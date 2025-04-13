https://ria.ru/20250413/vsu-2011050036.html

"Как и зачем". Командир ВСУ закатил истерику из-за ситуации на фронте

"Как и зачем". Командир ВСУ закатил истерику из-за ситуации на фронте - РИА Новости, 13.04.2025

"Как и зачем". Командир ВСУ закатил истерику из-за ситуации на фронте

Командир ВСУ заявил о низком качестве присылаемого на фронт пополнения. Его слова приводит "Страна.ua". РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T21:58:00+03:00

2025-04-13T21:58:00+03:00

2025-04-13T21:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978486703_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57f1a7eba0d3ee61aa3381152b54de6f.jpg

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Командир ВСУ заявил о низком качестве присылаемого на фронт пополнения. Его слова приводит "Страна.ua".Военный пожаловался, что из прибывших к нему новобранцев одна часть сразу самовольно оставляет позиции, а другая оказывается ограниченно пригодной и предоставляет соответствующие справки."У меня вопрос ко всем этим военкоматам, учебным центрам: как они отбирают личный состав, как удерживают и зачем передают в боевые части?" — сказал он.В декабре украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", занимающийся агрегацией официальных данных, сообщил, что количество уголовных дел, возбужденных по статье "дезертирство" в 2024 году, по сравнению с прошлым, увеличилось в 3,7 раза, а по статье "самовольное оставление части" — в 3,3 раза.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.

https://ria.ru/20250413/zelenskiy-2011044740.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, вооруженные силы украины