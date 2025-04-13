https://ria.ru/20250413/zvanie-2011004869.html

Ставропольскому бойцу присвоили звание Героя России посмертно

Ставропольскому бойцу присвоили звание Героя России посмертно - РИА Новости, 13.04.2025

Ставропольскому бойцу присвоили звание Героя России посмертно

Назару Енину, офицеру 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, дислоцирующейся в Бурятии, присвоено звание Героя России посмертно, сообщил глава... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T15:25:00+03:00

2025-04-13T15:25:00+03:00

2025-04-13T15:25:00+03:00

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УЛАН-УДЭ, 13 апр - РИА Новости. Назару Енину, офицеру 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, дислоцирующейся в Бурятии, присвоено звание Героя России посмертно, сообщил глава республики Алексей Цыденов. "Офицеру нашей 37-й бригады - гвардии лейтенанту Назару Енину присвоено звание Героя России, посмертно", - написал Цыденов в своем Telegram-канале. По словам главы Бурятии, Енин — уроженец города Ставрополь, выпускник Московского высшего военного общевойскового командного училища. В начале ноября 2024 года в районе населённого пункта Новодонецкое лейтенант Енин лично возглавил штурмовую группу, которая должна была завладеть и закрепиться на позициях противника. После успешного захвата опорных пунктов, враг предпринял контратаку, обойдя позиции с тыла. Оценив угрозу, Енин вступил в бой, тем самым отвлекая огонь на себя и дав подчинённым возможность занять оборону. В ожесточённой перестрелке он уничтожил врага, атаковавшего штурмовую группу гранатами. До последнего момента прикрывая своих товарищей, лейтенант Енин погиб в бою. "Его героические действия спасли жизни не менее 12 сослуживцев, позволили группе сохранить боеспособность и предотвратили окружение. Благодаря его мужеству также удалось провести успешную разведку боем, выявив расположение огневых точек противника", - отметил Цыденов. Тридцать седьмая отдельная гвардейская мотострелковая бригада дислоцируется в Бурятии. Входит в состав 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа.

https://ria.ru/20250224/zvanie-2001298573.html

https://ria.ru/20250330/orden-2008240793.html

россия

ставрополь

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россия, ставрополь, алексей цыденов, республика бурятия, вооруженные силы рф