https://ria.ru/20250413/yug-2010983979.html

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение - РИА Новости, 13.04.2025

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 295 военнослужащих, склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T12:10:00+03:00

2025-04-13T12:10:00+03:00

2025-04-13T12:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 295 военнослужащих, склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад, полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ, бригады теробороны, бригады нацгвардии и бригады спецназначения "Азов"* в районах населенных пунктов Дроновка, Новая Полтавка, Заря, Калиново, Часов Яр, Клебан-бык и Катериновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, украинские войска потеряли до 295 военнослужащих, 17 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, уничтожены склад боеприпасов и склад горючего.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20250413/ukraina-2010958707.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины