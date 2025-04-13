https://ria.ru/20250413/zvanie-2011004869.html
Ставропольскому бойцу присвоили звание Героя России посмертно
Ставропольскому бойцу присвоили звание Героя России посмертно - РИА Новости, 13.04.2025
Ставропольскому бойцу присвоили звание Героя России посмертно
Назару Енину, офицеру 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, дислоцирующейся в Бурятии, присвоено звание Героя России посмертно, сообщил глава... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T15:25:00+03:00
2025-04-13T15:25:00+03:00
2025-04-13T15:25:00+03:00
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УЛАН-УДЭ, 13 апр - РИА Новости. Назару Енину, офицеру 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, дислоцирующейся в Бурятии, присвоено звание Героя России посмертно, сообщил глава республики Алексей Цыденов. "Офицеру нашей 37-й бригады - гвардии лейтенанту Назару Енину присвоено звание Героя России, посмертно", - написал Цыденов в своем Telegram-канале. По словам главы Бурятии, Енин — уроженец города Ставрополь, выпускник Московского высшего военного общевойскового командного училища. В начале ноября 2024 года в районе населённого пункта Новодонецкое лейтенант Енин лично возглавил штурмовую группу, которая должна была завладеть и закрепиться на позициях противника. После успешного захвата опорных пунктов, враг предпринял контратаку, обойдя позиции с тыла. Оценив угрозу, Енин вступил в бой, тем самым отвлекая огонь на себя и дав подчинённым возможность занять оборону. В ожесточённой перестрелке он уничтожил врага, атаковавшего штурмовую группу гранатами. До последнего момента прикрывая своих товарищей, лейтенант Енин погиб в бою. "Его героические действия спасли жизни не менее 12 сослуживцев, позволили группе сохранить боеспособность и предотвратили окружение. Благодаря его мужеству также удалось провести успешную разведку боем, выявив расположение огневых точек противника", - отметил Цыденов. Тридцать седьмая отдельная гвардейская мотострелковая бригада дислоцируется в Бурятии. Входит в состав 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа.
https://ria.ru/20250224/zvanie-2001298573.html
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россия, ставрополь, алексей цыденов, республика бурятия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ставрополь, Алексей Цыденов, Республика Бурятия, Вооруженные силы РФ
Ставропольскому бойцу присвоили звание Героя России посмертно
Ставропольскому бойцу Назару Енину присвоили звание Героя России посмертно