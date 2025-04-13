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Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Сербии, заявил Вулин - РИА Новости, 13.04.2025
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07:17 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/vulin-2010963525.html
Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Сербии, заявил Вулин
Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Сербии, заявил Вулин - РИА Новости, 13.04.2025
Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Сербии, заявил Вулин
Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Сербии и уважает ее как партнера, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T07:17:00+03:00
2025-04-13T07:17:00+03:00
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Сербии и уважает ее как партнера, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. "Я хочу поблагодарить правительство Российской Федерации и президента Российской Федерации за то, что никогда не вмешивались в наши внутренние вопросы. Они воспринимают нас как партнеров и оставляют сербам самим выбирать свой собственный путь", - сказал он. Как отметил вице-премьер, ни один российский официальный деятель не пытался повлиять на состав сербского правительства ни тайно, ни открыто. "Ни один официальный деятель Российской Федерации ни открыто, ни скрыто не попытается меня ввести в состав правительства или запретить кому-то другому быть в правительстве. И я благодарен за то уважение, которое вы проявляете к сербскому народу и к нашему праву на выбор", - подчеркнул он. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос 29 марта указала сербскому руководству, что вице-премьер Сербии Александр Вулин не должен войти в состав нового правительства после того, как он заявил в интервью РИА Новости, что Сербия никогда не станет членом ЕС, но может вступить в БРИКС, и поблагодарил российские спецслужбы за помощь сербским властям в борьбе с массовыми протестами в стране. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, указания из ЕС сербскому руководству относительно состава правительства страны представляют собой печальное зрелище, а Брюссель сам выходит за стандарты того, что называет демократией.
https://ria.ru/20250412/es-2010855658.html
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россия, сербия, брюссель, александр вулин, дмитрий песков, евросоюз, брикс
Россия, Сербия, Брюссель, Александр Вулин, Дмитрий Песков, Евросоюз, БРИКС
Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Сербии, заявил Вулин

Вулин: Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Сербии и уважает ее

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександр Вулин
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Александр Вулин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Сербии и уважает ее как партнера, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.
"Я хочу поблагодарить правительство Российской Федерации и президента Российской Федерации за то, что никогда не вмешивались в наши внутренние вопросы. Они воспринимают нас как партнеров и оставляют сербам самим выбирать свой собственный путь", - сказал он.
Вице-премьер Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
ЕС воспринимает Сербию как свою колонию, заявил Вулин
12 апреля, 09:49
Как отметил вице-премьер, ни один российский официальный деятель не пытался повлиять на состав сербского правительства ни тайно, ни открыто.
"Ни один официальный деятель Российской Федерации ни открыто, ни скрыто не попытается меня ввести в состав правительства или запретить кому-то другому быть в правительстве. И я благодарен за то уважение, которое вы проявляете к сербскому народу и к нашему праву на выбор", - подчеркнул он.
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос 29 марта указала сербскому руководству, что вице-премьер Сербии Александр Вулин не должен войти в состав нового правительства после того, как он заявил в интервью РИА Новости, что Сербия никогда не станет членом ЕС, но может вступить в БРИКС, и поблагодарил российские спецслужбы за помощь сербским властям в борьбе с массовыми протестами в стране.
Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, указания из ЕС сербскому руководству относительно состава правительства страны представляют собой печальное зрелище, а Брюссель сам выходит за стандарты того, что называет демократией.
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Вулин назвал истоки цветной революции в Сербии
2 апреля, 12:33
 
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