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ВСУ открыли огонь по Херсонской области - РИА Новости, 13.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:38 13.04.2025 (обновлено: 22:56 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/vsu-2011048536.html
ВСУ открыли огонь по Херсонской области
ВСУ открыли огонь по Херсонской области - РИА Новости, 13.04.2025
ВСУ открыли огонь по Херсонской области
Атака беспилотников производится украиснкими войсками по территории Херсонской области, работает ПВО, зафиксированы прилёты по коммунальной инфраструктуре и... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T21:38:00+03:00
2025-04-13T22:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Атака беспилотников производится украиснкими войсками по территории Херсонской области, работает ПВО, зафиксированы прилёты по коммунальной инфраструктуре и дорожной технике, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо."Прямо сейчас Херсонская область подвергается вражеской атаке беспилотниками. Работает система ПВО — зафиксированы сбития нескольких БПЛА над акваториями Чёрного и Азовского морей, а также в небе над Нижнесерогозским и Геническим муниципальными округами" , - говорится в сообщении губернатора в Telegram-канале.Он добавил, что зафиксированы прилёты по коммунальной инфраструктуре и дорожной технике. Информация о пострадавших уточняется.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250413/vsu-2011043292.html
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херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ открыли огонь по Херсонской области

ВСУ открыли огонь по Херсонской области, работает система ПВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор"
Боевая работа зенитного ракетного комплекса Тор - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Атака беспилотников производится украиснкими войсками по территории Херсонской области, работает ПВО, зафиксированы прилёты по коммунальной инфраструктуре и дорожной технике, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Прямо сейчас Херсонская область подвергается вражеской атаке беспилотниками. Работает система ПВО — зафиксированы сбития нескольких БПЛА над акваториями Чёрного и Азовского морей, а также в небе над Нижнесерогозским и Геническим муниципальными округами" , - говорится в сообщении губернатора в Telegram-канале.
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ВСУ нанесли массированный удар по Каменке-Днепровской в Запорожской области
Вчера, 20:34
Он добавил, что зафиксированы прилёты по коммунальной инфраструктуре и дорожной технике. Информация о пострадавших уточняется.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Вчера, 19:08
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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