ДУНАЕВИЦЕ, ДОБРОЕ ПОЛЕ.На других участках фронта — существенных изменений не было.За 22 апреля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 165 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбит 61 самолёт противника.* * *Войска 1-го Белорусского фронта развивали успешное наступление и ворвались в столицу Германии Берлин. Противник яростно сопротивляется, но под ударами советских войск оставляет одну позицию за другой. В результате обходного маневра и решительного штурма занят город Франкфурт-на-Одере – мощная крепость немцев на реке Одер и крупный промышленный центр. Обходя Берлин с севера, наши войска в результате стремительных ударов заняли город Биркенвердер. Продвигаясь по густо населенной местности, уничтожая вражеские узлы сопротивления и преодолевая на своем пути всевозможные препятствия, наши бойцы с хода переправились через Ггенцоллерн-канал. После упорных боев занят город Геннигсдорф на западном берегу канала. Одновременно советская пехота и конница владели городом Ораниенбург – центром металлургической и химической промышленности. Ожесточенные бои произошли в северо-восточной части Берлина. Немцы ввели в бой несколько пехотных полков и до 40 отдельных батальонов. Опираясь на укрепления, построенные у линии окруженной железной дороги, противник неоднократно переходил в контратаки. После сильного артиллерийского обстрела вражеских позиций наши войска прорвали немецкую оборону. Занят газовый завод и ряд городских кварталов. Советские танкисты и пехотинцы, наступающие с востока, выбили гитлеровцев из города Кепеник и, наращивая удары, ворвались в пригород Берлина – Карлсхорст. Занят аэродром и несколько заводов. В ходе боев противник несет огромные потери. Места боев завалены трупами вражеских солдат и офицеров. По неполным данным, за день сожжено и подбито 53 танка и уничтожено более 160 орудий противника.Немецкое командование принимает самые крутые меры для усиления сопротивления своих войск. Вчера немецким артиллерийским частям был передан по радио приказ – стрелять по своей отступающей пехоте осколочными снарядами. На все просьбы командиров частей разрешить отход немецкое командование неизменно отвечает: «Держитесь при любых обстоятельствах. Кто отойдет, тот будет расстрелян».* * *Войска 1-го Украинского фронта продолжали успешное наступление. Ожесточенные бои произошли за город Коттбус – сильно укрепленный пункт обороны немцев на реке Шпрее. Усилив гарнизон города танковой дивизией, противник оказывал упорное сопротивление. Сильными ударами советские части выбили гитлеровцев из восточной части города. Одновременно наши войска переправились через реку Шпрее, обошли Коттбус с запада. А затем предприняли штурм города. В уличных боях вражеский гарнизон был разбит и в беспорядке отступил. Коттбус является важным узлом путей сообщения. К нему сходятся восемь железных и ряд шоссейных дорог. Кроме текстильных предприятий, в горое имеются 25 военных заводов. В боях за Коттбус войсками фронта уничтожено до 5 тысяч немецких солдат и офицеров и захвачены большие трофеи, в числе которых 100 танков и самоходных орудий. Северо-западнее города Шпремберг наши войска ликвидировали окруженную группу немецких войск. В состав этой группы входили части 10-ой танковой дивизии СС, танковой дивизии «Охрана фюрера» и других соединений противника. Только в этом районе взято в плен свыше 3 тысяч гитлеровцев.Уничтожая подходящие к фронту резервы противника, наши войска за день продвинулись вперед на 50 километров и встретили сильно укрепленную и глубоко эшелонированную оборону немцев, прикрывавшую Берлин с юга. Мощными ударами артиллерии, авиации, танковых соединений и пехоты советские войска сокрушили вражескую оборону и с юга ворвались на улицы Берлина.* * *Войска 4-го Украинского фронта продолжали наступление. Советские части, переправившиеся через реку Опава, встретили развитую сеть долговременных железобетонных укреплений немцев. Особенно ожесточенный бой произошел за укрепленную высоту, прикрывающую подступы к городу Опава с востока. Наши подразделения блокировали на склонах высоты более тридцати дотов и дзотов и ликвидировали их гарнизоны. Развивая успех, войска фронта завязали бои на подступах к городу Опава. Немцы построили на окраинах города ряд восьмиамбразурных железобетонных дотов. Все каменные здания были превращены в узлы сопротивления. Советские танки с десантами пехоты на броне стремительным броском ворвались в восточную часть города. Действуя умело и решительно, наши штурмовые группы выбивали гитлеровцев из зданий и очищали от врага квартал за кварталом. Вчера к исходу дня наши войска завершили разгром вражеского гарнизона и полностью овладели Опавой – крупным промышленным городом Чехословакии и важным узлом железных и шоссейных дорог. Только на восточной окраине города уничтожено два батальона немецкой пехоты. Захвачены большие трофеи и взято в плен более 800 немецких солдат и офицеров.* * *Кораблями Краснознаменного Балтийского флота в южной части Балтийского моря потоплены два немецких транспорта общим водоизмещением в 12 тысяч тонн.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

80-летие победы в великой отечественной войне, сводки победы