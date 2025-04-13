https://ria.ru/20250413/vsu-2011055416.html

ВСУ обстреляли три населенных пункта в Запорожской области

ВСУ обстреляли три населенных пункта в Запорожской области - РИА Новости, 13.04.2025

ВСУ обстреляли три населенных пункта в Запорожской области

ВСУ обстреляли три населенных пункта Запорожской области в воскресенье, сообщил вице-губернатор Антон Тицкий. РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T23:09:00+03:00

2025-04-13T23:09:00+03:00

2025-04-13T23:09:00+03:00

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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости. ВСУ обстреляли три населенных пункта Запорожской области в воскресенье, сообщил вице-губернатор Антон Тицкий. "Утром ВСУ обстреляли из артиллерии Каменку-Днепровскую. Повреждены оконное остекление и фасад частного жилого дома... В Пологах ориентировочно в 16.50 мск атаке со стороны ВСУ подверглась вышка мобильной связи, расположенная на крыше здания... Примерно в это же время Токмак подвергся обстрелу с украинской стороны, в городе было слышно около пяти взрывов. Повреждены два жилых частных дома, наземный газопровод и линия электропередачи", - говорится в сообщении в Telegram-канале Тицкого. Информация о жертвах не поступала. В результате обстрела города Токмак повреждена линия электропередачи, обесточены 208 абонентов.

https://ria.ru/20250413/bespilotnik-2011050233.html

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