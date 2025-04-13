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"Я умоляю": в США обратились к Зеленскому с радикальным призывом по Украине - РИА Новости, 13.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:27 13.04.2025 (обновлено: 15:17 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/zelenskiy-2010974098.html
"Я умоляю": в США обратились к Зеленскому с радикальным призывом по Украине
"Я умоляю": в США обратились к Зеленскому с радикальным призывом по Украине - РИА Новости, 13.04.2025
"Я умоляю": в США обратились к Зеленскому с радикальным призывом по Украине
Владимир Зеленский должен признать проигрышное положение, в котором оказалась его страна в противостоянии с Россией, заявил подполковник армии США в отставке... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T10:27:00+03:00
2025-04-13T15:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
сша
дэниел дэвис
владимир зеленский
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский должен признать проигрышное положение, в котором оказалась его страна в противостоянии с Россией, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала."Я практически умоляю Зеленского признать реальность на земле, военную реальность, производственную реальность, экономическую реальность, дипломатическую реальность. Вы не можете больше настаивать на своем", — сказал он.По словам эксперта, Киеву не стоит обольщаться из-за недавнего обещания европейских партнеров выделить постсоветской республике 21 миллиард евро. Это все равно не покроет поддержку, которую обеспечивала администрация Байдена, пояснил Дэвис."Эта сумма распределена и будет поступать от некоторых стран до 2030 года, &lt;…&gt; и это всего одна треть от того, что предоставили США только в прошлом году, в конце президентства Байдена, — 61 миллиард долларов. Мы видели, что даже 61 миллиард не смог изменить итог", — резюмировал отставной военный.В пятницу в Брюсселе прошло очередное заседание контактной группы под председательством Великобритании и Германии, на котором Украине пообещали новые пакеты военной помощи более чем на 21 миллиард евро. Также во время выступления на мероприятии министр обороны Британии Джон Хили назвал 2025 год критическим для Киева.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в конфликте на Украине — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20250411/zelenskiy-2010734245.html
https://ria.ru/20250413/kallas-2010969215.html
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в мире, киев, россия, сша, дэниел дэвис, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, США, Дэниел Дэвис, Владимир Зеленский
"Я умоляю": в США обратились к Зеленскому с радикальным призывом по Украине

Подполковник Дэвис: Зеленский должен признать проигрышную ситуацию на поле боя

© AP Photo / YOAN VALAT / POOLВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© AP Photo / YOAN VALAT / POOL
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский должен признать проигрышное положение, в котором оказалась его страна в противостоянии с Россией, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.
«
"Я практически умоляю Зеленского признать реальность на земле, военную реальность, производственную реальность, экономическую реальность, дипломатическую реальность. Вы не можете больше настаивать на своем", — сказал он.
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По словам эксперта, Киеву не стоит обольщаться из-за недавнего обещания европейских партнеров выделить постсоветской республике 21 миллиард евро. Это все равно не покроет поддержку, которую обеспечивала администрация Байдена, пояснил Дэвис.
"Эта сумма распределена и будет поступать от некоторых стран до 2030 года, <…> и это всего одна треть от того, что предоставили США только в прошлом году, в конце президентства Байдена, — 61 миллиард долларов. Мы видели, что даже 61 миллиард не смог изменить итог", — резюмировал отставной военный.
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Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в конфликте на Украине — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияСШАДэниел ДэвисВладимир Зеленский
 
 
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