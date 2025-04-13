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Источник: США нанесли пять авиаударов по училищу в Йемене - РИА Новости, 13.04.2025
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01:07 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/yemen-2010950895.html
Источник: США нанесли пять авиаударов по училищу в Йемене
Источник: США нанесли пять авиаударов по училищу в Йемене - РИА Новости, 13.04.2025
Источник: США нанесли пять авиаударов по училищу в Йемене
США нанесли в субботу вечером пять авиаударов по техническому училищу в провинции Эль-Байда в центральной части Йемена, заявил РИА Новости йеменский источник. РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T01:07:00+03:00
2025-04-13T01:07:00+03:00
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КАИР, 13 апр - РИА Новости. США нанесли в субботу вечером пять авиаударов по техническому училищу в провинции Эль-Байда в центральной части Йемена, заявил РИА Новости йеменский источник. "Американские истребители нанесли пять авиаударов по зданиям промышленно-технического училища в округе Эс-Саумаа на востоке провинции Эль-Байда", - сказал источник. Другой местный источник сообщил агентству, что американской авиацией были нанесены три авиаудара по позициям движения "Ансар Алла" (хуситов) в провинции Саада на северо-западе Йемена. В свою очередь подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah передает, что обстрелу также подверглась провинция Ходейда на западе Йемена. Президент США Дональд Трамп 15 марта отдал приказ военным предпринять "решительные и мощные" действия против движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене. Центральное командование ВС США сообщило, что страна начала крупномасштабную операцию для защиты американских интересов. По данным минздрава правительства хуситов, за это время из-за авиаударов США по Йемену погибли более 100 человек.
https://ria.ru/20250406/udar-2009702902.html
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в мире, йемен, сша, саада (мухафаза), дональд трамп, ансар алла
В мире, Йемен, США, Саада (мухафаза), Дональд Трамп, Ансар Алла
Источник: США нанесли пять авиаударов по училищу в Йемене

США нанесли пять авиаударов по училищу в провинции Эль-Байда в Йемене

© AP Photo / U.S. Air Force/Tech. Sgt. Chelsea FitzPatrickИстребители ВВС США
Истребители ВВС США - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© AP Photo / U.S. Air Force/Tech. Sgt. Chelsea FitzPatrick
Истребители ВВС США. Архивное фото
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КАИР, 13 апр - РИА Новости. США нанесли в субботу вечером пять авиаударов по техническому училищу в провинции Эль-Байда в центральной части Йемена, заявил РИА Новости йеменский источник.
"Американские истребители нанесли пять авиаударов по зданиям промышленно-технического училища в округе Эс-Саумаа на востоке провинции Эль-Байда", - сказал источник.
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При американском ударе по столице Йемена погибли три человека
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Другой местный источник сообщил агентству, что американской авиацией были нанесены три авиаудара по позициям движения "Ансар Алла" (хуситов) в провинции Саада на северо-западе Йемена.
В свою очередь подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah передает, что обстрелу также подверглась провинция Ходейда на западе Йемена.
Президент США Дональд Трамп 15 марта отдал приказ военным предпринять "решительные и мощные" действия против движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене. Центральное командование ВС США сообщило, что страна начала крупномасштабную операцию для защиты американских интересов. По данным минздрава правительства хуситов, за это время из-за авиаударов США по Йемену погибли более 100 человек.
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В миреЙеменСШАСаада (мухафаза)Дональд ТрампАнсар Алла
 
 
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