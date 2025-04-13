В WhatsApp для Windows обнаружили опасную уязвимость
В WhatsApp для Windows нашли уязвимость, позволяющую отправлять вредоносное ПО
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера WhatsApp на экранах смартфона и компьютера
Логотип мессенджера WhatsApp на экранах смартфона и компьютера. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Мошенники могут отправлять вредоносное ПО из-за уязвимости WhatsApp для Windows, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в Telegram-канале.
"Компания Meta* предупредила о серьезной уязвимости в версии WhatsApp для Windows (CVE-2025-30401), которая связана с подменой типа файла и позволяет атакующим отправлять специально созданные вложения, маскируя их под безопасные файлы", — говорится в материале.
Уточняется, что злоумышленник под видом безопасного документа или картинки может отправить вредоносное программное обеспечение. Если его открыть, то внутри WhatsApp оно может запуститься незаметно.
В обновлении 2.2450.6 эту проблему решили. В релизе просят срочно обновить приложение.
В полиции также рекомендуют обновить WhatsApp до последней версии. При этом там призывают не открывать вложения, полученные от незнакомцев, а также следить за новостями безопасности и включить автоматическое обновление программ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.