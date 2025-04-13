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Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение - РИА Новости, 13.04.2025
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12:10 13.04.2025 (обновлено: 12:15 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/yug-2010983979.html
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение - РИА Новости, 13.04.2025
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 295 военнослужащих, склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T12:10:00+03:00
2025-04-13T12:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 295 военнослужащих, склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад, полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ, бригады теробороны, бригады нацгвардии и бригады спецназначения "Азов"* в районах населенных пунктов Дроновка, Новая Полтавка, Заря, Калиново, Часов Яр, Клебан-бык и Катериновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, украинские войска потеряли до 295 военнослужащих, 17 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, уничтожены склад боеприпасов и склад горючего.* Террористическая организация, запрещена в России
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение

ВСУ потеряли до 295 военных в зоне ответственности группировки войск "Юг"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 295 военнослужащих, склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад, полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ, бригады теробороны, бригады нацгвардии и бригады спецназначения "Азов"* в районах населенных пунктов Дроновка, Новая Полтавка, Заря, Калиново, Часов Яр, Клебан-бык и Катериновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, украинские войска потеряли до 295 военнослужащих, 17 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, уничтожены склад боеприпасов и склад горючего.
* Террористическая организация, запрещена в России
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