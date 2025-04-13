https://ria.ru/20250413/vuchichi-2010987899.html

Вучич потребовал от госорганов прекратить блокады вузов

Вучич потребовал от госорганов прекратить блокады вузов - РИА Новости, 13.04.2025

Вучич потребовал от госорганов прекратить блокады вузов

Президент Сербии Александр Вучич на установочном митинге надпартийного движения "За народ и государство" в ночь на воскресенье потребовал от прокуратуры и... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T13:05:00+03:00

2025-04-13T13:05:00+03:00

2025-04-13T13:05:00+03:00

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сербия

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александр вучич

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БЕЛГРАД, 13 апр - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на установочном митинге надпартийного движения "За народ и государство" в ночь на воскресенье потребовал от прокуратуры и других госорганов восстановить закон и порядок в стране, прекратить блокады протестующими факультетов и инфраструктуры, найти виновных в нападениях на мирные собрания граждан и "вернуть народу" Радио и телевидение Сербии. По призыву Вучича 11-13 апреля в центре Белграда перед зданием Скупщины (парламента) Сербии проходит трехдневный народный собор нового надпартийного движения Сербии "За народ и государство" в свете массовых протестов в стране после гибели 16 человек из-за обрушения навеса на вокзале в Нови-Саде 1 ноября. По словам сербского лидера, в последние пять месяцев массовых протестов страной овладели "террор и страх". "Требуем от компетентных органов и структур Сербии, прежде всего, прокуратуры, потому что вы видели, кто контролирует значительную честь нашей системы правосудия, не Вучич, к сожалению, не всегда государство Сербия, чтобы в рамках своих законных и конституционных полномочий начали процедуры и предприняли все остальные предусмотренные законом меры, чтобы был установлен мир и порядок в государстве", - заявил сербский лидер собравшимся на митинге перед Скупщиной в ночь на воскресенье. По его словам, эти требования являются выражением общей воли тысяч присутствующих, участники собрания с пятницы могли в письменном виде подать пожелания и предложения организаторам. "В первую очередь – чтобы было установлено полное соблюдение конституции и законов, обеспечена безопасность республики Сербии и ее граждан и захваченные институты (вузы в блокаде – ред.) были возвращены гражданам как носителям суверенитета, включая общественный медиасервис Сербии (Радио и телевидение Сербии – ред.) – один из ключевых участников цветной революции в Сербии", - отметил Вучич. Вторым пунктом он назвал установление правовой ответственности всех, кто участвовал в "вандальских нападениях" на граждан в ходе мирных собраний в Сербии, особенно участников, подстрекателей и пособников нападений на мирное собрание сторонников и членов правящей Сербской прогрессивной партии в Нише 21 марта. Он призвал также к тому, чтобы каждому ученику и студенту была обеспечена возможность учиться и посещать занятия, "если этого хочет". По его словам, необходимо установить личности подстрекателей в нападениях на важные государственные структуры и объекты и предотвращать такие действия в будущем, а также любых действий, которые парализуют деятельность в стране. Президент Сербии особо обратился к госструктурам, которым эти требования адресованы, и заверил, что будет ежедневно бороться за их выполнение мирными демократическими средствами. МВД не сообщало данных по числу участников массового собрания у Скупщины в субботу, оно завершилось фейерверком, без значимых инцидентов. Протестующие из-за гибели людей при обрушении навеса на вокзале в Нови-Саде студенты и сторонники оппозиции ранее блокировали работу большинства высших учебных заведений в Сербии, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупные беспорядки. Как подсчитало НКО ЦРТА, только за март в Сербии прошли 1697 акций протеста. Власти Сербии считают, что цель протестующих заключается в свержении правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отмечал Вучич, в свержение нынешней власти Сербии за 10 лет из-за границы было вложено 3 миллиарда евро. При этом он и правящая Сербская прогрессивная партия "по ряду причин" отказались поддержать законопроект об иноагентах, предложенный их коалиционным партнером - партией "Движение социалистов".

https://ria.ru/20250413/vulin-2010963525.html

https://ria.ru/20250412/serbija-2010925138.html

https://ria.ru/20250127/vuchich-1995758065.html

https://ria.ru/20250412/es-2010855658.html

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Варвара Скокшина

в мире, сербия, белград (город), александр вучич