https://ria.ru/20250413/yemen-2010950895.html

Источник: США нанесли пять авиаударов по училищу в Йемене

Источник: США нанесли пять авиаударов по училищу в Йемене - РИА Новости, 13.04.2025

Источник: США нанесли пять авиаударов по училищу в Йемене

США нанесли в субботу вечером пять авиаударов по техническому училищу в провинции Эль-Байда в центральной части Йемена, заявил РИА Новости йеменский источник. РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T01:07:00+03:00

2025-04-13T01:07:00+03:00

2025-04-13T01:07:00+03:00

в мире

йемен

сша

саада (мухафаза)

дональд трамп

ансар алла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006381956_0:169:3076:1899_1920x0_80_0_0_3bc9e98302ed2d63064488cfb16f3cdc.jpg

КАИР, 13 апр - РИА Новости. США нанесли в субботу вечером пять авиаударов по техническому училищу в провинции Эль-Байда в центральной части Йемена, заявил РИА Новости йеменский источник. "Американские истребители нанесли пять авиаударов по зданиям промышленно-технического училища в округе Эс-Саумаа на востоке провинции Эль-Байда", - сказал источник. Другой местный источник сообщил агентству, что американской авиацией были нанесены три авиаудара по позициям движения "Ансар Алла" (хуситов) в провинции Саада на северо-западе Йемена. В свою очередь подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah передает, что обстрелу также подверглась провинция Ходейда на западе Йемена. Президент США Дональд Трамп 15 марта отдал приказ военным предпринять "решительные и мощные" действия против движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене. Центральное командование ВС США сообщило, что страна начала крупномасштабную операцию для защиты американских интересов. По данным минздрава правительства хуситов, за это время из-за авиаударов США по Йемену погибли более 100 человек.

https://ria.ru/20250406/udar-2009702902.html

https://ria.ru/20250411/khusity-2010792102.html

йемен

сша

саада (мухафаза)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, йемен, сша, саада (мухафаза), дональд трамп, ансар алла