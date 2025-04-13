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В WhatsApp для Windows обнаружили опасную уязвимость - РИА Новости, 13.04.2025
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11:41 13.04.2025 (обновлено: 15:15 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/whatsapp-2010980467.html
В WhatsApp для Windows обнаружили опасную уязвимость
В WhatsApp для Windows обнаружили опасную уязвимость - РИА Новости, 13.04.2025
В WhatsApp для Windows обнаружили опасную уязвимость
Мошенники могут отправлять вредоносное ПО из-за уязвимости WhatsApp для Windows, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T11:41:00+03:00
2025-04-13T15:15:00+03:00
технологии
россия
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Мошенники могут отправлять вредоносное ПО из-за уязвимости WhatsApp для Windows, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в Telegram-канале."Компания Meta* предупредила о серьезной уязвимости в версии WhatsApp для Windows (CVE-2025-30401), которая связана с подменой типа файла и позволяет атакующим отправлять специально созданные вложения, маскируя их под безопасные файлы", — говорится в материале. Уточняется, что злоумышленник под видом безопасного документа или картинки может отправить вредоносное программное обеспечение. Если его открыть, то внутри WhatsApp оно может запуститься незаметно. В обновлении 2.2450.6 эту проблему решили. В релизе просят срочно обновить приложение.В полиции также рекомендуют обновить WhatsApp до последней версии. При этом там призывают не открывать вложения, полученные от незнакомцев, а также следить за новостями безопасности и включить автоматическое обновление программ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250403/moshennichestvo-2009075539.html
https://ria.ru/20250303/whatsapp-2002775398.html
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технологии, россия, whatsapp inc.
Технологии, Россия, WhatsApp Inc.
В WhatsApp для Windows обнаружили опасную уязвимость

В WhatsApp для Windows нашли уязвимость, позволяющую отправлять вредоносное ПО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера WhatsApp на экранах смартфона и компьютера
Логотип мессенджера WhatsApp на экранах смартфона и компьютера - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Логотип мессенджера WhatsApp на экранах смартфона и компьютера. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Мошенники могут отправлять вредоносное ПО из-за уязвимости WhatsApp для Windows, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в Telegram-канале.
"Компания Meta* предупредила о серьезной уязвимости в версии WhatsApp для Windows (CVE-2025-30401), которая связана с подменой типа файла и позволяет атакующим отправлять специально созданные вложения, маскируя их под безопасные файлы", — говорится в материале.
Мошенник - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
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Уточняется, что злоумышленник под видом безопасного документа или картинки может отправить вредоносное программное обеспечение. Если его открыть, то внутри WhatsApp оно может запуститься незаметно.
В обновлении 2.2450.6 эту проблему решили. В релизе просят срочно обновить приложение.
В полиции также рекомендуют обновить WhatsApp до последней версии. При этом там призывают не открывать вложения, полученные от незнакомцев, а также следить за новостями безопасности и включить автоматическое обновление программ.
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
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ТехнологииРоссияWhatsApp Inc.
 
 
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