https://ria.ru/20250413/vsu-2011048536.html

ВСУ открыли огонь по Херсонской области

ВСУ открыли огонь по Херсонской области - РИА Новости, 13.04.2025

ВСУ открыли огонь по Херсонской области

Атака беспилотников производится украиснкими войсками по территории Херсонской области, работает ПВО, зафиксированы прилёты по коммунальной инфраструктуре и... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T21:38:00+03:00

2025-04-13T21:38:00+03:00

2025-04-13T22:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

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россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Атака беспилотников производится украиснкими войсками по территории Херсонской области, работает ПВО, зафиксированы прилёты по коммунальной инфраструктуре и дорожной технике, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо."Прямо сейчас Херсонская область подвергается вражеской атаке беспилотниками. Работает система ПВО — зафиксированы сбития нескольких БПЛА над акваториями Чёрного и Азовского морей, а также в небе над Нижнесерогозским и Геническим муниципальными округами" , - говорится в сообщении губернатора в Telegram-канале.Он добавил, что зафиксированы прилёты по коммунальной инфраструктуре и дорожной технике. Информация о пострадавших уточняется.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250413/vsu-2011043292.html

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херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф