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ВСУ обстреляли три населенных пункта в Запорожской области - РИА Новости, 13.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:09 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/vsu-2011055416.html
ВСУ обстреляли три населенных пункта в Запорожской области
ВСУ обстреляли три населенных пункта в Запорожской области - РИА Новости, 13.04.2025
ВСУ обстреляли три населенных пункта в Запорожской области
ВСУ обстреляли три населенных пункта Запорожской области в воскресенье, сообщил вице-губернатор Антон Тицкий. РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T23:09:00+03:00
2025-04-13T23:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
токмак
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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости. ВСУ обстреляли три населенных пункта Запорожской области в воскресенье, сообщил вице-губернатор Антон Тицкий. "Утром ВСУ обстреляли из артиллерии Каменку-Днепровскую. Повреждены оконное остекление и фасад частного жилого дома... В Пологах ориентировочно в 16.50 мск атаке со стороны ВСУ подверглась вышка мобильной связи, расположенная на крыше здания... Примерно в это же время Токмак подвергся обстрелу с украинской стороны, в городе было слышно около пяти взрывов. Повреждены два жилых частных дома, наземный газопровод и линия электропередачи", - говорится в сообщении в Telegram-канале Тицкого. Информация о жертвах не поступала. В результате обстрела города Токмак повреждена линия электропередачи, обесточены 208 абонентов.
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запорожская область, токмак, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Токмак, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
ВСУ обстреляли три населенных пункта в Запорожской области

Тицкий сообщил об обстрелах ВСУ трех населенных пунктов в Запорожской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости. ВСУ обстреляли три населенных пункта Запорожской области в воскресенье, сообщил вице-губернатор Антон Тицкий.
"Утром ВСУ обстреляли из артиллерии Каменку-Днепровскую. Повреждены оконное остекление и фасад частного жилого дома... В Пологах ориентировочно в 16.50 мск атаке со стороны ВСУ подверглась вышка мобильной связи, расположенная на крыше здания... Примерно в это же время Токмак подвергся обстрелу с украинской стороны, в городе было слышно около пяти взрывов. Повреждены два жилых частных дома, наземный газопровод и линия электропередачи", - говорится в сообщении в Telegram-канале Тицкого.
Информация о жертвах не поступала. В результате обстрела города Токмак повреждена линия электропередачи, обесточены 208 абонентов.
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