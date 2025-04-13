https://ria.ru/20250413/vsu-2011055416.html
ВСУ обстреляли три населенных пункта в Запорожской области
ВСУ обстреляли три населенных пункта в Запорожской области - РИА Новости, 13.04.2025
ВСУ обстреляли три населенных пункта в Запорожской области
ВСУ обстреляли три населенных пункта Запорожской области в воскресенье, сообщил вице-губернатор Антон Тицкий. РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T23:09:00+03:00
2025-04-13T23:09:00+03:00
2025-04-13T23:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
токмак
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_0:218:2509:1629_1920x0_80_0_0_d9f436021a8bdbb4f85f983255f96ef1.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости. ВСУ обстреляли три населенных пункта Запорожской области в воскресенье, сообщил вице-губернатор Антон Тицкий. "Утром ВСУ обстреляли из артиллерии Каменку-Днепровскую. Повреждены оконное остекление и фасад частного жилого дома... В Пологах ориентировочно в 16.50 мск атаке со стороны ВСУ подверглась вышка мобильной связи, расположенная на крыше здания... Примерно в это же время Токмак подвергся обстрелу с украинской стороны, в городе было слышно около пяти взрывов. Повреждены два жилых частных дома, наземный газопровод и линия электропередачи", - говорится в сообщении в Telegram-канале Тицкого. Информация о жертвах не поступала. В результате обстрела города Токмак повреждена линия электропередачи, обесточены 208 абонентов.
https://ria.ru/20250413/bespilotnik-2011050233.html
запорожская область
токмак
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_729747081654cc7311258ff7aa1e8100.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, токмак, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Токмак, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
ВСУ обстреляли три населенных пункта в Запорожской области
Тицкий сообщил об обстрелах ВСУ трех населенных пунктов в Запорожской области