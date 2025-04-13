https://ria.ru/20250413/whatsapp-2010980467.html

В WhatsApp для Windows обнаружили опасную уязвимость

В WhatsApp для Windows обнаружили опасную уязвимость - РИА Новости, 13.04.2025

В WhatsApp для Windows обнаружили опасную уязвимость

Мошенники могут отправлять вредоносное ПО из-за уязвимости WhatsApp для Windows, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T11:41:00+03:00

2025-04-13T11:41:00+03:00

2025-04-13T15:15:00+03:00

технологии

россия

whatsapp inc.

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Мошенники могут отправлять вредоносное ПО из-за уязвимости WhatsApp для Windows, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в Telegram-канале."Компания Meta* предупредила о серьезной уязвимости в версии WhatsApp для Windows (CVE-2025-30401), которая связана с подменой типа файла и позволяет атакующим отправлять специально созданные вложения, маскируя их под безопасные файлы", — говорится в материале. Уточняется, что злоумышленник под видом безопасного документа или картинки может отправить вредоносное программное обеспечение. Если его открыть, то внутри WhatsApp оно может запуститься незаметно. В обновлении 2.2450.6 эту проблему решили. В релизе просят срочно обновить приложение.В полиции также рекомендуют обновить WhatsApp до последней версии. При этом там призывают не открывать вложения, полученные от незнакомцев, а также следить за новостями безопасности и включить автоматическое обновление программ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250403/moshennichestvo-2009075539.html

https://ria.ru/20250303/whatsapp-2002775398.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, россия, whatsapp inc.