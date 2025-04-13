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"Как и зачем". Командир ВСУ закатил истерику из-за ситуации на фронте - РИА Новости, 13.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:58 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/vsu-2011050036.html
"Как и зачем". Командир ВСУ закатил истерику из-за ситуации на фронте
"Как и зачем". Командир ВСУ закатил истерику из-за ситуации на фронте - РИА Новости, 13.04.2025
"Как и зачем". Командир ВСУ закатил истерику из-за ситуации на фронте
Командир ВСУ заявил о низком качестве присылаемого на фронт пополнения. Его слова приводит "Страна.ua". РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T21:58:00+03:00
2025-04-13T21:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Командир ВСУ заявил о низком качестве присылаемого на фронт пополнения. Его слова приводит "Страна.ua".Военный пожаловался, что из прибывших к нему новобранцев одна часть сразу самовольно оставляет позиции, а другая оказывается ограниченно пригодной и предоставляет соответствующие справки."У меня вопрос ко всем этим военкоматам, учебным центрам: как они отбирают личный состав, как удерживают и зачем передают в боевые части?" — сказал он.В декабре украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", занимающийся агрегацией официальных данных, сообщил, что количество уголовных дел, возбужденных по статье "дезертирство" в 2024 году, по сравнению с прошлым, увеличилось в 3,7 раза, а по статье "самовольное оставление части" — в 3,3 раза.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.
https://ria.ru/20250413/zelenskiy-2011044740.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
"Как и зачем". Командир ВСУ закатил истерику из-за ситуации на фронте

Командир ВСУ пожаловался на качество присылаемых на фронт мобилизованных

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Командир ВСУ заявил о низком качестве присылаемого на фронт пополнения. Его слова приводит "Страна.ua".
Военный пожаловался, что из прибывших к нему новобранцев одна часть сразу самовольно оставляет позиции, а другая оказывается ограниченно пригодной и предоставляет соответствующие справки.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
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"У меня вопрос ко всем этим военкоматам, учебным центрам: как они отбирают личный состав, как удерживают и зачем передают в боевые части?" — сказал он.
В декабре украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", занимающийся агрегацией официальных данных, сообщил, что количество уголовных дел, возбужденных по статье "дезертирство" в 2024 году, по сравнению с прошлым, увеличилось в 3,7 раза, а по статье "самовольное оставление части" — в 3,3 раза.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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