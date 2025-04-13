https://ria.ru/20250413/zemletryasenie-2010961262.html

В Мьянме произошло новое землетрясение

В Мьянме произошло новое землетрясение - РИА Новости, 13.04.2025

В Мьянме произошло новое землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в центральной части Мьянмы, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T05:51:00+03:00

2025-04-13T05:51:00+03:00

2025-04-13T06:10:00+03:00

в мире

мьянма

мандалай (округ)

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в центральной части Мьянмы, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Подземный толчок зафиксировали в воскресенье в 2.25 по времени UTC (в 5.25 воскресенья мск) в 84 километрах к югу от города Мандалай с населением порядка 1,2 миллиона человек. Очаг землетрясения находился на глубине 35 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы 28 марта. Толчки ощущались в пяти соседних странах.По последним данным, число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 3,6 тысячи человек, еще пять тысяч пострадали.

https://ria.ru/20250411/myanma-2010793534.html

мьянма

мандалай (округ)

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в мире, мьянма, мандалай (округ), европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)