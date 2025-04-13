https://ria.ru/20250413/vsu-2011048536.html
ВСУ открыли огонь по Херсонской области
ВСУ открыли огонь по Херсонской области - РИА Новости, 13.04.2025
ВСУ открыли огонь по Херсонской области
Атака беспилотников производится украиснкими войсками по территории Херсонской области, работает ПВО, зафиксированы прилёты по коммунальной инфраструктуре и... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T21:38:00+03:00
2025-04-13T21:38:00+03:00
2025-04-13T22:56:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Атака беспилотников производится украиснкими войсками по территории Херсонской области, работает ПВО, зафиксированы прилёты по коммунальной инфраструктуре и дорожной технике, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо."Прямо сейчас Херсонская область подвергается вражеской атаке беспилотниками. Работает система ПВО — зафиксированы сбития нескольких БПЛА над акваториями Чёрного и Азовского морей, а также в небе над Нижнесерогозским и Геническим муниципальными округами" , - говорится в сообщении губернатора в Telegram-канале.Он добавил, что зафиксированы прилёты по коммунальной инфраструктуре и дорожной технике. Информация о пострадавших уточняется.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250413/vsu-2011043292.html
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ открыли огонь по Херсонской области
ВСУ открыли огонь по Херсонской области, работает система ПВО